Hihetetlen, de igaz: egy fagylalt árából is bárkinek lehet mediterrán álomotthona

Egyre több olasz településen hirdetik meg 1 eurós vételáron a felújításra szoruló házakat. Egy TikTokker most megmutatta, hogy pontosan milyen ingatlanhoz is juthatunk ebből a körülbelül egy gombóc fagyi árának megfelelő összegből, a videó tanúsága szerint pedig van fantázia a mesés elhelyezkedésű épületekben.

Hazánkban a lakhatás az elszálló ingatlanárak miatt az utóbbi években egyre drasztikusabb problémává vált. Bár a gyermekes családoknak eddig nagy segítséget nyújthattak az otthonhoz jutásban a különböző családtámogatási kedvezmények (melyek egyébként eközben áttételesen a lakások árainak további drágulásának is megalapoztak), jövő évtől azonban a többség előtt az ezek által nyitott ajtó is bezárul.

Ami marad, az a vidéki CSOK, aminek nem titkolt célja a törvényhozó részéről az sem, hogy az elnéptelenedő kistelepülésekre csábítsa az aktív korú házaspárokat. Hasonló megfontolásból azonban bizonyos országokban olykor az ebben a konstrukcióban elérhető kölcsönöknél jóval csábítóbb lehetőségek bukkannak fel.

Ezek közül is talán a legérdekesebbek az Olaszországban fel-felbukkanó lakásértékesítési programok. Az urbanizáció hatására a mediterrán országban is rengeteg kistelepülés néptelenedik el azért, mert a fiatalok elhagyják ezeket, hogy a városokba költözzenek a jobb infrastruktúra és megélhetési lehetőségek miatt. Ezen folyamat megfordítására pedig már sokféle stratégiát megpróbáltak, de az egyik legnépszerűbbé az 1 eurós lakások programja vált, melyet egyre több városban és faluban hirdetnek meg.

Az 1 eurós lakáseladási őrület 2011-ben kezdődött egy Gangi nevű kis faluban. A példát követve ezután országszerte számos faluban kezdték eladogatni az elhagyott házakat 1 euróért, így próbálván újranépesíteni ezeket a közel, vagy teljesen elhagyatott településeket. 2021-ben aztán Maenza is csatlakozott ehhez az akcióhoz, ami azért érdekes, mert ezzel a Rómához közeli települések is beszálltak a programba.

A legújabb hasonló lehetőségre pedig a visit_sicily TikTok csatorna szerkesztője mutatta be, aki 1 dollár 16 centért (jelenlegi középárfolyamon pontosan 400 forintért) tette rá a kezét egy házra egy mesés Szicíliai településen. A videó tanúsága szerint, bár a ház alsó szintjén áll a törmelék és az ajtók egy része is cserére szorulhat, az első emeleten a nyílászárók egy része menthetőnek látszik és az épület szerkezetileg is épnek tűnik. A három szintes ház ezen felül nagyon tágas és a tetőről - amit a videós tervei szerint terasszá alakítana át - a kilátás is egészen gyönyörű. Elmondása szerint a férfi tulajdonában áll már a szomszédos ház is és együtt a két ingatlan összesen 200 négyzetméteres. Az egyetlen sarkalatos kérdés, amire nem kapunk választ, hogy mennyibe is kerülhet kipofozni egy ekkora házat egy eldugott kis településen, márpedig ez a legtöbb ilyen adásvételnél elvárás a vevők felé.

Talán sokan emlékeznek még, hogy hazánkban is voltak egyébként hasonló kezdeményezések, szintén a 2010-es évek elején. Nálunk viszont ezek látszólag többnyire elhaltak. A kistelepüléseken ekkoriban gyakran kínáltak egy forintért építésí telkeket, illetve volt ahol még néhányszázezres vissza nem térítendő támogatást is ajánlottak nekik.

Bár manapság az ilyen kezdeményések Magyarországon többnyire elhaltak, időnként még döntenek úgy egyes önkormányzatok, hogy hasonló módszerekkel próbálják visszacsábítani a lakosságot. Idén az első ilyen a Tolna vármegyei Tolnanémedi volt, ahol aközség vezetése az elöregedés megfékezésére hozta meg a drasztikus döntést.

Vígh László, a község polgármestere hozzátette, körülbelül tíz, 3000-4000 négyzetméteres - közművesített vagy könnyen közművesíthető - telket kínálnak az építkezőknek. Az igénylésnél nincs életkori megkötés, a telkek a vásárlástól számítva tíz évig nem idegeníthetők el. A cél az, hogy nőjön a lakosok száma, azt szeretnék, ha fiatalok helyben maradnának vagy letelepednének Tolnanémediben - mondta. A környéken egyébként 2-5 millió forintért lehet közművesített építési telket vásárolni, tehát szép kis összeget nyerhet, akinek sikerül lecsapnia az ajánlatra.