Szabályosan menekülnek ezekből a falusi csokos falvakból a magyarok: mégis, mitől ijedtek meg?

2023. július 11-én este jelentek meg a Magyar Közlönyben a falusi csok új szabályai, köztük az érintett települések listája is. Ez a lista az utolsó tavaszi módosítás óta nem változott, pedig az azon szereplő településeknek közel negyedén nemhogy fogyna a lakosság, hanem még nőtt is az elmúlt évtized során. Számos olyan község is akad Magyarországon, amelyen továbbra sem elérhető a falusi csok, pedig népessége apadófélben van. A Pénzcentrum most a friss, 2022-es népszámlálás alapján vizsgálta át a falusi csokos települések listáját. A lakosságszám változásai alapján megállapítható, hogy egyes helyeken - ha a népességfogyás megállítása a cél -, már semmi szükség a támogatásra, míg máshol nagyon is elkélne a segítség. Mutatjuk azoknak a telelpüléseknek a ranglistáját is, amelyek a legnépszerűbbnek bizonyultak az utóbbi két évtizedben.

Címlapkép: Getty Images

