Tömegek tűnnek el ezekből a megyékből: mi elől, hova menekülnek az emberek?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Régóta lehet tudni, hogy Magyarország öregedő társadalom, ráadásul a halálozások száma is megugrott az elmúlt években a koronavírusnak köszönhetően. Azonban a jelek szerint ez a tendencia lassulni látszik: a KSH legfrissebb adatai szerint 13 százalékkal csökkent a halálozások száma a 2021-es adatokhoz képest. A népesség viszont így is folyamatosan csökken, ha nem is olyan drasztikus tempóban, mint a pandémia alatt. A Pénzcentrum most annak járt utána, hogy mely megyékben csökkent a leginkább a népesség az elmúlt egy év során.

Magyarország népessége évről évre csökken: míg 2022-ben még 9 689 010-en éltek az országban, addig idén a KSH adatai szerint már csak mindössze 9 678 000-án éltek az országban. Jó hír azonban, hogy tavaly 135,7 ezer halálozás történt, ami 20 ezer fővel, azaz 13 százalékkal kevesebb a 2021-es adatoknál. Azonban mindössze 88,4 ezren születtek, ami csökkenést jelent a korábbiakhoz képest: 4,6 ezer újszülöttel volt kevesebb tavaly, mint egy évvel korábban, ami 5 százalékos csökkenést mutat. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ebből is látszik, hogy a halálozások száma a születéseknél jóval nagyobb mértékben csökkent, ennek köszönhetően a természetes fogyás a 2021-es 62,6 ezer fővel ellentétben tavaly már csak 47,3 ezer fő volt. Így pedig a születések és halálozások egyenlege az ország valamennyi megyéjében, illetve Budapesten is népességfogyáshoz vezetett. A természetes fogyás népességszáma a KSH adatai szerint 9,5 (Békés megye) és 1,9 ezrelék (Pest megye) között ingadozott, míg az országos átlag 4,9 ezrelék volt. A lenti táblázatból is látszik, hogy az országos átlag 488,2 fő volt (a százezer lakosra jutó természetes fogyást vizsgálva), míg a legkevésbé Pest megyében csökkent a lakosság (mindössze 188,4 fővel). Pestet követi szorosan 203,7 fővel átlagosan Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, azonban a dobogó 3. helyénél már egy nagyobb ugrást láthatunk: Hajdú-Bihar megyében ugyanis 274,5 fővel élnek most kevesebben, mint 1 évvel korábban. Őt követi Győr-Moson-Sopron 330,2 fővel. A természetes fogyást vizsgálva Békés megye végzett a lista hátulján, itt ugyanis átlagosan 943,9 fővel lettek kevesebben. Előtte végzett Zala megye (929,6 fő), illetve Somogy (733,6 fő). Hátulról a negyedik lett Tolna megye, ahol 723,1 fő volt a százezer lakosra jutó természetes fogyás. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Nem áll meg a lakosság csökkenése Ahogyan korábbi cikkünkben is utánajártunk bár hódít a falusi csok szerte az országban, mégis a törpefalvak például egyre jobban elnéptelenednek. A lista élén a borsodi Nyésta, zalai Csertalakos és a szabolcsi Kishódos végzett. Az 50 felsorolt település közül 12-ben legalább 10 százalékkal csökkent a lakosok száma. Az 50 közé pedig azok jutottak, amelyek 6 százaléknál nagyobb csökkenést mutattak. A legnagyobbak közülük a vasi Peresznye, a nógrádi Egyházasdengeleg és a veszprémi Köveskál: Ha már az ötéves időintervallumot vizsgáljuk, akkor minden településen legalább 14,5 százalékkal lett kisebb az állandó lakosság. Az élen itt a Zala megyei Lasztonya végzett 42 százalékkal, míg a szabolcsi Kispalád és a borsodi Tornakápolna lett a második és a harmadik. Ebbe a rangsorba már több nagyobb település is bekerült, mint Lónya, Barabás, Beregsurány, vagy Bodrogkeresztúr, azonban 2023-ban már egyik helyen sem laknak 1000 felett.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK