Jöhet a várva várt árzuhanás a Balatonnál? Így vesznek most nyaralót az élelmesek a magyar tengernél

A Balaton környékén a nyaralóvásárlás most már befektetési szempontból sem olyan vonzó, ahogy a második otthonokért sem tapossák már egymás sarkát a vásárlók a magyar tengernél. Az ingatlanok drasztikus drágulása is megállni látszik, de olcsón továbbra sem lehet hétvégi házhoz jutni - írja a Népszava.

Míg két-három évvel ezelőtt még egymásra licitáltak a vevők a Balaton-parti településeken, és szinte egymás kezéből tépték ki a nyaralókulcsot, addig az idei szezon kezdetén meglehetősen lanyha az érdeklődés. A tulajdonosok viszont egyre inkább szabadulnának nyaralójuktól - írja a lap az ingatlan.com adatai alapján. A Balaton-parti településeken mintegy 20 százalékkal több – sok helyen kétszerannyi - nyaralót kínálnak most eladásra, mint egy évvel ezelőtt és összességében mintegy 4 százalékkal bővült az elmúlt hónapokban a kínálat.

A déli parton, Somogy vármegye Balaton-parti településein tavaly márciusban összesen 3978 nyaraló volt eladó, melyek száma idén januárra 4927-re, márciusra pedig 5200-ra nőtt. Siófokon hirdetik a legtöbb nyaralót: itt a tavaly tavaszi 2004 ingatlan helyett már 2533-at igyekeznek értékesíteni. Az északi parti településeken, Veszprém vármegyében kevesebb az eladó nyaraló, de hasonlóak a trendek. Itt a legtöbb ingatlant Balatonfüreden kínálják eladásra: a tavalyi 384 hirdetési szám 544-re bővült idén tavaszra. A kínálatbővülés utalhat arra, hogy az infláció és a rezsiárak emelkedése miatt romló gazdasági környezetben a tulajdonosok nagyobb számban igyekeznek megválni saját használatra vagy éppen kiadásra vett nyaralójuktól, apartmanjuktól - írják. Erre utal, hogy a meghirdetettek között egyre több a használt ingatlan – mondta Balogh László, az ingatlanportál vezető gazdasági szakértője.

Mineközben az érdeklődés a nyaralók iránt jelentősen megcsappant, mintegy felére esett vissza, melynek feltehetően köze van a magas hitelkamatokhoz, azaz a finanszírozási nehézségekhez. A szakértő szerint mindez még csak egy folyamat eleje. Ami most látszik, hogy az utóbbi hónapokban az árak korábbi években látott drasztikus emelkedése is megállt vagy lelassult. Némely településen ugyan már olcsóbban hirdetik a nyaralókat, mint egy évvel ezelőtt, összességében azonban még magasabb az átlagár, mint tavaly volt.

Balogh László szerint a nyaralótulajdonosok egyelőre nem akarnak bármi áron túladni ingatlanjaikon, hiszen nem csökkentik jelentősen az árakat. A kérdés az, hogy a magas infláció és a magas kamatok meddig maradnak velünk, de egyelőre nem úgy tűnik, hogy a jegybanki alapkamat vagy a tartósan magas árak változnának. Ezt pedig a nyaralópiac is jobban megérzi majd a szakértő szerint. A nyaralóvásárlás most már befektetési szempontból sem olyan vonzó, mint korábban, hiszen az inflációkövető kamatozású állampapírok most jobb hozamokat kínálnak. A szakértő szerint, aki nyaralóvásárlást tervez, annak a kivárás most kifizetődő lehet.