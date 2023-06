Balatoni nyaralót 15 millió alatt? Itt a lista: nádfedeles parasztháztól a csodás présházakig

Hiába lőttek ki az elmúlt években az árak a Balatonnál, lehet találni 15 millió forint alatt is nyaralót. Ráadásul a piaci tapasztalatok azt mutatják, hogy az árak megtorpantak, és a kínálat folyamatosan bővül a magyar tengernél. Na persze ilyen áron komoly kompromisszumokat kell majd kötnie a vásárlóknak, sok esetben ugyanis komoly felújítást igényelnek, és lokációjuk sem feltétlenül a legjobb, például külterületen vannak. Na persze akadnak igazi gyöngyszemek is a kínálatban.

A Balaton környékén a nyaralóvásárlás most már befektetési szempontból sem olyan vonzó, ahogy a második otthonokért sem tapossák már egymás sarkát a vásárlók a magyar tengernél - írtuk még március végén. Akkor a piaci tapasztalatok azt mutatták, hogy míg 2-3 évvel ezelőtt még egymásra licitáltak a vevők a Balaton-parti településeken, addig az idei szezon kezdetén meglehetősen lanyha volt az érdeklődés. Pedig a tulajdonosok egyre inkább szabadultak volna nyaralójuktól: a Balaton-parti településeken mintegy 20 százalékkal több – sok helyen kétszerannyi - nyaralót kínáltak év elején eladásra, mint egy évvel azelőtt.

Ami pedig az árzást illeti, egyértelműen kijelenthető, hogy az utóbbi hónapokban az árak korábbi években látott drasztikus emelkedése lelassult, néhol megállt. Sőt, némely településen már olcsóbban hirdetik a nyaralókat, mint egy évvel ezelőtt. Na, ez persze nem azt jelenti, hogy remek pozíciók nyílnak a vásárlásra, hiszen összességében még magasabb az átlagár, mint tavaly volt. Ezt az okozza, hogy a nyaralótulajdonosok egyelőre nem akarnak bármi áron túladni ingatlanjaikon, kivárásra játszanak, nem csökkentik jelentősen a kínálati árakat.

Így a nyaralóvásárlás jelenleg befektetési szempontból sem olyan vonzó, mint korábban, hiszen az inflációkövető kamatozású állampapírok most jobb hozamokat kínálnak. Ingatlanpiaci szakemberek szerint, aki nyaralóvásárlást tervez, annak a kivárás most kifizetődő lehet. Legalábbis általánosságban, hiszen a bővülő kínálatban egyre inkább felbukkanhatnak majd olyan ajánlatok, amiket nem érdemes kihagynia annak, aki a Balatonnál vásárolna nyaralót magának. És nem feltétlenül kell horror árú víkendházakban gondolkodni, hiszen a bővülő kínálat a szélsőértékekre is jellemző. Az alábbiakban épp a legolcsóbb kategórára hoztunk néhány példát.

Filléres nyaralót lakáshitelből?

Mielőtt a maximum 15 millió forintot kóstáló balatoni nyaralók listájára térnénk, érdemes előre is tisztázni, hogy ezek finanszírozása problémás lehet. Akinek ugyanis nincs elég tőkéje a teljes tranzakcióhoz, annak nem minden esetben lesz lehetősége hitelből megoldania a vásárlást. A legolcsóbb ingatlanok ugyanis sokszor hitelképtelenek, legalábbis állaguk, elhelyezkedésük (külterület) kizárja a klasszikus lakáshitelek, és a hozzájuk kapcsolható otthonteremtési támogatások igénylését is.

Persze, ha alapból hitelképesek vagyunk, akkor szóba jöhet egy szabad felhasználású személyi kölcsön is, amelyeknél nagy előny, hogy gyorsan, egyszerűen megy az igénylés.

Önerőre persze ezek esetében is szükség lesz, hiszen a legmagasabb összeg, amit személyi kölcsönként ma felvehetünk Magyarországon, ha megfelelünk természetesen a konstrukció kondícióiban foglalt feltételeknek, 12 millió forint. Itt jegyezzük meg, hogy a személyi kölcsönök THM-je jóval magasabb, mint a lakáshiteleké, szóval csak körültekintően ugorjunk bele, és megfelelő konstrukciót válassszunk, ebben nyújt segítséget a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátora is.

Annak, aki agyjából a felét állnáa nyaralóvásárlásnak kölcsönből, segítség gyanánt mi is megnéztük a Pénzcentrum kalkulátorában, milyen feltételekkel adnak ma a bankok 8 millió forintot, 5 éves futamidőre. Mint kideült, a legjobb ajánlat jelenleg az MBH banké, amely ezt az összeget 178 658 forintos törlesztővel adja, a THM 12,86%-os. Nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank ajánlata sem, amely 178 794 forintos törlesztőről szól, 12,91%-os THM mellett. Érdemes megnézni a CIB Bank ajánlatát is, ahol a törlesztőrészlet 182 307 forint, és 13,88% a THM. További részlekek a kalkulátorunkban!

Balatoni nyaralók 15 millió forint alatt

És akkor nézzük a 15 millió forintos, vagy az alatti balatoni nyaralók listáját. Itt érdemes egyből leszögeznünk, hogy csak néhány példát hoztunk a kínálatból, az ingatlanközvetítő oldalakon történt keresésünk ugyanis több tucat találatot hozott. Fontos kiemelnünk továbbá azt is, hogy senki ne számítson arra, hogy ennyi pénzért nem kell kompromisszumot kötnie. Ahogy azt az alábbi ingatlanok példája is mutatja, ezen ajánlatok többsége külterülten taláható és/vagy olyan az állapotuk, ami komolyabb felújítást igényel. Mindazonáltal, ha valaki körültekintően választ, és hajlandó hosszú távon gondolkodni, az akár élete befektetését indíthatja most el.

DISCLAIMER! Az alábbi ingatlanok csak példák arra vonatkozóan, hogy lehet a Balaton környékén, a 15 millió forintos értékhatár alatt nyaralóingatlant vásárolni. Nem állítjuk azt, hogy az általunk kiemelt ingatlanok valóban jó befektetésnek minősülnek, és azt sem, hogy jogilag rendezett tulajdonviszonyokról van szó. Minden egyes vásárlás előtt érdemes tehát szakember (jogász, építész, ingatlanos, stb.) segítségét kérni, aki ismeri a piacot, és segíti a választásunkat hozzáigazítani igényeinkhez és jövőbeni terveinkhez, na meg pénzügyi lehetőségeinkhez. És akkor nézzük a konkrét ajánlatokat!

8000 négyzetméteres birtok Balatonboglár mellett

Balatonboglár közvetlen szomszédságában, Szőlőskislakon eladó egy hatalmas, 8 ezer négyzetméteres külterületi telek, rajta egy kisebb gazdasági épülettel. A szőlőhegyen található birtok, a hirdetés szövege szerint nagyon szép, igazi ősfás környezetet biztosít újdonsült tulajdonosának. Mivel külterületi telekről van szó, így a közművek közül csak a villany elérhető (telekhatáron), a vízhez kutat kell majd fúrnia az új tulajnak. Jó hír viszont, hogy az ingatlan aszfaltos úton közelíthető meg, így tényleg pár perc alatt elérhető Balatonboglár, így a Balaton partja is.

Forrás: Ingatlan.com

Faházas társasüdülő Zánkán

Pontosan 15 millió forintot kóstál ez a zánkai nyaraló, amely a hirdetés szövege szerint, melyet a fotók is alátámasztanak, azonnal birtokba vehető és kiadásra is alkalmas. Mint azt írják, a zánkai társas üdülőben, önálló hrsz-on lévő, kb. 100 négyzetméteressaját kertel rendelkező faháznak saját konyhája van, így teljesen önállóan funkcionál. A Balaton sincs messze, a hirdetés szerint 10 perces sétával elérhető a part és a vasútállomás is hasonló távolságban található. Tájékoztatásként azt is hozzáteszik, hogy a társas üdülő 6 db faházzal alakult idén áprilisban, 2 ezek közül értékesítésre került, még 4 keresi új gazdáját.

Forrás: Ingatlan.com

Nyaraló Balatonalmádiban, elérhető áron

14,9 millió forintért árulják ezt a 23 négyzetméteres, közepes állapotú nyaralót Balatonalmádi külterületén. Az eladásra kínált, nagyjából 400 négyzetméteres telek ugyan osztatlan közös tulajdonban van, viszont a fotók tanúsága és a hirdetés szövege szerint is körbekerített. A két szintes beton épület alsó szintjén egy étkező-konyha és a fedett terasz található, felső szintjén pedif a szintén teraszkapcsolatos hálószoba kapott helyet, és az udvarban van még egy melléképület is. Az ingatlanba a villany be van kötve.

Forrás: Ingatlan.com

Nádfedeles parasztházat a Somogy megyei Balatonkeresztúron

Szintén 14,9 millió forintért kínálják megvételre ezt a klasszikus, nádfedeles parasztházat a Somogy megyei Balatonkeresztúron. Mint azt a hirdetésben írják, a balatoni panorámával rendelkező, szép, csendes, natúr természeti környezetben lévő ingatlan a Balatonboglári borvidékhez tartozik. Hozzáteszik: „Az ingatlan , enyhén lejtős terepadottságú , trapéz alakú, területe füvesített, jelenleg kaszálóként hasznosított. Területi elhelyezkedésénél fogva az aktív pihenés mellett , bio növények és gyümölcsök termesztésére, és méhészeti célú hasznosításra is kiválóan alkalmas.” Azt viszont kiemelik, hogy az ingatlan közművekkel nem rendelkezik. A villany bekötés az ingatlan előtt található villany légvezetékről megoldható.

Forrás: Ingatlan.com

A három "p": Présház, Pince, Pécsely

Előző két ingatlanhoz hasonlóan, szintén 14,9 millió forintot kell kicsengetnie annak, aki erre a pécselyi ingatlanra pályázik. A Veszprém megyében található település hegyoldalában, zárt kerti környezetben megbúvó 1492 négyzetméteres telken egy 20 négyzetméteres présház és egy ugyanekkora méretű pince kapott helyet. A hirdetés szövege szerint „a telekről csodálatos PANORÁMA nyílik a szemközti dombságra”, illetve a présház mögött, külön helyrajzi számon fekvő területen „jól termő csemege BORSZŐLŐ található, mely GONDOZOTT, művelt”.