Ezek most a II. kerület legolcsóbb utcái: hihetetlen, milyen áron mennek itt a lakások

Hogyan alakulnak most az ingatlanárak Budapest 8. legnépesebb kerületében, azaz mennyiért vehetünk most lakást, házat a II. kerületben? Melyek a legolcsóbb lakások, és hová költözik a budai elit, azaz melyek a városrész legdrágább utcái? Budapestet górcső alá vevő ingatlanpiaci cikksorozatunkban ezekre a kérdésekre keressük a választ.

Mint arról nemrég megjelent cikkünkben beszámoltunk, a KSH adatai szerint 2022 harmadik negyedévére, a 2015-ös szintet 100-nak véve, a hazai lakásárindex elérte a 256 százalékot, azonban a drágulás üteme és a forgalom is egyértelműen lelassult. Az várható volt, hogy a lakásárak folyamatos kétszámjegyű növekedése nem tarthat örökké, és már 2022 tavaszán is érzékelhető volt az érdeklődés gyenge csökkenése.

Ám e folyamatra ezúttal nagyon sok egyéb hatás is rárakódott – pl. az elszabaduló infláció, az eszkalálódó háborús helyzet, a rezsikrízis –, s ez most egyszerre kezd meglátszani a számokban. Bár némelyik már az év első felében is rontotta a feltételeket, akkor az állami támogatások és az év elején kapott plusz jövedelmek még tovább segítették a keresletet, így a lendület csak az új energiaárak nyári bejelentése után fogyott el.

Most egyelőre a kivárás jellemző, ami nem is feltétlenül ugyanúgy hat majd a piac minden szegmensében. Az, hogy mikor kap új lendületet a piac, vagy annak legalább egy része, éppen úgy függhet a hitelkamatok alakulásától, mint attól, hogy az első „valódi” tél tapasztalataiból tavaszra milyen következtetéseket szűrnek le az emberek. A kivárásnak is van természetes vége: a szükségessé váló költözéseket sem lehet az idők végezetéig halogatni. S persze az is mozdíthat a piacon, ha mérséklődnek az árak, illetve a vevők jobban kihasználják a most éppen bővebbé váló alkulehetőségeket és a 2023-ban is elérhető lakástámogatásokat.

Íme Budapest II. kerületének legolcsóbb és legdrágább ingatlanjai

Az országos helyzet tehát ismert, de mi újság Budapesten, hol tetőztek vajon a négyzetméterárak a főváros ingatlanpiacán, azaz – ha hihetünk a fenti elemzői prognózisnak – honnan kezd majd el konszolidálódni az árszínvonal? Nos, a Pénzcentrum friss, Budapest kerületeit vizsgáló cikksorozatában épp ennek járt utána. Jelen írásunkban Budapest villákkal tarkított kerületét, azaz a II. kerületet vesszük górcső alá, ahol Korda György és Balázs Klári is élnek évtizedek óta, és vizsgáljuk meg, hogy mely utcákban lehet a legolcsóbban, illetve a legdrággábban ingatlanhoz jutni.

A KSH-nál elérhető, hivatalos tranzakciókból származó NAV-adatok alapján 2022 második negyedévében átlagosan 942 ezer forintot kértek Budapest II. kerületének egy négyzetméternyi lakóingatlanért. Ugyanakkor az ingatlan típusa szerint komolyabb szórás is megfigyelhető a fajlagos árakban és természetesen a tranzakciószámokban is. Lapunk megkeresésére az ELTINGA összeállított egy részletesebb adatsort, amely alapján megállapítható, hogy 2022 második negyedévében a többlakásos társasházak négyzetméterenként 936 ezer forintért (1234 tranzakció alapján), míg a családi házak 1 millió 15 ezer forintos fajlagos áron (92tranzakció alapján) keltek el Budapest II. kerületében, azonban a lakótelepi panelekről nincsen adat.

Ez tehát a nagy átlag. Kérdés ugyanakkor, mit mutatnak a mélyebb statisztikák. A lakáspiaci elemzések ugyanis jellemzően megye, város, esetleg városrész (pl. kerület) bontásban vizsgálják a különböző statisztikai mutatókat, míg utca szerinti mélységben - bár rendelkezésre állnak ilyen adatok is - nem nagyon készül felmérés. Pedig egy erősebb nagyítóval vizsgált lokációelemzés kiválóan megmutatja, hogy a lakáspiaci mutatók egészen komoly kilengéseket is képesek produkálni.

Hogy ezt igazoljuk, a Pénzcentrum ezúttal a KSH nemrég megjelent kiadványából, azaz az Ingatlanadattár, Magyarországi lakásárak, 2005-2021 adatsorából mutatja, hogy melyek voltak 2021-ben Budapest II. kerületének legdrágább és legolcsóbb utcái. Fontos leszögeznünk, hogy a 2021-es a legfrissebb adat az utcákra vonatkozóan, így a Budapest egészére vonatkozó 2022-es átlagárakkal történő összehasonlítás csak hozzávetőleges lehet. Továbbá az alábbiakban közölt áradatok kapcsán fontos azt is kiemelni, hogy a komoly kilengéseket a tranzakciók darabszáma (összesítésünk valós lakáspiaci tranzakciók alapján készült) és egy-egy extrém tranzakció is komolyan torzíthatja. És akkor nézzük Budapest II. kerületének legeit.

A 20 legdrágább utca Budapest II. kerületében

Verecke lépcső (2 millió 330 ezer forint/nm) Csalán út (1 millió 540 ezer forint/nm) Szpáhi utca (1 millió 392 ezer forint/nm) Szemlőhegy utca (1 millió 365 ezer forint/nm) Guyon Richárd utca (1 millió 357 ezer forint/nm) Orló utca (1 millió 297 ezer forint/nm) Józsefhegyi utca (1 millió 292 ezer forint/nm) Cimbalom utca (1 millió 250 ezer forint/nm) Alsó Zöldmáli út (1 millió 227 ezer forint/nm) Felhévízi utca (1 millió 220 ezer forint) Eszter utca (1 millió 218 ezer forint/nm) Bem rakpart (1 millió 204 ezer forint/nm) Csatárka út (1 millió 148 ezer forint/nm) Ördögárok utca (1 millió 147 ezer forint/nm) Budakeszi út (1 millió 134 ezer forint/nm) Balogh Ádám utca (1 millió 132 ezer forint/nm) Battai út (1 millió 126 ezer forint/nm) Kapy utca (1 millió 105 ezer forint/nm) Géza fejedelem útja (1 millió 96 ezer forint/nm)

A 20 legolcsóbb utca Budapest II. kerületében