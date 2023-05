Zöldségeket vizsgált a Nébih: két esetben csaptak oda, mit ne együnk meg?

A Szupermenta program legújabb tesztjén mikrozöldeket vizsgáltak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei. A borsó és retek mikrozöldeket – helyszíni ellenőrzéssel egybekötve – 11 termőhelyről gyűjtötték be a hatósági felügyelők. Emellett természetesen a laboratóriumban és a kedveltségi vizsgálaton is bizonyítaniuk kellett a mikrozöldségeknek. Élelmiszerbiztonsági és -minőségi szempontból mindent rendben találtak, azonban a címkézésre és a nyilvántartásra vonatkozó kifogások miatt két esetben eljárást indítottak az ellenőrök.

A Nébih szakemberei ezúttal a gasztronómiában és a háztartásokban is egyre népszerűbb mikrozöldeket tesztelték. A kert nélkül is termeszthető kis méretű zöldségek tökéletes kiegészítői lehetnek a különböző salátáknak, szendvicseknek. A Szupermenta terméktesztjében összesen 16, fajtájukat tekintve kilenc borsó és hét retek, mikrozöldet vizsgáltak. Kiszerelésük szerint jellemzően vágottak voltak, de mindkét típusból akadt egy-egy olyan is, mely ültetőközeggel volt elérhető. A borsó mikrozöldek között kettő bio termék is szerepelt.

A laboratóriumban sor került többek között mikrobiológiai és GMO vizsgálatokra, de a szakemberek ellenőrizték a nitrát és a nehézfémek esetleges jelenlétét is, valamint megmérték a termékek vitamin- és ásványianyag-tartalmát. Általánosságban elmondható, hogy a vizsgált mikrozöldek megfeleltek az előírásoknak.

A hatósági felügyelők 11 helyről gyűjtötték be a mintákat, és minden termelőnél – öt őstermelőnél, két egyéni vállalkozónál és négy cégnél – helyszíni ellenőrzést végeztek. Megnézték, hogy az előállítás körülményei megfelelnek-e a vonatkozó higiéniai előírásoknak, továbbá megvizsgálták a magokat, a csomagolóanyagokat, a címkén feltüntetett információkat, a nyomonkövethetőséget és a kötelező regisztráció (pl. FELIR) meglétét is. Két esetben indítottak eljárást a címkézésre és a nyilvántartásra vonatkozó kifogások miatt. A feltárt hibákat a megadott határidőn belül javítaniuk kell az érintett termelőknek.

A kedveltségi vizsgálaton ezúttal is szakértő és laikus kóstolók pontozták a termékeket. Emellett a helyszíni ellenőrzés alkalmával is értékelték a szakemberek az egyes termelőket, így a végső sorrend a kedveltségi vizsgálat és a termelői értékelés összesített eredményei alapján alakult ki.

A borsó mikrozöldek rangsorát tekintve a dobogó legfelső fokára a Bioháló4you Bt. Bio borsó hajtás állhatott, második helyen a Smallies borsó mikrozöld végzett, míg a harmadik helyet a VargaKert Mór salátaborsó mikrozöld érdemelte ki. A retek mikrozöldek versenyében első helyen a Mikrozöldség Kft. retek mikrozöld mix végzett, második lett a MikroManna retek mikrozöld, a harmadik helyet pedig a VargaKert Mór pink retek mikrozöld nyerte el.