Anyagi összeomlásáról vallott Cicciolina: ennyiért árulja római luxuslakását

Cicciolina áruba bocsátja római lakását. Az ingatlan egy társasházban található a Via Cassián, Róma északi részén.A színésznő elmondta, két éve nincs bevétele, de kiadásai eközben is voltak, most ezért döntött a lakásának eladása mellett.

Nagyon nehéz helyzetbe került Staller Ilona, a világhírű színésznő: római lakásának ára már nem éri el a négyzetméterenkénti egymillió forintot. Cicciolina most úgy döntött, áruba bocsátja az ingatlant - írja a Bors. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az ár 231 ezer euró (86 millió forint) ennyiért már megvásárolható Staller Ilona római 130 négyzetméteres lakása. Az ingatlan egy társasházban található a Via Cassián, Róma északi részén. A lakás egy nappaliból, két hálószobából, két fürdőszobából és egy konyhából áll, és egy tágas terasz, valamint a kertben egy úszómedence is tartozik hozzá. A művésznő egy olasz lapnak azt mondta: a járvány miatt két éve nincs bevétele, de kiadásai eközben is voltak, és most ezért döntött a lakásának eladása mellett.

