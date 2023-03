Melyik a legjobb elektromos fűtőpanel, mennyi egy elektromos fűtőpanel fogyasztása?

A gázárak meredek emelkedése az elmúlt hónapokban magyarok tízezreinek az életét borította fel, sokak számára a hagyományos, gázalapú fűtőtestek használata már nem jelent gazdaságos alternatívát. Hogyan helyettesíthető a gázfűtés elektromos fűtéssel, ezen belül is hogyan használható gazdaságosan az elektromos fűtőpanel? Mennyi az elektromos fűtőpanel fogyasztása, az elektromos fűtőpanel vélemények alapján melyik a legjobb elektromos fűtőpanel otthonunkba?

Tudd meg, mire jó az elektromos fűtőpanel, hogyan fűthetünk takarékosan elektromos fűtőpanel segítségével és mennyi egy elektromos fűtőpanel fogyasztása? Mekkora teljesítményű elektromos fűtőpanel kell egy nagyobb közösségi tér vagy egy kisebb hálószoba fűtéséhez, mennyit fogyaszt egy átlagos vagy éppen egy nagyteljesítményű elektromos fűtőpanel? Milyen elektromos fűtőpanel árak jellemzik a 2023-as piacot, milyen szempontok alapján válasszuk meg a készüléket? Milyen elektromos hősugárzó típusok, elektromos fűtőtestek használatát ajánljuk, melyikkel lehet gazdaságosan fűteni?

Mi az elektromos fűtőpanel?

Az elektromos fűtőpanel – ahogy a készülék megnevezéséből is kikövetkeztethetjük – egy olyan fűtőtábla, amit az elektromos hálózatra csatlakoztatva működtethetünk, azaz működéséhez nincs szükségünk sem gázra, sem egyéb hagyományos fűtőanyagra. Az elektromos fűtőpanel (norvég panel, norvég fűtés) kategóriáján belül is megkülönböztethetünk különféle paneleket azok működési elve szerint: leggyakrabban az elektromos fűtőpanelek konvekciós áramlással melegítik fel a helyiség levegőjét, ezáltal minket, azonban egyre népszerűbb az infrafűtés is az infrapanel segítségével, ami a napsugarakhoz hasonlóan infravörös sugárzással melegíti célzottan a helységben tartózkodó objektumokat.

Az elektromos fűtőpanel működése

Az elektromos fűtőpanel a működése során nem állít elő égésterméket, csendes és szagtalan munkával, kimondottan gyorsan képes felmelegíteni az adott helyiséget – legyen szó egy kisebb hálószobáról (<10m2) vagy akár egy nagyméretű közösségi térről (pl. 30-50 m2), a legújabb készülékek anyaga általában üvegpanel. A hőmérsékletet az elektromos fűtőpanel (természetesen az elektromos fűtőpanel egyedi műszaki adatai és a helyiségre jellemző egyedi adottságok függvényében) a levegőt 15-35°C-ra képes felmelegíteni, modernebb berendezések esetében a kívánt hőmérsékletet termosztáttal tudjuk fenntartani.

A különféle okos elektromos fűtőpanel berendezések segítenek megóvni az adott helyiséget a túlzott lehűléstől és a fagykártól, akár arra is képesek lehetnek, hogy felismerjék, a helyiségben nyitva van egy ablak, így a szellőztetés során az elektromos fűtőpanel kikapcsol – ugyanígy az elektromos fűtőpanel a túlmelegedést is érzékeli, a problémát biztonságosan megoldja. Az elektromos fűtőpanel használata programozható elektromos fűtőpanel esetében minden tekintetben az elvárásainknak megfelelően működtethető (percre pontosan beállíthatjuk, mikor, hogyan fűtsön, az elektromos fűtőpanel eco módja pedig gondoskodik a berendezés gazdaságos működéséről is).

Az elektromos fűtőpanel fogyasztása

Az elektromos fűtőpanel fogyasztása és hatásfoka nagyban függ a helyiség műszaki adataitól, ugyanis az elektromos fűtőpanel (számos más elektromos fűtőtesttel, hősugárzóval egyetemben) csak úgy működtethető hatékonyan, ha jól szigetelt épületben használjuk (milyen az épület homlokzati szigetelése, milyenek a nyílászárók, van-e más fűtési alternatíva is a lakásban, amivel párhuzamosan vagy egymást kiegészítve szeretnénk használni az elektromos fűtőpanelt?), további szempont, hogy csak alkalmilag szeretnénk-e üzemeltetni, vagy az elektromos fűtőpanel állandó használatra lesz beépítve az ingatlanba.

Hogy mennyi az elektromos fűtőpanel teljesítménye, azt a gyártó minden esetben feltünteti az elektromos fűtőpanel termékismertetőjében – az elektromos fűtőpanel alkalmi használata igen gazdaságos fűtési alternatíva, azonban, ha az elektromos fűtőpanel állandó jelleggel működik, illetve, ha több helyiségben, egyszerre ezzel a fűtési megoldással gondoskodunk a kívánt hőmérsékletről, az már mindenképpen meglátszik majd a villanyszámlán. Egy átlagosnak mondható elektromos fűtőpanel teljesítménye 1500-2000 W, ezekkel már nagyobb, 25-30 m2-es helyiségek is jól fűthetők. Hálószobába a kisebb teljesítményű berendezések is elegendők, kimondottan nagy méretű helyiségekbe (30-40 m2+) viszont már nagyteljesítményű elektromos fűtőpanel, vagy több elektromos fűtőpanel használata válhat szükségessé.

Elektromos fűtőpanel vélemények: milyen a jó elektromos fűtőpanel?

Mielőtt elektromos fűtőpanel vásárlására adnánk a fejünket, célszerű átgondolnunk, hogy hogyan szeretnénk a készüléket használni. Választhatunk, hogy a falra szerelhető elektromos fűtőpanel, vagy inkább a mobil elektromos fűtőpanel (hordozható elektromos fűtőpanel) az előnyösebb alternatíva számunkra, illetve az sem elhanyagolható szempont, hogy az elektromos fűtőpanel fürdőszobában vagy más nedves/magas páratartalmú közegben is működtetve lesz-e (már kapható vízálló elektromos fűtőpanel is).

Arra a kérdésre, hogy melyik a legjobb elektromos fűtőpanel, nehéz válaszolni, hiszen minden esetben az egyedi igények, a helyiség és az ingatlan műszaki adatai a mérvadók. A megfelelő elektromos fűtőpanel kiválasztása során fontos szempont lehet, hogy vízálló-e az elektromos fűtőpanel, gyermekbarát berendezésről van-e szó, illetve, hogy milyen fűtési módokban használható, hordozható-e a készülék, jár-e hozzá távirányító, vezérelhető-e okostelefonos applikációval, külső termosztáttal.

Elektromos fűtőpanel árak: mennyibe kerül egy elektromos fűtőpanel?

Az elektromos fűtőpanel árak tekintetében igen nagy a szórás, hiszen a vételár az elektromos fűtőpanel teljesítményétől, anyagától, márkájától függ. A kisebb, kezdetlegesebb elektromos fűtőpanelek ára kb. 30-40.000 Ft-tól indul (ezekkel jól fűthető például a hálószoba éjszakára), azonban a nagyobb teljesítményű, többfunkciós vagy okos elektromos fűtőpanel árak elérik a 60-80.000 Ft-ot (természetesen ennél jóval drágább berendezésekkel is találkozhatunk a piacon, igényeink függvényében).