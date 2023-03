Fűtés infrapanel használatával: hogyan működik az infrapanel, mennyi áramot fogyaszt?

A gázárak brutális elszállása óta nehéz megjósolni, hogy milyen fűtésrendszerrel gondoskodhatunk otthonunk melegéről a leggazdaságosabban – visszatér a fatüzeléses kályhák ideje vagy a hűtő-fűtő klímák szaporodnak el? Netalántán egy egészen új fűtési elven alapuló hűsugárzó lesz a jövő fűtőtestje, mint például az infrapanel? Járjunk utána, mi az infrapanel, hogyan működik az infrapanel, mik az infrapanel fűtés hátrányai és előnyei!

Cikkünkben az infrapanel fűtés kapcsán nyújtunk tájékoztatást olvasóinknak: tudd meg, mi az az infrapanel, milyen működési elven alapszik az infrapanel fűtés, mik az infrapanel előnyei, illetve az infrapanel fűtés hátrányai. Amellett, hogy eláruljuk, az infrapanel mi az, hogyan működik az infrapanel fűtés, azt is megtudhatod, hogy mennyi infrapanel kell egy átlagos lakás felmelegítéséhez, és hogy mennyi áramot fogyaszt az infrapanel, mennyi egy infrapanel teljesítménye. Milyen termék az infrapanel ár szempontjából, mennyibe kerül egy infrapanel a legnépszerűbb infrapanel gyártóktól (pl. Klarstein infrapanel)?

Mi az infrapanel?

Az infrapanel egy új típusú, alternatív fűtőtest, az infrafűtés legnépszerűbb és legelterjedtebb eszköze (mellette a padló-, fal- és mennyezetfűtésként használható infra filmek és infra szalagok is egyre népszerűbbek). Az infrapanel fűtés használata leggyakrabban kiegészítő fűtőtest formájában történik (remek választás az infrapanel nyaralókba, hétvégi házakba és szabadtéri fűtéshez egyaránt), azonban kisebb lakásoknál állandó fűtéshez is megéri használni, ugyanis egy gazdaságos fűtési megoldásról van szó.

Hogyan működik az infrapanel?

Az infrapanel fűtés egyedi tulajdonsága, hogy nem a levegőt, mint közvetítő közeget fűti fel (nem áramoltatja, vezeti a hőt), hanem egyenesen a helyiségben tartózkodó élőlényeket és más objektumokat melegíti fel, mégpedig infravörös sugárzás segítségével – az infrapanel működési elve a Nap melegítő sugaraihoz hasonlatos. Az infrapanel fűtés működése során az infravörös sugaraktól az emberi test átmelegszik (nem égető forróságról van szó, az infrapanel inkább a napsugarakhoz hasonló melegség érzését kelti), ám magát a helyiséget 2-4°C-kal alacsonyabb hőmérsékleten tarthatjuk, mintha a levegőt melegítő fűtőtestet használnánk – a különbséget mégsem érzékeljük.

Mik az infrapanel fűtés előnyei?

Az infrapanel irányából érkező, az emberi szem számára láthatatlan infravörös sugárzás optimális hőforrás az ember számára – mivel a napsugárzáshoz hasonló elven emeli meg az infrapanel a testhőmérsékletünket (éppen úgy, mint az infraszauna használata közben, csak kevésbé intenzíven), magát a szobát alacsonyabb hőfokon tarthatjuk, egészségesebb módon melegszünk át, mintha egy meleg kamrában élnénk. Mivel az infrasugarakat kibocsátó infrapanel nem keringeti a levegőt, nem is szárítja azt, így nem rontja a minőségét sem. Az infrapanel működése halk, keveset fogyaszt, észrevétlenül fűti be a helyiséget, dekorelemnek is álcázhatjuk (mintha csak egy kép lenne a falon), emellett fürdőszobai hősugárzó formájában is használható (tükör infrapanel).

Mik az infrapanel fűtés hátrányai?

Habár az infrapanel fűtés biztosítja a kellemes komfortérzetünkhöz szükséges hőt, maga az infrapanel leginkább kiegészítő fűtőtestként szolgál a legjobban. Gyakori kérdés, hogy mennyi áramot fogyaszt az infrapanel – nos, ez az infrapanel teljesítményétől függ – amire mindig az a válasz, hogy aránylag keveset. Ez igaz is, ha az infrapanel használatával egy szobát vagy a fürdőszobát fűtjük, amíg odabenn tartózkodunk, azonban, ha minden helyiségben egymással párhuzamosan üzemel az infrapanel fűtés, ráadásul 0-24 órában, az azért meg fog látszani a villanyszámlán.

Az infrapanel fűtés hátrányai közé tartozik továbbá, hogy a panelt a megfelelő helyen kell elhelyezni, ahonnan az infravörös sugarak elérnek minket, ehhez célszerű hozzáalakítani a lakás berendezését. Továbbá maga az infrapanel fűtőtest is foglal – nem is kevés – helyet: ha a falra szereljük, egy nagyobb kép méretével kell számolnunk, de léteznek álló- és mennyezetre szerelhető infrapanel fűtések is (habár ezek praktikusak, maga az infrapanel nem válik láthatatlanná).

Az infra padlófűtés, fali- és mennyezetfűtés is egyre elterjedtebb, azonban ha ilyen innovatív fűtőberendezéssel tervezzük meg az otthonunkat, semmi esetre se a márka- és garancianélküli, legolcsóbb darabokat vásároljuk, ugyanis előfordulhat, hogy nem is valódi infrafűtést kapunk, a lakásunk pedig hideg marad. Nézzük, mennyi áramot fogyaszt az infrapanel, mennyi infrapanel kell egy lakásba és milyen termék az infrapanel ár szempontjából!

Mennyi áramot fogyaszt az infrapanel?

Így, hogy tudjuk, az infrapanel mi az és hogyan működik az infrapanel fűtés, nézzük, hogyan kell elképzelnünk az infrapanel fűtés fogyasztását. A megfelelő infrapanel kiválasztása kapcsán elsősorban számításba kell vennünk a szoba paramétereit: hány négyzetméterről van szó, hol helyezkednek el a bútorok, hogyan történik az infrapanel használata, mennyire vagyunk tevékenyek az adott helyiségben?

Az infrapanel fűtés előnyösen működik hálószobában, gyerekszobában és fürdőszobában is, azonban a nagyobb, mozgalmasabb helyiségek felfűtésére (pl. amerikai konyha-nappali) már ritkán elegendőek. Egy átlagos infrapanel fogyasztása 200-600 W közé esik (ennél jóval nagyobb teljesítményű, 1800-2000 W-os panelek is vannak), azonban rajtunk múlik, hogy hány darabot szereltetünk be belőle az otthonunkba és hogy mennyit használjuk őket – értelemszerűen a villanyszámlánk is annyival magasabb lesz.

Mennyi infrapanel kell komfortérzetünkhöz?

Szintén attól függ, hogy az infrapanel fűtés állandó fűtőtestként működik-e, vagy hogy csak alkalmilag használjuk. Alapvetően helyiségenként egyet érdemes belőlük felszerelni (pl. az ágyunk, kanapénk közelébe vagy a fürdőszobába).

Mennyibe kerül egy infrapanel?

Az alsó kategóriás infrapanel fűtőtestek már körülbelül 20.000 Ft-tól elérhetők, ezekkel egy kisebb helyiség jó fűthető – azonban az infrapanel ár szempontjából elég nagy szórást mutat, ha a hatékonyságra utazunk, egy infrapanel 100-150.000 Ft-ba vagy annál többe is kerülhet. A népszerű infrapanel márkák közé tartozik – számos más infrapanel gyártó mellett a - Klarstein infrapanel, az EvoKing (dekor infrapanel), a Tesy vagy például a NovoSun.