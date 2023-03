Hogyan működik az infrafűtés, mik az infrafűtés hátrányai és előnyei?

A döbbenetesen megemelkedett rezsiköltségek világában sokakban felmerül a kérdés: mégis milyen alternatív fűtésrendszereket építtethetünk ki és használhatunk gazdaságosan, mivel válthatjuk ki a magas gázszámlát? Az egyik feltörekvőben lévő, ám egyre nagyobb népszerűségnek örvendő fűtési megoldás az infrafűtés, ami a nap sugaraihoz hasonlóan melegíti fel testünket. Na de mi az az infrafűtés, mi az infrafűtés lényege és hogyan működik az infrafűtés?

Cikkünkben minden fontos tudnivalót elárulunk az infrafűtés kapcsán: milyen az infrafűtés, mi az az infrafűtés, hogyan működik az infrafűtés, illetve mennyi áramot fogyaszt az infrafűtés? Amellett, hogy megtudhatod, mennyi az infrafűtés fogyasztása, azt is eláruljuk, mik az infrafűtés előnyei és az infrafűtés hátrányai, mit jelent az infrafűtés villanyszámla tekintetében. Mennyire hatásos az infrafűtés vélemények alapján, milyen infrafűtés árak jellemzik a piacot?

Mi az az infrafűtés?

Az infrafűtés egy olyan alternatív fűtési rendszer, ami a fűtésrendszert működtető elektromos energiát infravörös sugárzássá alakítja át, így a napsugarak melegítő erejéhez hasonlóan emeli meg a helyiségben tartózkodó emberek testhőjét (hasonlóképpen, csak kevésbé intenzíven, mint az infraszauna). Az infrafűtés alternatív, kiegészítő fűtésként és állandó fűtés gyanánt is alkalmazható, lakossági használata ma már széleskörben elterjedt, hiszen gazdaságos, egészséges megoldásról van szó. Az infrafűtés leggyakrabban infrapanelek segítségével fejti ki a hatását (ez a legnépszerűbb megoldás), de használnak még infra fűtőfilmet, fűtőfóliát és sötétsugárzókat is.

Hogyan működik az infrafűtés?

Míg a legtöbb fűtésrendszer a hő áramlásán, vezetésén alapszik, addig az infrafűtés sugárzással melegít – ám nem a helyiség hőmérsékletét emeli meg, hanem a helyiségben tartózkodó élőlények és a sugárzást felvevő egyéb objektumok hőmérséklete emelkedik. Az infrafűtés működése során a kellemes hőérzetet úgy érhetjük el, hogy közben a helyiségben lévő hőmérsékletet 2-4°C-kal alacsonyabban tarthatjuk, mint a hagyományos fűtésrendszerek esetében, így az infrafűtés gazdaságosabban is működtethető a legtöbb elektromos fűtőrendszernél, hősugárzónál.

Az infravörös sugárzás valójában melegítő fény, egy, a látható vörösnél sötétebb, nagyobb hullámhosszú fényenergia, ami valódi hőt sugároz – a lényeg: az infravörös fény az emberi szem számára láthatatlan, testünkkel azonban melegként érzékeljük, ráadásul a levegőn, mint hőközvetítő közegen is jelentős hőveszteség nélkül hatol át (gyakorlatilag olyan érzést kelt, mint amikor hűvös időben élvezzük az erős napsütést; szinte éget a nap melege). Termosztáttal érdemes használni, hogy tudjuk, mennyi a szoba, illetve az infrapanel felületi hőmérséklete, hogy külön állíthassuk a szobák hőmérsékletét és alacsonyan tartsuk a rezsiköltségeket.

Az infrafűtés előnyei

Az infrafűtés jótékony hatást gyakorol az egészségre (a szervezetünk számára egy teljesen optimális hőforrás), ugyanis az infrafűtés használatával felfűtött helyiség nem egy meleg kamraként funkcionál, hanem a napsütésben töltött időt rekonstruálja azzal, hogy a mi testhőnket emeli meg, nem pedig a szobáét (sokszor a szoba az infrafűtés ellenére is kellemesen hűvös marad, ám mi nem fázunk). Az infrafűtéshez használt infrapanel nem foglal sok helyet, a falra és a plafonra is felszerelhetjük, nem keringeti a levegőt, így nem rontja annak a minőségét, nem csökkenti a páratartalmat sem.

Léteznek tükör infrapanelek is, amelyeket kimondott ajánlanak fürdőszobába (a cseppeknek ellenáll, de nem teljesen vízhatlan, viszont segíthet a fürdőszobai penész megelőzésében), kiegészítő fűtésként. Az infrafűtés modernebb verziói, a fűtőfóliák, fűtőfilmek padlófűtéshez, mennyezetfűtéshez, falfűtéshez is használhatók, teljesítményük széles spektrumon mozog, azonban a teljesítményt befolyásolja az épület hővesztesége is (nem csak infravörös sugárzást kibocsájtó, hanem egyszerű hőleadással működő rendszerek is vannak). Az első- és második generációs anyagok mellett a szakértők gyakran ajánlják a 3. generációs, intelligens, önszabályzós infrafűtés rendszereket.

Az infrafűtés hátrányai

Habár az infrafűtés önmagában is használható lakások, irodák, fürdő- és gyerekszobák fűtésére, többnyire inkább kiegészítő fűtés gyanánt ajánlott használni, nem pedig állandó fűtéshez. Az infrafűtés vélemények eltérőek lehetnek a fűtőfóliák használata tekintetében: a legolcsóbb fóliafűtések sokszor valójában nem is valódi infrafűtés rendszerek, így nem emelik meg a hőérzetet, a lakás hideg, alulfűtött marad. Ha ilyen alternatív fűtésrendszerben gondolkozunk, célszerű kerülni a legolcsóbb, garancia nélküli megoldásokat és törekedni a helyiség méretéhez mérten a legjobb teljesítmény elérésére (csak biztonságos, az EU-s követelményeknek megfelelő minőségű anyagot vegyünk).

Amennyiben infrafűtés gyanánt infrapanel kerül felhelyezésre, azzal is célszerű számolni, hogy a berendezés nem lesz „láthatatlan”, vagyis maga a fűtőtest egy kevés helyet mindenképpen elfoglal majd valahol. Az sem mindegy, hová tesszük (az infrafűtés nem hordozható, nem állíthatjuk mindig oda, ahol éppen kell), hiszen az infrafűtés úgy működik jól, ha az infravörös sugarak elérnek minket – a lakás átrendezése az infrafűtés kiépítése után költséges lehet. Gyakran hangsúlyozzák azt is, hogy az infrafűtés mennyire gazdaságos – azonban, hogy mi számít gazdaságosnak az ebben az esetben is relatív. 100 m2-nél nagyobb ingatlanokba az infrafűtés már egyáltalán nem ajánlott, célszerű vele kisebb lakásokat, vagy csak szobákat fűteni.

Mennyi áramot fogyaszt az infrafűtés?

Az egyik leggyakoribb kérdés a témában az, hogy mennyi az infrafűtés fogyasztása, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy érhet-e minket meglepetés az infrafűtés villanyszámla kapcsán. Az infrafűtés infrapaneljein mindig feltüntetik, hogy mennyi az infrafűtés teljesítménye, azaz mennyi közvetlen fűtési energiát ad le. Egy átlagos infrapanel teljesítménye 200-400 W, de a 600 W-osat és az ennél nagyobbakat is gyakran használják (mindenki az egyedi igényei szerint választja meg az infrapanelt).

Tehát: ugyanúgy, mint bármilyen más elektromos fűtésrendszernél, az infrafűtés esetében is az számít, hogy mekkorák a panelok, mekkora teljesítménnyel működnek, hány darabot használunk belőlük, és hogy alkalmi fűtésről vagy állandó fűtésről van-e szó. Kisebb lakásokat, helyiségeket gazdaságos az infrafűtés használatával melegíteni, azonban nagyméretű ingatlanokban nem célszerű állandó fűtés gyanánt infrafűtést alkalmazni, mert az infrafűtés villanyszámla ilyen esetekben már igen magas lehet.

Infrafűtés árak: mennyibe kerül az infrafűtés kiépíttetése?

Az infrafűtés esetében sajnos nehéz elkerülni, hogy szakembert kelljen hívni az infrafűtés kiépítéséhez, hiszen (ha nem egy kisebb panel felrakásáról van szó) pontosan ki kell számolni, hogy az ingatlan felfűtéséhez mekkora teljesítményre van szükség (például, ha padló- vagy mennyezetfűtés lesz kiépítve). Az infrapanel árak tekintetében ne csak magával a rezsiköltséggel foglalkozzunk, hanem a bekerülési- és karbantartási költségekkel (pl. kopóalkatrészek cseréje) is, melyek elég magasak – erre jön rá az infrafűtés villanyszámla, ami rendszeres, állandó fűtés esetén azért nem elhanyagolható tétel, hiába váltjuk ki vele a gázt.

Az infrapanel árak a kisebb teljesítményű, alsó kategóriás berendezések esetében kb. 30.000 Ft-os induló ártól érhetők el, ám egy nagyobb teljesítményű, jobban kihasználható infrafűtés ára lehet 60-80.000 Ft is, panelenként, a nagyobb, dizájnosabb panelek pedig több mint 100.000 Ft-os tételt jelenthetnek. A különböző padló alá, falra, mennyezetre helyezhető fűtőfilmek ára kb. 3.000 Ft-tól indul négyzetméterenként, azonban itt is az árak a minőség és a teljesítmény függvényében emelkednek.