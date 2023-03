Hősugárzó kisokos: hogyan működik a hősugárzó, milyen a jó hősugárzó?

A brutális mértékben megemelkedett energiaárak mellett a lakosság egyik leggyakoribb kérdése, hogy milyen alternatív fűtésrendszereket érdemes használni a gáz helyett, mit kell tudni a különféle elektromos fűtőtestek, avagy a hősugárzók használatáról. Milyen hősugárzó típust érdemes vásárolni alkalmi, illetve állandó fűtésre, mi a különbség ezeknek a működési elve között és milyen energiatakarékos hősugárzó típusok ajánlottak gyerekek, háziállatok mellé?

Cikkünkben a hősugárzó készülékek használatáról nyújtunk átfogó tájékoztatást olvasóinknak: milyen hősugárzó típusok közül válogathatunk, mit kell tudnunk az elektromos hősugárzó működése kapcsán? Melyik a jobb: a fali hősugárzó vagy az álló hősugárzó, hogyan működik a hősugárzó és mennyi áramot fogyaszt egy hősugárzó alkalmi, illetve állandó használat mellett? Miért jó a kerámiabetétes hősugárzó vagy az infra hősugárzó, milyen fürdőszobai hősugárzó használható nedves közegben? Járjunk utána, milyen a jó hősugárzó, melyik hősugárzó típust érdemes választanunk!

Hogyan működik a hősugárzó?

Az elektromos hősugárzó készülékek lényege, hogy gázforrás nélkül melegítik fel az adott helyiséget a kívánt hőfokra. A hősugárzó hatékonysága nagyban függ attól, hogy milyen hősugárzó berendezést vásároltunk, hogy fali hősugárzó került fel, vagy hogy valamilyen álló hősugárzó került-e az ingatlanba, illetve, hogy mekkora az adott hősugárzó teljesítménye. A különféle elektromos hősugárzó gépek típustól függően más-más működési elven alapszanak – teljesen máshogy működik például egy kerámiabetétes hősugárzó, mint egy olajradiátor vagy egy fali klíma. Az elektromos hősugárzó berendezések mellett kaphatók gázzal működő, rendszerfüggetlen hősugárzók is, mint például a PB-gázos hősugárzó, amelyek szintén olcsó és hatékony, ám kevésbé esztétikus megoldást nyújtanak.

Fali hősugárzó vagy álló hősugárzó?

Elsősorban azt kell eldöntenünk, hogy milyen elrendezésű helyiséget, mekkora területet szeretnénk a hősugárzó készülékkel fűteni, hiszen minél nagyobb az adott szoba, annál nehezebb azt egy elektromos hűsugárzó használatával kifűteni. Az álló hősugárzó készülékek – számos típusuk van – jellemzően jobban működnek kisebb térben, például hálószobákban, nagyobb terek, például amerikai konyha-nappali helyiségek befűtésére viszont célszerű fali hősugárzó gépet vásárolnunk. A fali hűsugárzó berendezések esetében leggyakrabban a hűtő-fűtő klímákról beszélünk, amelyek hatékony elektromos fűtési alternatívát nyújtanak a magas rezsiárak mellett is.

Milyen a jó hősugárzó?

Ma már számtalan elektromos hősugárzó közül válogathatunk, ám célszerű alaposan áttekintenünk a kínálatot, mielőtt hősugárzó vásárlására adnánk a fejünket. A hősugárzó árak mellet nagyon fontos vásárlási szempont, hogy mennyi áramot fogyaszt egy hősugárzó, azaz hogy mennyi a hősugárzó teljesítménye, mit ír elő a gyártó a hősugárzó használata kapcsán, hány köbméter levegőt fűthetünk fel a hősugárzó segítségével kényelmesen, illetve hogy energiatakarékos hősugárzó gépről van-e szó.

A hősugárzó készülékek esetében ma is vannak megbízhatóbb és kevésbé megbízható berendezések is, amelyeket nem ajánlott működésük közben otthonunkban magukra hagyni. Mindemellett fontos szempont a hősugárzó működése kapcsán, hogy biztonságos-e számára az adott hely – tartózkodnak-e az ingatlanban kisgyermekek, kutyák, macskák, akik véletlenül fellökhetik a gépet, sérülékeny-e a berendezés. Bizonyos otthonokban a fürdőszobai fűtés megoldására is csak elektromos hősugárzó használható – ilyen esetben nézzünk utána, hogy biztosan fürdőszobai hősugárzó gépről van-e szó, nem árt-e a hősugárzó berendezésnek a víz vagy a párás levegő.

A következőkben végigvesszük, hogy milyen hősugárzó berendezések közül válogathatunk a boltokban, miben különböznek az elektromos hősugárzó gépek működési elvüket, teljesítményüket, árukat tekintve, melyik a legjobb hősugárzó a mi szemszögünkből, melyik az energiatakarékos hősugárzó és melyik hősugárzó típusok fogyasztanak többet!

Népszerű hősugárzó típusok: Te melyiket választod?

Ventilátoros hősugárzó: egy régebbi technológián alapul a ventilátorok működési elve – gyakorlatilag pontosan ugyanúgy működnek, mint a hajszárítók, melyek beszívják a levegőt, felmelegítik, majd kifújják azt. Előnyük, hogy nagyobb helyiségekben is hamar kellemes meleget csinálnak, a készülékek olcsók, kis teljesítményűek (1-2 kW), viszont a ventilátoros hősugárzó gépek működése zajjal jár, így nem kellemes aludni mellettük.

Kerámiabetétes hősugárzó: jelenleg az egyik legolcsóbb megoldás a kerámiabetétes hősugárzó használata, ami csendes működésének köszönhetően nem zavarja meg hétköznapi életvitelünket, hosszú életű, ráadásul sokáig képes kerámiabetétjének köszönhetően eltárolni a hőt. Az említett kerámiabetét egy bordázott kerámiaanyag, nagy teljesítménnyel adja le a hőt annak ellenére is, hogy kicsi az energiaigénye.

Kvarc hősugárzó: egy kevésbé ismert, ám szintén hatékony hősugárzó fajta a kvarc hősugárzó, ami a kerámiabetétes hősugárzó működési elvén alapszik, azzal a különbséggel, hogy ennél a hosugarzo fajtánál nem kerámiából, hanem kvarcból van a fűtőbetét. Gyorsan felmelegedő hősugárzó, fali hősugárzó formájában is alkalmazható, csendesen üzemel, ráadásul ez egy energiatakarékos hősugárzó típus.

Infra hősugárzó: az infrapanel, avagy az infra hősugárzó az elmúlt évek során vált egyre népszerűbb energiatakarékos fűtési alternatívává. Az infra hősugárzó működési elve egyszerű: egy olyan elektromos hősugárzó berendezésről van szó, ami az elektromosságot infravörös sugárzássá alakítja, érdekessége, hogy nem a levegőt melegíti fel, hanem célzottan a helyiségben tartózkodó objektumokat – például minket (az infraszauna is ezen a működési elven alapszik). Ez egy alacsony költségű hősugárzó alternatíva, amit kültéren is kis hőveszteséggel használhatunk.

Hűtő-fűtő klíma: a fali hősugárzó berendezések leggyakrabban használt típusa a klíma, amivel nagyobb helyiséget is egyszerűen kifűthetünk. Ez az elektromos hősugárzó megoldás az egyik legmegbízhatóbb alternatíva, nyugodtan működtethetjük a távollétünkben, ráadásul gyermekek és állatok mellett is biztonságosan használható, nem csak alkalmi hősugárzó gyanánt, hanem állandó fűtési alternatívaként is.

Olajradiátor: egy olyan elektromos működtetésű hősugárzóról van szó, aminek a fűtőteste olajközeget tartalmaz, amit a gépezet megfelelő hőmérsékletűre melegít fel és azon is tart huzamosabb ideig. Az olajradiátor hőmérséklete egyenletes, működtetése tiszta, szagmentes, csendes, pontosan úgy, mint egy rendes, kazánról vagy távhőről működtetett radiátor esetében. Az olajradiátor belsejében lévő olaj forráspontja magas, a gép nem okoz korróziót, nem bocsájt ki égésterméket, káros anyagokat és jó az elektromos szigetelőképessége is. Konvekciós, áramlásos hőleadással működik, vagyis a környező levegőt melegíti fel, az kering a helyiségben. Ne tegyük fürdőszobába, ne hagyjuk magára működés közben!

Elektromos kandalló: az elektromos hősugárzó típusok közé soroljuk az elektromos kandallót is, ami égéstermék előállítása nélkül nyújtja a klasszikus fatüzeléses kandalló hangulatát, ám nem ég benne valódi tűz. Egyes elektromos kandallók csak látványkandallóként funkcionálnak, mások beépített elektromos hősugárzó berendezéssel vannak ellátva, melyek a hőérzetről is gondoskodnak, ma már aránylag energiatakarékos hősugárzóként működnek. Gyakran választják ezt a típust nappalikba, nagyobb terekbe, ahol a komfortérzet mellett a látvány is fontos; fali hősugárzó formájában is használható.

Elektromos konvektor: habár állandó fűtéshez nem ajánljuk, kiegészítő fűtés gyanánt, illetve alkalmi fűtésre vendégházakban remek választás lehet az elektromos konvektor is, amelyet akkor érdemes beszereznünk, ha az ingatlan fűtésének korszerűsítése túl nagy feladat lenne, ám egy átmeneti megoldással is beérjük.

Mennyi áramot fogyaszt egy hősugárzó?

Az attól függ, hogy milyen hősugárzóról van szó és hogy mennyit használjuk. Az elektromos hősugárzó berendezések állandó főtés gyanánt való használata megosztó kérdés, ugyanis nem minden esetben megoldható velük a gázfűtés gazdaságos kiváltása. A legtöbb energiatakarékos hősugárzó már 1000-2000 W-os fogyasztással is működtethető óránként (minél nagyobb teret akarunk kifűteni, annál nagyobb teljesítményű, jellemzően nagyobb energiaigényű hősugárzóra van szükségünk), azonban, ha egész nap járatjuk őket, illetve, ha éjszakára is bekapcsolva hagyjuk a berendezéseket – főleg, ha nem csak egy, hanem több hősugárzó is működik – jelentősen megemelhetik a villanyszámlát.

Fürdőszobai hősugárzó: milyen hősugárzó való nedves közegbe?

Fürdőszobai hősugárzó gyanánt leginkább a halogén hősugárzó berendezés használatát ajánljuk (kültéri hősugárzó gyanánt is remekül működik), ami rövidhullámú sugarak segítségével rövid idő alatt képes felmelegíteni a helyiséget. A halogén hősugárzó biztonságosan használható nedves, párás helyiségben, működése nem jár nagy zajjal, ráadásul a halogén hősugárzó fogyasztása is alacsony. Konnektorba dugható, ventilátoros hősugárzó, olajradiátor és egyéb elektromos berendezések használata fürdőszobai hősugárzó gyanánt nem ajánlott.