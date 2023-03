Csúnya bírságot kaphatnak hamarosan a magyar háztulajok: kevesen tudnak erről a határidőről

Világgazdaság Link a vágólapra másolva

Idén év végén lejár az úgynevezett kútamnesztia, amelyet még 2016-ban kezdeményezett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), és 2020-ban a határidő meghosszabbították a 2023-as év végéig. A határidő lejáratáig az illegálisan kialakított kutakat még bírságmentes lehet engedélyeztetni az illetékes vízügyi hatóságoknál. Mivel a kerti kutak létesítése 1992 előtt nem is volt engedélyköteles, így rengeteg olyan a törvény szerint illegális kút lehet Magyarországon, amelyre engedélyt nem állítottak ki. Ez év vége után az ilyen kutakért több százezer forintos bírság is járhat, és még elbontásra is kerülhetnek.

Hatféle vízügyi eljárás valamelyikét kell 2023. december 31-ig kezdeményezniük azoknak, akik nem szeretnék, hogy másnaptól a kutakra vonatkozó jogszabály megsértése miatt bírságtól kelljen tartaniuk - írja a VG. A bírság a gazdálkodáshoz használt, engedély nélküli kút értékének a 80 százalékáig, az engedély nélküli vízmunka- vagy vízhasználat esetében egymillió forintig terjedhet. Magáncélú használat esetén a természetes személyre legfeljebb 300 ezer forint bírság szabható ki - írták. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A kútfennmaradási engedély kérelmezőjének nem kell feltétlenül magának is ingatlan- vagy kúttulajdonosnak lennie – lehet bérlő vagy használó is. A kérelmet az érintett kút jellemzőitől és a kivett víz használatától függően vagy a Nemzeti Földügyi Központba (NFK), vagy a települési jegyzőhöz kell benyújtani. A jegyző inkább a kisebb kerti kutakkal foglalkozik, míg az NKF alapvetően az évi 500 köbméternél nagyobb, mezőgazdasági célú vízhasználat esetében dönt. Fontos tudni, ha az érintett talajvízkút vízgazdálkodási, környezet- vagy természetvédelmi szempontból káros, és ez átalakítással sem szüntethető meg, akkor a jegyző azonfelül, hogy elutasítja a kérelmet, az építtetőt még a létesítmény elbontására is kötelezi. EZ IS ÉRDEKELHET Fájni fog a tavasz a kertes házban élőknek: jönnek a gigabírságok, sokan fizethetnek A napokban egyre több szabadban keletkezett tűzhöz riasztják a tűzoltókat, amelyek oka általában kerti zöldhulladék-égetésre vezethető vissza.

Címlapkép: Getty Images

