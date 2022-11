Ezek a gépek zabálják a legtöbb áramot odahaza: az élelmes magyarok ezzel spórolnak a rezsin

Morzsaporszívó, citromfacsaró, fúrógép… A világítótestek és gépek a fűtés és melegvíz után a 3. legnagyobb energiafogyasztó terület otthonunkban. Egyre több hálózatról, akkumulátorról vagy elemről működő berendezésünk van – egyre több feladatot szeretnénk gépekkel megoldani. Sőt, az otthoni pihenésünket, szórakoztatásunkat is egyre több berendezés biztosítja. Nem vagyunk tisztában a berendezéseik számával, ahogy valószínűleg ezek összeadott fogyasztásával sem. A Tudatos Vásárlók Egyesülete a GreenDependent Intézettel közös sorozatot indított: első részeként összegyűjtötték, mivel tudjuk csökkenteni az otthoni áramfogyasztást. Kiderül, mennyivel van több gépünk, mint hinnénk, és mi az 5 legtöbbek által feleslegesnek tartott eszköz.

Az Eurostat adatai szerint a háztartásokban használt világítás és elektromos berendezések energiafogyasztása 2020-ban már 13,2%-a volt a teljes háztartási fogyasztásnak, ez az arány 2016-ban még csak 9,2% volt. A wifi-routertől a mobilokon, elemtöltőn, laptopon, TV-n és lábmasszírozón át a konyhai, fürdőszobai kis- és nagyfogyasztókig, az állandóan bekapcsolt állapotban lévő gépektől (fagyasztó, hűtő) az alkalmanként használtakig (botmixer, mosógép, hajnyíró) tele vagyunk háztartási gépekkel - de vajon mindre állandóan szükségünk van?

Tele vagyunk gépekkel

A háztartási gépek átlag száma 28 gép/háztartás (ha a néhány extrém magas értékkel nem számolunk). A legjellemzőbb értékek a 14-32 (db gép) közötti tartományba esnek. Nem ritka az olyan otthon, ahol 50-60-70, de akár 100 fölötti is lehet az elektromos berendezések száma - írja a közlemény.

A legkevesebb (de gyanúsan alacsony) szám a 4db, a legtöbb a 245 gép volt (ahol az elemes eszközöket is lelkiismeretesen összeszámolták). A 281 háztartás összesen 8499 gépet birtokolt. A felmérést kitöltők nagyjából fele (53%) szerint nincs olyan gépük, amit ne használnának, 47% viszont több gépét egyáltalán nem használja, azaz átgondoltabb vásárlással valószínű nem is került volna a termék a kosárba anno. Az adatokból az is kiderül, hogy a válaszadóknak átlagosan kb. harmadával több gépe van a háztartásban, mint amennyit elsőre tippeltek, azaz sokan nincsenek tisztában a berendezéseik számával és valószínűleg ezek összeadott fogyasztásával sem.

Az olvasók nagy része valószínűleg szintén rendelkezik az itt felsorolt gépek valamelyikével, és legalább 5-6 használaton kívüli berendezést is fel tudna sorolni. Érdemes elgondolkodni e tárgyak sorsáról, használatuk ésszerűsítéséről: sok gép nem porosodna a háztartásban, ha már a vásárláskor jobban átgondoltuk volna a valódi szükségleteinket. A fogyasztáscsökkentés első lépése lehet tehát, ha megpróbáljuk csökkenteni az elektromos eszközeink számát – és tényleg csak a legfontosabb feladatokhoz használunk áramot, azaz kenyérvágáshoz, kapunyitáshoz, és lombfújáshoz inkább nem… Szeretünk ugyan arra hivatkozni, hogy a gépekkel időt spórolunk, és kényelmesebb lesz az életünk, de nem mindegy, hogy kényelmesebb vagy elkényelmesedett!

Ennyit fogyasztanak

A rengeteg háztartási gép mellett az is gondot jelent, hogy a legtöbbet fogyasztó háztartási nagygépek, pl. fagyasztó, hűtő, mosógép között elég sok a kevésbé hatékony: egy 2017-es hazai felmérés szerint ezeknek a nagygépeknek a 43%-a 8 évnél idősebb, azaz valószínűleg létezik már sokkal takarékosabb modell az adott gépből.

Az energiahatékony termékek használatával a fogyasztásunk és kibocsátásunk csökken, és az új gép beszerzése előbb-utóbb megtérül, de az új gépek gyártása és szállítása is jelentős karbon-kibocsátással és erőforrás-felhasználással jár. Azaz még ha módunkban állna, se foghatunk neki milliószám lecserélgetni a régi berendezéseket, egyrészt a gyártás, csomagolás és szállítás környezetterhelése, másrészt a régi gépek elektronikai hulladékká válása miatt, ami – mivel nem létezik olajozottan működő alkatrész- és nyersanyag-újrahasznosító rendszer – szintén óriási probléma. Ne a csere legyen tehát az első gondolatunk, mindig alaposan mérlegeljük, hogy milyen egyéb alternatíváink vannak.

Mivel tudjuk kordában tartani meglévő gépeink fogyasztását?

figyeljünk oda a beállításokra és karbantartásra a gépek hatékony működése és élettartamának meghosszabbítása érdekében;

mérjük a gépek fogyasztását fogyasztásmérővel a hatékony használat érdekében, hogy tisztában legyünk vele, melyik program használja a legkevesebb energiát vagy, hogy mennyit pazarolunk a felesleges használattal (példa: vízforralás fogyasztásának mérése);

ahol tudjuk, kerüljük, iktassuk ki a készenléti üzemmódot;

javíttassuk vagy javítsuk meg a berendezéseket, ha lehet (és ha ebben nem akadályoz bennünket a gépekbe gyárilag beépített tervezett elavulás);

az olyan gépeket, amelyekre csak ritkán, alkalmanként van szükség, kölcsönözzük, használjuk közösen másokkal.

Így javíttassunk és osztozzunk

Javítással meghosszabbíthatjuk az eszközeink élettartamát, és jelentős mértékben csökkenthetjük az elektronikai és egyéb hulladékok keletkezését. Egy-egy kisebb javításnak nekifoghatunk magunk is, ha van affinitásunk. Ebben segítségünkre lehet például számos online fórum, vagy az ifixit.com oldal, ahol ingyenes szerelési útmutatókat találhatunk az eszközök javítgatásához. Ha külső segítségre van szükségünk, jól jönnek ezek az oldalak is: a Hulladék Munkaszövetség Javítóműhelyek adatbázisa, vagy a Helpitgo applikáció, ahol a szomszédságunkban kereshetünk segítő kezet, de egyre több a közösségi javító- és barkácsműhely is.

Az osztozás szintén számos előnnyel bír, egyrészt – ha körültekintően, és megfelelő szabályok mentén szerveződik – akkor összehozhatja az embereket, és rengeteg erőforrást takarít meg. A bolygó és saját jövőnk szempontjából egyáltalán nem mindegy, hogy egy 40 lakásos társasházban 40 fúró van-e, vagy egy szerszámokat megosztó közösség 3 db fúróval. Vagy hogy egy társasházban van egy közös mosókonyha, ahogy az a világ több pontján (jellemzően nyugatibb és északibb pontokon) a városi életben gyakori.

Osztozás lehet például:

a barátokkal, szomszédokkal a meglévő eszközeinkből létrehozott kölcsönző;

szintén közösségi beszerzés, amikor mondjuk drágább gépeket (fűkaszát vagy láncfűrészt) veszünk közösen;

a helyi Facebook csoportban, pl. Zero waste csoportokban kölcsönkért eszközök;

és az is, ha a ritkán használt berendezések kölcsönzésére szakosodott cégektől kölcsönzünk.

A baráti, családi, közösségi szerszám- és/vagy gépkölcsönzők használatával a tartós háztartási cikkek fogyasztása harmadával csökkenthető lenne, ami 3 nappal késleltetné a Túllövés Napját, azt a napot, ameddig egy adott évben kimerítjük a természet biokapacitását – azaz az ökoszisztémák által biztosított és egy teljes év alatt megújított erőforrásokat – olvasható ki a Global Footprint Network adataiból.

A cél, hogy elterjedjen és népszerűvé váljon az egymástól való szerszám-, kisgép-, sporteszköz stb. kölcsönzés, amellyel – közösen elfogadott szabályok mentén! – egy adott eszköz vagy berendezés több háztartást is kiszolgál, így csökkentve az erőforrás-felhasználást.

Ha elkerülhetetlen, hogy újat vegyünk

Ha új eszköz beszerzésére kerül a sor, jól gondoljuk át, hogy valóban szükség van-e az adott gépre, és válasszunk a lehetőségekhez képest leginkább energiatakarékos, környezetbarát modellt! Felújított (azaz használt, de szerelő által bevizsgált, garanciás) gép beszerzésén is elgondolkodhatunk. A beszerzést segíti ha átgondoljuk a fogyasztói szokásainkat, és ennek megfelelően választunk berendezést (mekkora kapacitású gép kell, milyen funkciókkal, mekkora helyre stb.).

A legjobban akkor járhatunk beszerzés előtt, ha

kikérjük szakember véleményét;

ha megnézzük, rendelkezik-e a berendezés valamilyen energiatakarékosságra, anyaghasználatra stb. vonatkozó környezetbarát termékjellel. Az energiafogyasztás szempontjából legfontosabb termékjel az energiacímke, a környezetbarát termékjelek közül pedig az EU ökocímkéje és a német Kék angyal fordul elő leginkább elektronikus eszközökön);

ha ellenőrizzük, hogy milyen fogyasztásra vonatkozó információkat tudunk meg az energiacímkéről (hűtőknél éves fogyasztási érték; mosó-, szárító- és mosogatógépeknél a 100 ciklusra vonatkozó fogyasztási érték és az eco-program adatai; tévék, kijelzők és izzók esetében az 1000 óra használatra vetített fogyasztás);

ha a jótállásról sem feledkezünk meg, azaz tisztában vagyunk a fogyasztói jogainkkal és élünk is vele.

