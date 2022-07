Borzalmas következményei lehetnek a fatüzelésnek: az életével játszik, aki így fűt

A Levegő Munkacsoport szerint tragikus következményekkel jár, ha a rezsicsökkentést érintő kormányzati intézkedések miatt többen állnak át a fatüzelésre. A gondot tetézi, hogy nem tud mindenki helyesen és hatékonyan fával fűteni – írta meg az infostart.hu.

A Levegő Munkacsoport elnöke, Lukács András szerint egyértelműen meg fog nőni a fával tüzelés mértéke az idén. Ez egyrészről egy érthető döntés, hiszen sokan nem tudják majd megfizetni piaci áron a gázt, viszont az egészségünkre kifejezetten káros is lehet. A légszennyezés miatt is aggasztó ez a változás, azonban ami még rosszabb az az, hogy sokan a tűzifát nem kiszárítva teszik majd a be az emberek, ami komoly légszennyezést okoz, ráadásul jóval kevésbé gazdaságos.

De még koránt sem ez a legrosszabb: a szakértő szerint egy idő után el fog jönni az a pont, amikor az emberek a bútoroktól kezdve a használt gumiabroncsokon át mindent is a tűzre fognak dobni. Ezzel pedig rengeteg mérgező anyag kerül majd a levegőbe.

Nagyon tragikus helyzetnek nézünk elébe

– fogalmazott, majd megjegyezte, hogy ezek mellett a falopások száma is folyamatosan emelkedni fog, ami természetvédelmi szempontból tragikus.