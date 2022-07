Így játszd ki a fájdalmas rezsikvótát: ezzel a trükkel határon belül maradhat a villanyszámla

Magyarországon 2000 fölött jár a napsütéses órák száma, így nem vitás, hogy sokakban felmerült, hogy ezt a megújuló energiát a háztartása szolgálatába állítsa. A téma aktuálisabb, mint valaha, a hagyományos energiaforrások drágulása vagy esetleges ellátási zavara ismét sokak figyelmét felhívja erre az aktuális kérdésre. A környezet védelme, az alacsonyabb szén-dioxid kibocsátás szintén jó hívószó, de mégis sok kérdés van, amelyre a érdeklődők szeretnének választ kapni. Nagy Magdolna, a HelloFuture intelligens épület szakértője segít rendszerbe foglalni a tudnivalókat.

Kevesen tudják, hogy már az 1800-as évek végén, Edison és Siemens idejében is felismerték, hogy a szelén és a napfény kapcsolatából villamosenergia nyerhető. Az első napelem építését 1885-ben jegyzik, New Yorkban építette Charles Fritts.

Einstein 1905-ben publikált tanulmánya is igazolta, hogy a napfény bizonyos hullámai hatására elektromos áram termelődik, de ekkor még nagyon költségesnek és távolinak tűnt a módszer kipróbálása is. Az 1950-es években Amerikában történt meg az áttörés, amikor három kutató megalkotta a szilícium tranzisztorok koncepcióját, ekkor indult el a valódi fejlesztés, kutatás és gyártás.

Miért lehet érdemes napelem-rendszert telepíteni?

Természetesen egyrészt anyagi szempontból, hiszen ezáltal függetlenné válhatunk az áramszolgáltatók árváltozásaitól, és jócskán faraghatunk a rezsiköltségekből is. Mindemellett környezettudatosabbá és fenntarthatóbbá tehetjük otthonunkat, amely értéknövelő hatással is bír. Érdemes az állami pályázatokat is figyelni, hiszen így jelentősen csökkenteni tudjuk a költségeinket.

Hogy haladjunk, mit tegyünk, ha eldöntöttük, hogy napelem rendszert szeretnénk?

Az első lépés mindenképpen egy felmérés. Szakember segítségével lehet pontosítani az igényeket és a megvalósítás lehetőségeit. Ezután elkészül a részletes kivitelezési terv és költségvetés, ennek alapján lehet továbblépni. A fontos kérdéseket viszont érdemes alaposan átbeszélni, a későbbi kellemetlenségek elkerülése érdekében.

Mire figyeljünk a napelem rendszer kiválasztásánál?

Ezt a befektetést minden bizonnyal több évtizedre eszközöljük, így elengedhetetlen a kifogástalan működés és a megbízhatóság. A felhasznált anyagok minősége, a gyártó szavatosságvállalása kulcskérdés. Természetesen minden kiépítendő rendszer paramétereit az adott otthon jellegéhez, az előzetesen felmért igényekhez kell igazítani.

Van-e optimális időszak a napelem rendszer telepítéséhez?

Nincs ilyen. Évszaktól függetlenül bármikor telepíthető, de a megfelelő időpont kiválasztásánál a kivitelezővel érdemes egyeztetni, hogy a kitűzött célokat, a tervezett programot tökéletesen lehessen követni.

Milyen hosszú élettartamra lehet számítani a napelem rendszereknél?

Minimum 15-20 éves időtartammal alaphelyzetben is számolhatunk. De miután a technológia folyamatosan fejlődik, minden valószínűség szerint a napelemek élettartama is hosszabb lesz, így akár 25 év is elképzelhető. És ha arra gondolunk, hogy szinte biztos, hogy az energiaárak a következő években tovább növekednek, egészen biztosan megtérülhet a befektetésünk.

Mégis milyen megtérülési idővel lehet kalkulálni?

Természetesen a válasz itt erősen függ az energiaárak tényleges változásától, illetve magától a telepített rendszer hatékonyságától is, de általánosságban az mondható el, hogy akár már 10 éves távlatban is jelentkezhet a megtérülés.

Milyen karbantartásra kell számítani a napelemrendszerrel kapcsolatban?

Jó hír, hogy szinte semmilyenre. Mivel a napelemeknél nincsenek mozgó, forgó alkatrészek, nincs meghibásodás, így nincs szükség karbantartási munkálatokra sem. Ennek ellenére azért javasolt a rendszert 3-4 évenként átnézetni, a szükséges tisztításokat elvégeztetni, így még inkább meghosszabbítható a rendszer termelékenységének várható időtartama.

Mennyire zöld a napelem? Vajon a teljes élettartama alatt megtermelhet-e annyi energiát, mint amennyire a gyártásához szükség van?

Igen, bár sok téves információ kering arról, hogy a napelemnek nagy az ökológiai lábnyoma, hiszen a gyártás során is sok energiát használnak fel, az alapanyag bányászattól kezdve egészen a végtermékek szállításáig. Egy kutatócsoport a hollandiai Utrechti Egyetemről megpróbálta megbecsülni, hogy egy 50 éves periódusban mennyi lehetett ez, illetve mennyi szén-dioxid került ennek a folyamatnak során a légkörbe. Mindent összegezve arra jutottak, hogy a jelenlegi gyártású napelemek 2 év vagy még annál is kevesebb idő alatt törlesztik a gyártásuk miatt keletkezett energiahasználatot. A napelemek tehát a hagyományos energiaforrásokhoz képest minimális környezetszennyezést okoznak, nem bocsátanak ki károsanyagot, nincs levegőszennyezés és zajártalom.

Mi történik az elöregedett napelem panelekkel?

A ma gyártott napelemek anyaga 90-95 %-ban újrahasznosítható, nem szükséges hozzá újabb alapanyagot kitermelni, sőt a fejlesztők már dolgoznak azon is, hogy 100 %-ban újra feldolgozható legyen. Így egyetlen leselejtezett panel sem hagy maga után túl sok szemetet.

Összegezve tehát a napenergia hasznosítása környezet- és klímavédelem szempontjából az első szakaszban éppen annyira szennyező, mint bármely más technológiánál az előállítási folyamat. Viszont már a kiépítési szakasztól kezdve átbillen a mérleg pozitív irányba, a termelési ciklusban pedig a napelemes rendszerek ténylegesen karbon- és szennyezésmentesen termelik a felhasználók számára az áramot.