Párszázezres vételből álomotthont: düledező parasztházak kelnek új életre a vidéken

Vidéken akadnak jó szerkezetű parasztházak, amelyeket rendkívül jutányos áron megvásárolhatunk, mivel vagy nagyon apró településen helyezkednek el, vagy borzalmas állapotban vannak. Azonban ha nem sajnáljuk a pénzt a felújításra, úgy meghitt családi házzá alakulhatnak át ezek az omladozó épületek.

Egyre többen keresnek használt ingatlanokat, amik közül vannak olyanok, amelyek rengeteg felújítást igényelnek. Azonban, ha a vevő meglátja az épületben a lehetőséget, főleg, ha mindössze pár százezer forintért árulják, úgy valóban érdemes befektetni az ilyen rozoga vityillóba, ugyanis, a felújítás után az omladozó parasztházakból meghitt otthon varázsolható.

Ha lakásról, házról van szó, nem vagyunk válogatósak, egyre kelendőbbek a használt lakások az ingatlanpiacon. Az ingatlan.com becslése szerint 2021 decemberében mintegy 8287 használt lakóingatlan cserélt gazdát országosan, amely 21 százalékos növekedést jelent 2020 utolsó hónapjához képest. Ezek közül pedig népszerűek azok az otthonok is, amelyek bizony némi felújítást is kívánnak, mielőtt beköltöznénk.

A HelloVidék összeszedett párat a leglátványosabb átalakulásokból, ahol régi, szinte bontásra ítélt épületből készült el a csodás otthon. A listán szerepel olyan parasztház, amely 350 000 forintért talált gazdára, sőt az épületek zöme hatalmas udvarral rendelkezik, így tényleg érdemes belevágni.

A felújítás sokba fájhat - de megéri!

Az új tulajok csodálatos épületekre leltek olyan vidéki településeken, ahol kevesen laknak, és gyönyörű a környezet is. Azonban aki ilyen házat keres, jobb ha felkészül, őrületes munka van egy - egy parasztház felújításával. Az épületek többségében nincs áram, víz, gáz sőt, van, ahol az egész házat újra kell modellezni. Azonban a felújítással, és a vásárlással együtt még mindig jól kijöhetünk anyagilag, hiszen a felújítók vallomása szerint egy teljesen új ház, frekventált elhelyezkedéssel is ennyibe kerülne. Esetenként már 10 millió forint ráfordítással használhatóvá tehetjük az ingatlant.

Ráadásul, bár a felújítás kötlségei gyorsan emelkedhetnek, egy régi parasztházban nem csak a múltat őrizhetjük meg, de a város zajától távol, idilli környezetben is élhetjük mindennapjainkat. A felújított házak nagy részében pedig olyan építészeti megoldások, elemek is fellelhetőek voltak, amelyeket a mai tulajok már biztosan nem cserélnének el semmi pénzért.

Édesanyám találta nekünk ezt a parasztházas telket, amit meg is néztünk, de nem tudtuk eldönteni, lebontsuk-e vagy megtartsuk. A bontás is sok pénzbe kerül, de a felújítás még többe. Ugyanakkor mindig is húzott a szívünk az ilyen stílusú, régies parasztházakhoz, így végül a felújítás mellett döntöttünk. Ez a ház 100 évet élt már, ti sem éltek 100 évnél tovább, tartsátok meg a házat, tanácsolta anyukám. Mi pedig hallgattunk is rá, hisz úgy éreztük, visszataláltunk a segítségével a gyökereinkhez.

- mesélte a történetet Liptákné Szilvi a HelloVidéknek, aki családjával Radostyánban találta a 2500 négyzetméteres telken álló épületet, amihez istálló is tartozott. Alig másfél millióért vették meg az ingatlant annak idején, de minden rá költött forint megérte, hiszen nyugdíjasként most élvezik a csendet.