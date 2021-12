Ez a magyarok kedvenc süteménye: rengeteget esznek belőle karácsonykor

Véget ért a „Mit eszik az ország?” nagy sütifelmérése, ami megmutatja, mely finomságok a magyarok kedvencei. A kutatás azt is vizsgálta, hogy hol szerezzük be a süteményeket, hol keresünk az elkészítésükhöz recepteket, milyen típusú tésztát fogyasztunk szívesebben, illetve ízek vonatkozásában merre húz a szívünk.

A „Mit eszik az ország?” sütifelmérésén közel 7000 szavazó mondta el a véleményét az NRC Netpanel segítségével. Nem okozott nagy meglepetést, hogy a válaszadók 35,7 százaléka szerint egy hagyományos, diós édesség, a zserbó nyerte meg a szavazást.

„Már tudjuk, melyik magyaros ételt szeretjük, mit grillezünk, és végre azt is kiderítettük, melyik sütemény a kedvencünk. Nagyon sokan töltötték ki a kérdőívet, ezért különösen elégedett vagyok. Így bátran állíthatjuk, hogy ezek a legnagyobb kedvencek” – tájékoztatott Ratkai Krisztina, a Mit eszik az ország? kutatás megálmodója és elindítója, gasztro főszerkesztő.

Saját süteménnyel is lehetett nevezni

A válaszadók jelentős többsége, 85%-a nő volt. Elsősorban olyanok töltötték ki a kérdőívet, akik rendszeresen sütnek, csupán a szavazók 4% mondta, hogy nem szokott sütni - de a sütit ők is szeretik! A férfiak 17%-a havonta néhány alkalommal készít süteményt, 4,8%-uk pedig hetente. A fiatalok 28%-a havonta néhányszor, 13%-uk minden hétvégén és szintén 13%-uk hetente többször is bekapcsolja a sütőt.

A felmérés egyik érdekessége volt, hogy saját süteménnyel is lehetett nevezni, közel 900 személyes specialitást indítottak el a szavazáson.

„Meglepődve tapasztaltuk, hogy a férfiak, csakúgy, mint a nők, a gyümölcsös édességeket kedvelik leginkább, ezt követi náluk a túrós, majd a csokoládés. A fiataloknál azonban a csokis kedvencek hajszállal megelőzték a gyümölcsösöket” – avatott be Ratkai Krisztina.

A listában szereplő ízek mellett sokan megemlítették még a kávés, gesztenyés, kókuszos, alkoholos ízeket is. A válaszokból kiderült, hogy legtöbbször az édesanyákat, nagymamákat, feleségeket kérjük meg, hogy süssön nekünk valamit.

Teret hódítanak az online receptek

A felmérés rámutatott, hogy ha nem mi magunk sütünk, leggyakrabban (32,3%) cukrászdában, kávézóban vásárolunk süteményt. Ha viszont időnk és energiánk is engedi, főként (16,4%) szakácskönyv, magazin vagy online fórum receptjét használjuk. Bár már új trendként megjelent, hogy bloggerek oldalain is informálódunk új receptekről (4,9%), de még mindig sokan vannak, akik kizárólag a szakácskönyvhöz ragaszkodnak (7,5%), mások nyomtatott magazinokban szeretnek izgalmas receptekre bukkanni (9%), de kimondhatjuk, hogy napjaink magasan legkedveltebb receptlelőhelye az online tér (25,9%).

„Tésztafajták közül a piskóta viszi a prímet 32,6%-kal, de nem sokkal maradt le a kelt tészta sem, 31,1%-os kedveltséget ért el. A linzer a harmadik, kissé lemaradva, 27,2%-kal, majd szinte egyforma eredménnyel 23,8%-kal és 23%-kal zárja az ötös listát a kevert tészta és a leveles tészta” – ismertette Krisztina.

A zserbó az abszolút kedvenc

A felmérés régiók, nemek és korosztályok szerinti süteményrangsorait vizsgálva azt látjuk, hogy az első két helyen többnyire a zserbó és a rétes váltja egymást, versengésükből összesítve egyértelműen a zserbó került ki győztesen. A második helyet a rétes uralja, míg a harmadik a mézes krémes lett.

Mindenki nagyanyáink megsárgult receptes füzetében keresi az igazi zserbó receptjét, mindenkinek van saját kedvence, amin nem változtatna egyetlen szakácskönyv kedvéért sem. Van, aki három lapra esküszik, van, aki négyre, van, aki élesztővel készíti, van, aki sütőporral. Létezik belőle paleo változat, sütés nélküli recept, ismerünk mákos, meggyes-mákos, túrós verziót is. A tetejére kerülő csokimázat pedig mindenki titkos recept alapján keveri

– idézte fel a gasztro főszerkesztő. De hogy milyen is az igazi, eredeti zserbó? Omlós tésztalapok közé baracklekvárt és diótölteléket teszünk, a tetejére pedig csokoládéréteget – na, ez a zserbó!

A hagyomány szerint Gerbeaud Emil (1854–1919) svájci cukrászmester találta fel a süteményt, akit Kugler Henrik hívott Magyarországra 1884-ben, hogy üzemeltesse az akkori Gizella téren álló cukrászdáját. A híres cukrász fantasztikus süteményeket és csokoládébonbonokat alkotott. Azonban a zserbó – ami magyarosítva viseli a nevét – nem biztos, hogy az ő találmánya. Erről a süteményről ugyanis semmilyen nyom nem található a cég akkori árjegyzékeiben. Szakácskönyvekben az 50-es években tűnt fel a receptje, egyes források szerint pedig csak az 1958-as brüsszeli világkiállításra alkották meg.

A zserbó mellett a 10-es lista többi résztvevőjét is megilleti az elismerés. Magyarország kedvenc süteményei 2021-ben:

Zserbó 35,7% Rétes (almás, mákos, meggyes, túrós, káposztás, egyéb) 32,7% Mézes krémes 30,3% Somlói galuska 28,8% Almás pite 27,8% Krémes 26,5% Aranygaluska 24,1% Bejgli (diós, mákos, gesztenyés, egyéb) 23,8% Rákóczi túrós 22,6% Fánk / Szalagos fánk 21,0%

„Szeretnénk folytatni a Mit eszik az ország? felmérést, hogy kiderítsük, melyek a nemzetközi kedvenceink! Vajon a pizza vagy a gyros kapja majd a legtöbb szavazatot, esetleg a sushi, az édes-savanyú leves, a Bolognai spagetti vagy a tortilla lesz a kedvencünk a sok-sok külföldi étel közül? Ezért jövőre is feltesszük a kérdést: Mit eszik az ország?” – vetítette előre Ratkai Krisztina.