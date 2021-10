Itt a legújabb étkezési trend: egyre több magyar hódol be neki

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A szezonális táplálkozás egyre népszerűbb étkezési irányzat, amely az évszaknak megfelelő, időszakosan termő zöldségek és gyümölcsök fogyasztására buzdít. Mivel azonban hozzászoktunk ahhoz, hogy a legtöbb élelmiszerhez folyamatosan hozzájuthatunk, így nem is olyan egyértelmű: miért is fontos ez? A szezonális finomságokról Pintér László őstermelő is mesélt, aki a nyári szamóca termés után ősszel tökök termesztésével is foglalkozik.

A folyamatosan széles termékpaletta nagy segítség a változatos táplálkozáshoz, de a szezonon kívüli termények nem mindig olyan dúsak ízletesek, mint azt szeretnénk. Érdemes tehát odafigyelni az évszakok változására, és arra, hogy milyen friss, idény termények érhetők el a hideg időszakban is. A szezonális táplálkozás előnye, hogy azt használjuk alapanyagként, amit és amikor a természet magától ad. Így vegyszerek nélkül, organikusan kerülhetnek tányérunkra a fogások. A jelenleg szezonális termények közé tartozik a padlizsán, a kelkáposzta, de a legaktuálisabb most mind közül a sütőtök. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Változatosság? Garantált! Az, hogy az évszakoknak megfelelően eszünk, egyáltalán nem jelenti, hogy mindig ugyanazt kell fogyasztanunk. Vegyük például a sütőtököt! Egyre többen keresik az Amerikából származó hokkaido tököt, amely a sütőtök édesebb, Ázsiában is nagyon kedvelt testvére, ráadásul hámozni sem kell. A hokkaido tök héja ehető, így az alapos mosást követően, sült állapotában a héja is értékes, finom része a zöldségnek. Készíthető belőle smoothie, krémleves, sőt, ínycsiklandozó humuszok alapanyaga is. Támogasd a hazait! A szezonalitással ráadásul még egy jó ügyet támogathatunk: külföldről importált termékek helyett vásároljuk az itthoni termelők áruját! Így nem csak az ökológiai lábnyomunkat csökkenthetjük azáltal, hogy nem terheljük a környezetet a portéka utaztatásával, de a magyar termelők fennmaradásához is aktívan hozzájárulhatunk. A Kifli.hu nem csak a tisztességes felvásárlási árakkal és azonnali fizetéssel támogatja a helyi termelőket, hanem a Kistermelői Együttműködési programjával segíti beszállítóik növekedési törekvéseit is. "Felelős és a fenntarthatóságot messzemenőkig szem előtt tartó kiskereskedőként az a nem titkolt célunk, hogy a vásárlóink minél inkább a szuperfriss hazai termékeket válasszák, azaz növeljük a magyar termékek részesedési arányát az értékesítésünkben. Ehhez pedig nyilvánvalóan támogatnunk kell a kisebb hazai termelőket, hogy velünk együtt tudjanak növekedni" - mondta Szabó Réka, a vállalat értékesítési vezetője. + 1: Egy jó történet Pintér László őstermelő, a szabadszállási Ortofrutta Kft. tulajdonosa. Gyermekkori álmát valósította meg, amikor főiskolai diákhiteléből megvásárolta első palántáit. Családi vállalkozása 2009-óta működik, immáron 50 hektár területen. A környező termelői közösséget összefogva László több helyi gazda terményeit is értékesíti a hazai piacon. Mára közel 60 ember dolgozik azon, hogy gondozzák a terményeket, többek között ezidőtájt a hokkaido tököket. Az ő szezonális zöldségeiket és gyümölcseiket is megvásárolhatjuk a Kifli.hu-n, akik, Lászlóhoz hasonlóan eltökélten hisznek abban, hogy a magyar termékek párjukat ritkítják.

