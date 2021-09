Ezért megy egyre kevesebb magyar külföldre dolgozni, élni: aki akart, már kiment?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Éveken át dinamikusan nőtt a külföldön élő magyarok száma, 2020-ban viszont összességében csak 2,6 százalékos lett a növekedés, azaz majdhogynem megállt. A magyarok körében messze legnépszerűbb célország továbbra is Németország, ahol 192 ezer magyar állampolgár él. Évtizedek óta most először fordult elő, hogy a számuk csökkent – még ha csak 1600 fővel is. A második helyen az Egyesült Királyság van, ahol 2020-ban már 114 ezer magyar élt, és Ausztriában is rekordot döntött a mutató, ott már minden 98. lakos magyar.

Ha pedig az összlakossághoz nézzük a magyar állampolgárok arányát, akkor meglepő módon Izlandon és az Egyesült Királyságban is körülbelül 0,15 százalékot kapunk - írja a G7. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A három dobogós célországban az adatok alapján 281 ezren élnek úgy, hogy dolgoznak is ott, és egy év alatt csupán 5 ezer fővel nőtt a számuk. Mivel Magyarországon 4,7 millió foglalkoztatott van, hozzájuk képest a három országba munkát vállalni kiment lakosok aránya 6 százalék körül van. A többi európai országban még legalább 60 ezer magyar dolgozhat összesen, így 340 ezer körülre tehető a külföldön munkát vállaló magyarok teljes létszáma, és ez már 2018 óta csak nagyon lassan növekszik. Már Ausztria sem olya vonzó Ausztriában a bejelentett magyarok 28 százaléka Bécsben él (26 ezer fő), ám itt számuk csak 3 százalékkal nőtt tavaly. Burgenlandban 6,8 ezren laknak, ami a legnagyobb, 7 százalékos emelkedés volt 2020-ban: esetükben fontos szerepe lehetett annak, hogy csak osztrák lakcímmel juthatnak osztrák munkanélküli segélyhez. Sok magyar él a határhoz szintén közel lévő Alsó-Ausztriában is (14,5 ezer), ahol szintén nagyon gyorsan, 16 százalékkal nőtt a magyar állampolgárok száma. Németországban a kint élő magyarok száma mellett a foglalkoztatottak száma is csökkent, 2020-ban azonban még így is 103 985 magyar dolgozott ott. A németek foglalkoztatási mutatóit kevésbé érintette a koronavírus-járvány, csak 0,3 százalék volt a foglalkoztatás visszaesése 2019 és 2020 között. A nem-EU tag bevándorlók is nagyobb eséllyel dolgoztak tovább, esetükben még 1,3 százalékos növekedést is mértek. Az Egyesült Királyságban élő magyarok számát övezte a legtöbb kérdőjel az elmúlt években. Egyes statisztikák szerint 2020-ban az ott élő 114,6 ezer magyarból 85,5 ezren dolgoztak, 5,5 ezren voltak munkanélküliek, 8,4 ezren inaktívak, és 15,3 ezren 16 éven aluliak. Viszont nem ritkán 250 ezres számot is hallani a kint élő magyarokkal kapcsolatban. A brexit utáni új regisztrációs szabályok kapcsán nagy visszhangot váltott ki, hogy a június végi adatok szerint 154 ezer magyar állampolgár igényelte ezt a jogi státuszt. Ennek fő oka az, hogy letelepedési engedélyt például családtagok is igényelhetnek – ez önmagában megmagyarázhatja a különbséget a két adat között.

Címlapkép: Getty Images

