Áron alul hirdeti luxusházát L. L. Junior: végleg szakított feleségével

280 millió forintért árulja törökbálinti luxusotthonát L. L. Junior. Úgy tűnik, a zenész végleg szakított feleségével, aki kislányukkal együtt albérletbe költözött.

Úgy tűnik, L.L. Junior és Körtvélyessy Kinga közt nem csupán átmeneti mosolyszünet van, a pár komolyan gondolja a szakítást. A Bors szerint a zenész minden felszámol régi kapcsolatából.

Így került eladósorba az a törökbálinti luxusingatlan is, ahol közösen éltek. A zenész a hatalmas házat áron alul, már 280 millió forintért is odaadná új tulajdonosának. Mindez azt is jelenti, hogy minél előbb szeretne megszabadulni tőle, ami egyébként álmai otthona volt.

Az ingatlanközvetítő iroda úgy jellemezte a házat, hogy a tervezésekor meghatározó igény volt a reprezentatív megjelenésre, ami – a természet közelségével ötvözve – egy rendkívül elegáns, igényes otthont eredményezett. L. L. Junior a Borsnak megerősítette, árulják az ingatlant, de többet nem akart elmondani.

Egy hete derült ki, hogy felesége kislányukkal együtt albérletbe költözött a közös otthonukból. A zenész nem akart a szakítás részleteiről beszélni.