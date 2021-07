Óriási meglepetést hozott a nagy jégkrémteszt: csúnyán megbuktak a népszerű márkák

A Tudatos Vásárlók Egyesülete 34 epres jégkrémet tesztelt, összetételük alapján. Pontozták a termékek gyümölcstartalmát és cukortartalmát. Aromák, emulgeálószerek és stabilizátorok jelenlétét is vizsgálták, és bár egyik sem jelent nagyobb egészségügyi kockázatot, jelenlétük a termék minőségét rontja.

Olyan kiskereskedelmi forgalomban lévő termékeket teszteltek, amelyek nevük vagy a csomagoláson lévő kép alapján azt a látszatot keltik a fogyasztóban, hogy gyümölcs tartalmú terméket vesznek. Amelyik márkánál nem találtak csak epres terméket, ott csokis/vaníliás és vegyes gyümölcsös jégkrémet vizsgálták.

A jégkrémekkel kapcsolatos előírásokat a Magyar Élelmiszerkönyv tartalmazza. A szabályzat alapján a gyümölcsjégkrémeknek legalább 15% gyümölcsöt kell tartalmazniuk. Az ennél alacsonyabb gyümölcstartalmú jégkrémet csak gyümölcsös jégkrémnek nevezhetik. Azt a terméket azonban, amelyiknél csak aroma adja a gyümölcsízt, „gyümölcs ízű” jégkrémnek kell nevezni. A szorbé (sorbet) pedig olyan gyümölcsjégkrém, amely hozzáadott zsiradékot nem tartalmaz és legalább 25%-os gyümölcstartalommal rendelkezik.

A vizsgált termékeknél a gyártók általában megfelelően használták az elnevezést, az már más kérdés, hogy a fogyasztók tisztában vannak-e az elnevezések közötti különbséggel, és figyelembe veszik-e ezt vásárlásnál.

Eredmények

A lista élén fej-fej mellett két magyar cég terméke végzett, az All in natural food eper jégkrém és az Anjuna eper&mangó jégkréme. Mindkét termékről elmondhatjuk, hogy nem tartalmaznak mesterséges aromát és felesleges adalékanyagokat. A gyümölcstartalmuk kiemelkedően magas, az All in natural food termék 42% epret, míg az A njuna összesen 49% gyümölcsöt tartalmaz. Plusz pont a környezetbarát papír csomagolás. Mindkét termék vegán, az All in natural food jégkrém semmilyen hozzáadott cukrot nem tartalmaz (helyette almakivonatot használnak), míg az Anjuna termékében nádcukor, valamint bio rizstej található. Az áraik is hűen tükrözik a minőséget.

3-4. helyen a Gelato Italiano eper sorbet-i végeztek, a 30% feletti gyümölcstartalomnak és az üveg csomagolásnak köszönhetően. Pontot vesztettek viszont mesterséges aroma és adalékok felhasználása miatt. A Solero és az Algida sorbet-i szintén jó eredményt értek el, magas gyümölcstartalomnak és 20g/100g alatti cukortartalmuknak köszönhetően.

A Carte D'Or eper és a Schöller jégkrémei magas epertartalmúak, ám sajnos cukortartalmuk is igen magas.

Érdemes megemlíteni, hogy a Ledo jégkrémeiben marha zselatint is találtunk. Bár hozzáadott gyümölcsöt nem tartalmaznak, viszont viszonylag alacsony a cukortartalmuk.

Mindkét Magnum termék a sor végén kullog, a pálcikás kivitel a 31g-os cukortartalmával, a poharas pedig a rengeteg adalékanyag miatt. Kiemelendő, hogy a bennük lévő kakaóvaj és kakaómassza Rainforest Alliance tanúsított.

Gyümölcstartalom

A gyümölcs a termékekbe többféle formában kerülhet: egész gyümölcsként, püréként, velőként vagy sűrítményként. A legmagasabb gyümölcstartalmú készítményekben az eper aránya 42% volt, illetve 49% a legmagasabb vegyesgyümölcs jégkrémben. A legalacsonyabb gyümölcstartalmúaknál inkább jelképesnek nevezhető ennek az összetevőnek az aránya, hiszen 0 és 2,7% között mozgott.

Az előírások szerint a csak aromával ízesített termékeken nem szerepelhet a gyümölcs rajza - ennek meg is feleltek az ilyen termékek -, míg a “nyomokban gyümölcsös” készítményeknél már szebbnél-szebb epergrafikák motiválták a fogyasztókat vásárlásra.

Ahogy fentebb is említettük, az elnevezésben különbséget kell tenni a 15% feletti, illetve annál kisebb gyümölcstartalommal rendelkező termékek között. Míg az előbbit nevezhetik a gyártók „gyümölcsjégkrémnek”, az utóbbinál már csak a „gyümölcsös jégkrém” elnevezés megengedett. Amelyiknél csak aroma adja a gyümölcsízt, „gyümölcs ízű” jégkrémnek kell nevezni. Szorbénak hívjuk a 25%-nál magasabb gyümölcstartalmú, hozzáadott zsírt nem tartalmazó jégkrémet.

Néhány termék esetében fordítási hibának köszönhetően az elnevezések eltérnek a szabályostól, pl. az eper jégkrémet epresként, míg az epres jégkrémet eper jégkrémként tüntették fel. A vásárlók számára azt javasolják, hogy a címkét mindenképpen olvassák el a termék kosárba helyezése előtt, ha fontos számukra a valós gyümölcstartalom.

Az értékelésünk során jutalmazták a magas gyümölcstartalmat, a gyümölcstartalom arányában plusz pontokat adtunk a termékeknek, mégpedig az összes gyümölcstartalom mennyiségének 50%-át.

Aroma

Csupán 7 termék nem tartalmaz mesterséges aromát. A TVE úgy gondolja, hogy egy jó minőségű jégkrém aromák nélkül is elkészíthető, azok alkalmazására leginkább a gyengébb alapanyagok miatt lehet szükség, így jelenlétüket 5 pont levonással büntették.

Cukortartalom

A termékek állandó összetevője a cukor, sok esetben az összetevők listájában a 2. helyen szerepelt a víz vagy tej után. A glükóz-fruktóz szirup, vagy glükózszirup szintén több termékben jelen volt. Ezeket az összetevőket nem jelenlétük, hanem az össz cukortartalom alapján értékeltük. Ennek a cukornak egy része származhatott a felhasznált gyümölcsökből is, de a szervezet szempontjából a teljes mennyiség az érdekes. A termékek cukortartalma 11,8 és 31 g/100g között változott.

Természetesen a cukor a jégkrémek alapvető összetevője, így aki ezeket fogyasztja nyilvánvalóan tudja, hogy egy viszonylag magas cukortartalmú élvezeti terméket eszik.

Tekintettel a túlzott cukorfogyasztás káros hatásaira, a cukortartalom arányában pontot vontak le a termékektől, mégpedig a cukortartalom mennyiségének 50%-át.

Alapvető összetevő az emulgeálószerek és a stabilizáló anyagok csoportja is. Az a szerepük, hogy a termékek zsíros jellegű összetevői (tejzsír, kakaóvaj) csomósodás nélkül elkeverhetőek, emulgeálhatóak legyenek, így a jégkrémek hosszabb távon megőrizzék kedvező állagukat. A leggyakrabban alkalmazott emulgeálószer a zsírsavak mono- és digliceridjei (E 471), ez az összetevő nem tekinthető veszélyesnek. Az emulgeáló szerek közé tartozik még a szintén gyakran használt szójalecitin (E 322), ami szintén veszélytelen adaléknak számít.

Vannak olyan összetevők, amelyeket azonban nem árt fenntartással kezelni. Ilyen például a poliglicerin-poliricinoleát (E476) emulgeálószer, amely állatkísérletekben nagy mennyiségben vese- és májnagyobbodást okozott, egy termék tartalmazott ilyet. A szentjánoskenyérmag-liszt (E 410) és a guargumi (E412) pedig allergizáló hatású összetevők. Poliglicerin-poliricinoleát tartalomra, valamint guargumi és/vagy szentjánoskenyérmag-liszt tartalomra mínusz 5 - mínusz 5 pontot adtak. Mindössze a két listavezető termék volt, amelyikben egyik sem fordult elő.

Színezékek

Több termék színét színezékek adták, azonban ezek biztonságosnak tekinthető, természetes eredetű anyagok: céklavörös (E 162), karotin (E 16a), esetleg cékla-, vagy bodzalé. Ezeknek az anyagoknak az alkalmazását semlegesen kezelték.

Pálmaolaj

Sajnos jégkrémeknél is előfordulhat egy kis becsempészett pálmaolaj. Vizsgálataik során két terméknél találták meg az összetevők között, a tölcséres Gelato Italiano eper-vanília, amúgy tej- és gluténmentes jégkrém tölcsérének összetevői között, illetve a Big Milk eper-vanília-csokoládé jégkrémben. Mindkettőtől 5 pontot vontak le emiatt.

Csomagolás

A legtöbb jégkrém műanyag csomagolású. Így az értékelésben plusz 5 ponttal díjazták, ha üveg vagy papír csomagolással kívánja a gyártó jelezni, hogy számára fontos a környezettudatosság. Az All in natural és Anjuna termékek csak papír csomagolásban, míg a Gelato Italiano termékek üvegben vásárolhatóak meg.