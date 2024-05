Óriási blama a magyar iskolákban: lefagyott a rendszer, rengeteg gyerek jövője a tét

Terheléses támadást emleget az Oktatási Hivatal arra válaszul, miért lassult le az informatikai rendszer akkor, mikor több diák éppen a kompetenciamérésben vett részt.

Ahogy márciusban, úgy most is lefagyott, illetve lelassult az informatikai rendszer a digitális kompetenciamérés közben - erről ír a Népszava. Mint megemlítik, az Oktatási Hivatal munkatársai még "időben kezelték a problémát", és azért következhetett be a rendszerszintű zavar, mert terheléses támadás érte őket.

A kompetanciamérés ebben az évben márciustól júniusig tart, a 4-11. évfolyamos diákok képességeit mérik. Márciusban egyszer már akadozott a rendszer, most azonban az Oktatási Hivatal vezetője már feljelentést tett a rendőrségen.