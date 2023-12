Hihetetlen: ennyi pénzt kap egy osztályfőnök karácsonyra a gyerekektől 2023-ban

A megélhetési válság miatt egy brit pénzügyi szakértő azt javasolja, hogy az idei évben a szülők ne vegyenek ajándékot a tanároknak. Magyarországon nagyon változó, hogy meglepik-e a szülők személyes ajándékokkal a a pedagógusokat; a legjellemzőbb az, hogy a osztályok kollektív ajándékot adnak a tantestület érintett részének.

Martin Lewis pénzügyi szakértő, a jelenlegi megélhetési válság fényében, óva inti a szülőket idén attól, hogy extra ajándékokkal lepjék meg a gyermekeiket tanító pedagógusokat - írja a DailyMail. Hangsúlyozta, ugyanez vonatkozik a távoli ismerősökre, de akár a szomszédokra is. Mint kifejtette, a karácsonyt a szűk családdal kell megélni, és a túlzott költekezés az új évben komoly pénzügyi feszültséghez vezethet.

Lewis régóta ellenzi a felesleges ajándékozást. Az iskolai ajándékozás kapcsán aggodalmát fejezte ki az esetleges egyenlőtlenségek miatt is. Meglátása szerint a személyes ajándékok torzítják az osztályközösségek egységét, hiszen a nagyobb költségvetéssel rendelkező családok akaratlanul is befolyásolhatják a tanárok háláját. Lewis természetesen elismerte a tanárok dicséretes munkáját, és azt javasolja,

az osztályok közös ajándékkal lepjék meg tanáraikat!



Magyarországon is nagyon változó, milyen ajándékkal készülnek a szülők és az osztályközösségek a tanároknak. Az ország gazdagabb régióiban megy a személyes ajándékozás is, de a Pénzcentrumnak nyilatkozó oktatási szakemberek mégis azt tapasztalják, hogy a legjellemzőbb továbbra is az, hogy az osztálypénzből vesznek kisebb-nagyobb ajándékot a pedagógusoknak.

A budapesti iskolában az osztályfőnökre jellemzően 30-40 ezer forintot szának (nem készpénz, hanem utalvány, vagy ilyen értékű ajándékcsomag), míg a többi tanár 10-15 ezer forintot kap - árulták el a Pénzcentrumnak nyilatkozó szakemberek. Akik felhívták ugyanakkor a figyelmet arra, hogy nagyon nagy a szórás e tekintetben az országban: a budapesti összegek töredéke (vagy semmi sem) jut a legszegényebb településeken a tanítóknak.