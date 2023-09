Magyar egyetem a világ legei közt: újfent tarolt a ranglistákon a Széchenyi István Egyetem

MTI Link a vágólapra másolva

A Quacquarelli Symonds (QS) nemzetközi felsőoktatási minősítő szervezet ranglistája után most a Times Higher Education (THE) rangsorára is felkerült a győri Széchenyi István Egyetem.

Az egyik legelismertebb nemzetközi felsőoktatási rangsor a Times Higher Education (THE) 2004 óta jelenik meg, az értékelésnél az egyetemek három kiemelt feladatát veszik figyelembe: oktatás, kutatás és vállalkozási tevékenység. A magyar felsőoktatás a tradicionális listavezető nyugat-európai és észak-amerikai intézmények mellett a kiemelkedően teljesítő, a rangsorok módszertanát a felsőoktatási fejlesztési stratégia fókuszába helyező ázsiai egyetemek által is diktált világversenyben állja meg a helyét – számolt be az MTI-nek a Kulturális és Innovációs Minisztérium szerdán. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ezzel pedig bekerült a SZIE a világ legjobb egyetemeinek felső öt százalékába. A listán szerepel még továbbá a Semmelweis Egyetem, ami 251-300. hely között szerepel és a Debreceni Egyetem is, ami a 601-800. hely között végzett. A világranglistára felkerült továbbá az Eötvös Loránd Tudományegyetem, az Óbudai Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Magyar Agrár - és Élettudományi Egyetem, a Miskolci Egyetem, a Pannon Egyetem, valamint az idei évben először a győri Széchenyi István Egyetem is.

Címlapkép: Getty Images

