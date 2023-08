Új melója van az ország tanárának: itt folytatja az iskolájából távozó Balatoni József

A Madách Színházban kapott munkát az ország tanáraként ismert Balatoni József, miután felmondott az iskolában a státusztörvény elfogadása után.

Balatoni József, a közéletben ismertebb nevén Jocó bácsi júliusban jelentette be, hogy felmond a budapesti Kontyfa Általános Iskola és Gimnáziumban a státusztörvény elfogadása után. Most a Facebookon mesélte el, hogy Szirtes Tamás rendező felkérésére a Madách Színház Six című musicalén dolgozik, annak a kommunikációját segíti, tartalmakat fog gyártani.

Igen, amikor egy ajtót bezársz, akkor számtalan másik kinyílik, amit nem is hittél volna. Ez pedig egy olyan ajtó, amiről még álmodni sem mertem. De kinyílt

- fűzte hozzá az egykori pedagógus.

