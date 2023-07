Mi folyik a magyar iskolákban? Sorra buktatják vissza az elsősöket: mégis, kinek jó ez

A június 15-én zárult tanévben csaknem ötezer elsős évismétlőként ült az iskolapadban - írja a Népszava. A KSH közlése szerint tovább emelkedett az évfolyamismétlők aránya az általános iskolák első évfolyamain a 2022/2023-as tanévben, arányuk 5,2 százalék volt az elsősök körében. A 2021/2022-es tanévben még 4,6 százalékban állapították meg azoknak az első osztályosoknak az arányát, akiknek évet kellett ismételniük.

A KSH adatai szerint a 2022/2023-as tanévben 94 342 gyermek járt első osztályba, az 5,2 százalékuk mintegy 4906 főt tesz ki - írja a lap. Tehát a múlt tanévben majdnem ötezer elsős évismétlőként ült az iskolapadban. Az általános iskolában az évismétlők aránya most is az első évfolyamon volt a legmagasabb, a többi évfolyamon 0,7 és 2,3 százalék között volt. Az elsősök körében kimagasló bukási arány összefüggésbe hozható

a kormány 2020 januárjától bevezetett intézkedésével, a hatévesek kötelező beiskolázásával is. Három éve a tankötelezettség megkezdésének egy évvel történő elhalasztását már csak az Oktatási Hivatalnál kezdeményezheti a szülő, amihez saját indoklást kell írnia és egyéb, a kérelem jogosságát alátámasztó dokumentumokat is magának kell beszereznie - írják.

A 2022/2023-as tanévben tovább emelkedett a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók száma is az általános iskolákban: létszámuk közel 60 ezer fő volt, az általános iskolások 8,3 százaléka. Többségük (43 ezer fő) integrált nevelésben, oktatásban részesült - írja a lap. Az elsősök körében 7,1 százalékra nőtt az SNI-tanulók aránya az egy évvel korábbi 6,5 százalékról és a nyolcadik évfolyamra az SNI-tanulók aránya már elérte a 10 százalékot (az előző tanévben 9,8 százalék volt).

A kötelező beiskolázás az óvodák adatsorain is meglátszik: a 2019-es 63,7 százalékról a 2021/2022-es tanévre 50,6 százalékra csökkent a hatévesek aránya az óvodai nevelésben, ez a 2022/2023-as tanévre enyhén emelkedett (52,9 százalékra). Az Oktatási Hivatal a 2022/2024-es tanévre vonatkozóan 22 743 kérelmet kapott, ezek döntő többségét (22 318) el is fogadták - közölték.