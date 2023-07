Erre a szakra csak egy egyetemen lehet járni Magyarországon: igazi eliképző, nehéz bejutni

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Továbbra is a legjobb képességű hallgatók választják a Corvinust, a legkeresettebb alapszakokhoz még a tavalyinál is magasabb pontszám volt szükséges a bejutáshoz: a csúcsot az angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás alapszak jelentette 480 ponttal. 14 százalékponttal nőtt az angol nyelvű képzésre felvett magyar hallgatók létszáma, így a most induló évfolyam csaknem fele már angolul teljesíti tanulmányait.

Összesen 2085 hallgatót vett fel a Budapesti Corvinus Egyetem a 2023/24-es tanévre a központi felvételi eljárásban. Alapképzésen 1536, mesterképzésen 483, osztatlan képzésen pedig 66 diák kezdheti meg tanulmányait szeptembertől. Ezen kívül, nemzetközi felvételi útján összesen 591 hallgató csatlakozhat a Corvinushoz – 323-an alap-, 268-an mesterszakon –, így a diákok több mint 22 százaléka már külföldről érkezik az egyetemre. Az idén a nappali alapszakra felvett hallgatók csaknem 70%-a, a nappali mesterképzésre felvett hallgatóknak pedig mintegy 90%-a térítésmentesen tanulhat az Egyetemet fenntartó Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány által biztosított Corvinus Ösztöndíjprogram keretében. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Már 480 pont kellett a nemzetközi gazdálkodáshoz Évek óta egyre emelkedik a ponthatár a Corvinus legnépszerűbb és legnagyobb magyar nyelvű alapszakára: idén a gazdálkodási és menedzsmenten 456 pontot kellett felmutatni, ugyanennek a szaknak az angol nyelvű képzésére pedig már 469 pont volt szükséges a bejutáshoz. A Corvinus legmagasabb ponthatárát az angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás alapszakon húzták meg, ide 480 ponttal lehetett bekerülni, de magas, 470-es pontszám kellett az angol nyelvű nemzetközi tanulmányok alapszakhoz, valamint a gazdaság- és pénzügyi-matematikai elemzés osztatlan képzéshez is (461 pont) – utóbbi ösztöndíjas formájánál közel 10 százalékkal emelkedett a bekerülési küszöb. A modern társadalmi problémákkal foglalkozó filozófia, politika, gazdaság (Philosophy, Politics, Economics, PPE) alapszak, valamint a gazdasági adatokkal kapcsolatos szakértői munkára felkészítő üzleti adattudomány alapszak hallgatói szintén a felvételizők legjavából állnak majd. A PPE esetében 461, az üzleti adattudomány esetében 463 pont volt a bekerülési küszöb. Mindkét szakot Magyarországon kizárólag a Corvinuson lehet elvégezni. Büszkeséggel tölt el, hogy az új alapszakjaink már az első évben ennyire vonzóak a kiváló képességű diákok számára. Ez is igazolja, hogy érdemes folyamatosan fejleszteni és reflektálni a piaci igényekre, nemcsak teljesen új képzések indításával, de a meglévők frissen tartásával, szüntelen átgondolásával is. Gólyáink és felsőbb éveseink pedig nemcsak a képzések folyamatos megújításából profitálhatnak, de 2024 februárjától már a Corvinus egyetem nagyszabású fejlesztését, a Ménesi úti campust is megtölthetik élettel. Itt minden adott lesz az élményszerű közös munkához, innovatív, inspiráló terekkel, kreatív, befogadó környezetben. Innentől már csak a diákokon múlik, hogy éljenek az általunk nyújtott sok-sok lehetőséggel – mondta Szabó Lajos, a Corvinus rektori jogkörben eljáró általános rektorhelyettese. Tavalyhoz képest 10 ponttal többet, 452 pontot kellett teljesíteni az angol nyelvű kommunikáció- és médiatudomány alapszak elkezdéséhez. Gazdaságinformatikus alapképzéshez a tavalyi kiugró növekedés után idén további 6 pontot, összesen 452-t kellett szerezni, és a pénzügy és számvitel szakon is tovább nőtt, idén 464-re volt a bekerülési küszöb a térítésmentes képzésre. Magas pontszámú szaknak számít a Magyarországon csak a Corvinuson elvégezhető alkalmazott közgazdaságtan magyar és angol nyelvű képzései 459, illetve 456 ponttal. Vonzóak az egyéves mesterszakok A Corvinus nagy hangsúlyt fektet a mesterképzések megújítására is. Az elsők között reagált arra a piaci igényre, hogy a mesterdiploma megszerzésének idejét – a minőség fenntartása mellett – lerövidítse. A 2023/24-es tanévtől a közgazdálkodás és közpolitika, a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, valamint a marketing szakokon már egy tanév alatt is mesterdiplomát lehet szerezni a szokásos két év helyett. Egyéves szakként lehet elvégezni a marketingstratégia és innováció képzést. Szintén új szakként indul az unikális gazdaságiviselkedés-elemzés képzés, a valamint a politikai gazdaságtan mesterszak is, kétéves formában. Az egyetem évek óta kínált mesterképzései között egyedül a nagy hagyományokkal bíró és nagy létszámban oktatott vezetés és szervezés szak végezhető el magyar és angol nyelven is. Itt is látszik, hogy jó döntés az angol képzési forma erősítése, hiszen tavalyhoz képest másfélszeresére nőtt az angol nyelvű változatra jelentkezők száma. Nem kell külföldre menni a nemzetközi színvonalú oktatásért 14 százalékkal nőtt az angol nyelvű képzésre felvett magyar hallgatók létszáma, így a most induló évfolyam 48,3 százaléka már angolul teljesíti tanulmányait. „Stratégiai célunk, hogy itthon tartsuk azokat a tehetségeket, akik jó hírű egyetemet, színvonalas képzést keresnek. Meggyőződésünk, hogy az ehhez vezető út a Corvinus nemzetköziesítése. Ennek érdekében évről évre növeljük az angol nyelvű szakportfólió arányát és a külföldi oktatóink számát. A hallgatók a 2023/24-es tanévben induló alapszakok már több mint felét, a mesterszakok nyolcvan százalékát csak angolul vagy angolul is teljesíthetik, így a fejlődésre ösztönző nemzetközi környezetet garantáljuk számukra” – mondta Anthony Radev, az egyetem elnöke. A Corvinuson a következő tanévben is folytatódik a szakportfólió megújítása. Az alapszakok közül a kommunikáció és médiatudomány átalakítása piaci igények alapján történik, a mesterképzések esetében várhatóan újabb egyéves képzésekkel bővül a kínálat, míg ősszel – a gyakorló szakembereket megcélozva – piacra lépünk a különböző szakterületekre kidolgozott rövid executive képzéseinkkel is.

