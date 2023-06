Fontos változások élesednek július 1-jétől: ezekről feltétlenül tudnod kell!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Számos változás élesedik 2023. július 1-jén, a Pénzcentrum most összeszedte a legfontosabbakat: szigorodnak a hitelekre vonatkozó hitelfedezeti és jövedelem terhelési szabályok, 1000 forintra csökken a bankoknál vezethető alapszámlák maximális havidíja, készpénzt is vehetünk fel vásárlás közben szombattól, és megszűnik a pótjegy, országbérlettel is lehet utazni az IC-ken.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK