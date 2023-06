Kongatják a vészharangot: újabb komoly drágulás jöhet a magyar boltokban egy új szabály miatt

A gyártókat tömörítő Magyar Hullámtermékgyártók Szövetsége (MAHUSZ) üdvözli, hogy kormányzat szeretne megfelelni az Európai Unió által előírt hulladékkezelési direktíváknak, de az iparági egyeztetés nélkül megszületett új terv a szervezet álláspontja szerint teljesen szembe megy a kormányzat körforgásos gazdaságra irányuló törekvéseivel, emellett erős inflációs hatást is gerjeszthet, miközben rontja az ország fenntarthatóság érdekében tett törekvéseit is - közölte a szervezet.

A Magyar Hullámtermékgyártók Szövetségének (MAHUSZ) álláspontja szerint súlyos következményekkel járna, ha a ma ismert formában lépne életbe július 1-jén a kiterjesztett gyártói felelősség (EPR) díjtételeit meghatározó rendelet. A papírcsomagolások esetében az eddigi környezetvédelmi termékdíjhoz képest 9,1-szer magasabb EPR-díj egy kiemelten környezetbarát csomagolóanyagot is drasztikusan sújtana: a hullámpapírt - írja közleményében a szervezet.

Ez a csomagolóanyag már ma is egyedülállóan magas, 90%-os újrafeldolgozási aránnyal és 89%-os átlagos újrafeldolgozott alapanyagtartalommal bír, melyet a hazai adatok is alátámasztanak. A rendelet előkészítését és bejelentését nem előzte meg érdemi iparági egyeztetés, ami segíthetett volna egy olyan szabályozás kidolgozásában, ami a jelenleginél jobban támogatja a hosszú távú fenntarthatósági terveket

- tették hozzá.

A MAHUSZ hangsúlyozta, maximálisan egyetért az EPR rendszer létrehozásának céljaival. Az ún. „kiterjesztett gyártói felelősség” intézményének létrehozásával az EU szándéka az volt, hogy ösztönözze a termelőket a termékek környezetbarát tervezésére, a hulladék minimalizálására és a hulladék újrahasznosítására vagy megfelelő kezelésére. A MAHUSZ álláspontja szerint mindez mindannyiunk közös érdeke.

A magyarországi rendeletben meghatározott konkrét díjtételek azonban olyan irreálisan magas szinten lettek megállapítva, hogy az nem csupán súlyos követelményekkel járna a magyar gazdaság, azon belül is kiemelten az élelmiszeripar és a fogyasztók számára, hanem a környezet védelmére irányuló eredeti céllal is teljesen szembemegy, és veszélyezteti a fenntarthatóság terén már eddig elért eredményeket is.

Jöhet a drágulás a boltokban

A csomagolószerek után a kötelezettek 2021-ben 42,5 milliárd forint termékdíjat fizettek be a költségvetésbe. Ezzel szemben az új rendelet alapján a csomagolások után fizetendő EPR-kötelezettség elérheti a 240 milliárd forintot. Ez a növekedés olyan drasztikus, hogy a gyártók kénytelenek lesznek beépíteni az áraikba.

Azaz a termékek csomagolásának ára nőni fog, ami a kereskedelmi árrést és a 27%-os áfát is figyelembe véve akár 5%-os inflációt okozhat a szervezet számításai szerint.

A MAHUSZ azt írja, tudomásul vette a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) június 16-án kelt sajtóközleményét, amely azzal az érveléssel foglal állást a magas EPR díjtételek mellett, hogy „az alacsonyabb környezetterhelésű, könnyebben újrahasznosítható (pl. papír, üveg vagy textil) csomagolások kilogrammonkénti, kiterjesztett gyártói felelősségi díja jóval alacsonyabb, mint például a műanyagoké – ezáltal motiválva a gyártókat a környezetbarát csomagolási megoldásokra.”

Éppen ilyen környezetbarát anyag a hullámpapír. Csakhogy a szabályozás ezt is sújtaná, sőt az összes csomagolószer közül a papírt sújtaná a legnagyobb mértékű emeléssel. A papírra vonatkozó korábbi 19 forint/kilogrammos környezetvédelmi termékdíjat a tervek szerint 173 forint/kilogrammos EPR-díj váltaná fel, ami 9,1-szeres emelésnek felel meg. Ez a szervezet határozott álláspontja szerint gyakorlatilag agyonnyomná a fenntarthatósági és körforgásos gazdaságra vonatkozó törekvéseket. Különösen érzékenyen érintheti mindez a hullámpapír csomagolóanyagokat kiemelt mennyiségben használó élelmiszeripart

- húzták alá.