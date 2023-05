Megint feltörték a KRÉTA-rendszert: TikTokon üzent a hekker

Ismét adathalász támadás érte a KRÉTA fejlesztőcégét, az eKRÉTA Informatikai Zrt.-t. A támadásra a néhány, a TikTokon megjelenő bejegyzés utal - a hekker ezúttal üzenetet is hagyott, melyben arra buzdította a diákokat, hogy osszák tovább azt a közösségi oldalon.

Először 2022 novemberében robbant a hír, hogy adathalász támadás érte a KRÉTA fejlesztőcégét, az eKRÉTA Informatikai Zrt.-t. A botrányt követően több hekkertámadás is történt, legutóbb áprilisban. Ezúttal pedig a TikTokon tűntek fel arra utaló bejegyzések, hogy megint több iskola KRÉTA-rendszeréhez fért hozzá valaki jogtalanul és küldött üzeneteket – ezúttal annyi csavarral, hogy az illető kifejezetten arra buzdította az üzenet által elért diákokat, hogy osszák azt tovább a TikTokon:

„Sziasztok, a kréta ismét fel lett törve :D Egy kis nyereményjáték a diákoknak: aki lescreeneli ezt az üzenetet és #kretabreach23k hasteggel kirakja titkokra, az kap ötöst, dicséretet etc.. ui. krétás fejlesztőknek: Minden tanuló / tanár kréta belépési, személyes adata a kezemben van. BTW ideje lenne patchelni a hibákat, nem gondoljátok? :D”

A Telex szerint az említett hashtag alatt 14 poszt található, amelyekben valóban a fenti üzenetről készült képernyőkép látható. Ezek alapján vasárnap érkeztek a kéretlen üzenetek a rendszerben. Az üzenetek alatt a különböző bejegyzésekből három név olvasható ki, ebből kettő a tanárok neve alapján nagy bizonyossággal be is azonosítható. Az egyik a Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola volt, és az iskola honlapján található is egy még vasárnap kirakott közlemény. Eszerint vasárnap délelőtt valóban feltörték az iskola KRÉTA-ját, amit az igazgató jelzett is a fenntartó és a szolgáltató felé, a megoldásig türelmet és megértést kérnek.