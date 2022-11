Fontos határidő közeleg a magyar felvételizőknek: nem érdemes róla lecsúszni

Péntekig lehet jelentkezni a középfokú felvételi központi írásbeli vizsgájára - közölte a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.

Maruzsa Zoltán hozzátette: a határidő több mint 100 ezer tanulót érint, a nyolcadikos, továbbtanulni szándékozó általános iskolások mellett azokat a tanulókat is, akik 8, illetve 6 osztályos középiskolában szeretnék folytatni a tanulmányaikat.

A központi írásbeli felvételi vizsgák januárban lesznek, a felvételi jelentkezéseket februárban kell benyújtani. A vizsgajelentkezés mellett ilyenkor mindenkinek át kell gondolnia, milyen irányba szeretne menni - mondta Maruzsa Zoltán, aki a Pályaorientációs Mérő- és Támogatóeszközt (POM) ajánlotta a tanulóknak. Az oktatas.hu oldalról is elérhető online program személyre szabott iránymutatásokkal segíti a kitöltőket abban, hogy erősségeik alapján milyen iskolákban érdemes gondolkodniuk. Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy már online is lehet jelentkezni a központi írásbeli vizsgákra, ügyfélkapun keresztül kitölthető a jelentkezési lap. Már most látják, hogy több mint 25 ezer kérelem így érkezett.

A januárban esedékes vizsgán, illetve alapos ok esetén pótvizsgán a tanulók az anyanyelv, a szövegértés, valamint matematikai ismeretükről számolnak be.

A pályaorientációs eszközről azt mondta: a gyerekek egy része megfontoltan készül a továbbtanulásra, de sokan nem ennyire felkészültek, vagy csak későn érő típusok, őket segíti a program, amelyet uniós projekten keresztül dolgoztak ki. A támogató eszköz bárki számára elérhető, nincs korosztályhoz kötve.

A POM a tanulókat aktivitásra ösztönzi és tudatosítja bennük, hogy a továbbtanulás fontos döntés. A támogató eszköz gondolkodási és beszélgetési témákat ajánl, valamint számos kérdéssel és tájékozódási lehetőséggel segíti az érdeklődőket, a használatával pedig a tanuló visszajelzést kap a saját érdeklődéséről, kompetenciáiról, az életpályaépítésben fontos személyes tulajdonságairól.

Ajánlásokat fogalmaz meg a kitöltő tanulóknak a válaszaik alapján a hozzájuk legjobban illeszkedő pályákról és útmutatást is nyújt egy-egy képzési irány választásához. A felületen 283 pályaprofil-leírás található, amelyek böngészhetők.

A program regisztráció nélkül is használható, itt a foglalkozások leírását lehet megnézni az orvosképzéstől a kőművesig és hogy ez mivel jár, mi szükséges hozzá: fizikai erő vagy ülőmunka, esetleg csoportban dolgozást, beltérben végzendő a munka, vagy a szabadban.

Regisztrációval - amelyet e-maillel lehet megtenni - bővebb funkciókat nyújt az oldal, a személyes tulajdonságokat kitöltve egyfajta egyéni attitűdvizsgálattal választ kap az érdeklődő, hogy milyen fejlett kompetenciával bír.

Brassói Sándor hangsúlyozta: a regisztráció során mindvégig megőrzik a regisztráló személy anonimitását. Külön mérőeszközt fejlesztettek az általános iskolások 7-8. évfolyamain tanulók számára, illetve a középiskolások 10-12. évfolyamának, akiket szintén a továbbtanulásban segíthet a program.

A kitöltőknek több pályát is ajánl a rendszer, a visszajelzés során a tanulóhoz legközelebb álló, leginkább illeszkedő, legfeljebb négy szakmát ajánlja fel a rendszer.

A tanuló grafikusan is megnézheti a profilját, és összevetheti azt bármely pálya legjellemzőbb tulajdonságaival, de arra is lehetőség van, hogy a diák az osztályfőnökét kérje fel értékelésre, és azt vesse össze saját értékelésével. Brassói Sándor szerint a POM beépíthető az iskolai pályaorientációs célú foglalkozásokba, de bárki számára könnyen elérhető információforrás.