Tényleg meg lehet tanulni egy nyelvet online? Hátrányt szenvedhet a munkában, akinek nincs papírja

A mai világban nem kérdés, hogy szükség van az angoltudásra vagy a nyelvvizsgára egy ideális állás megtalálásához, ezek nélkül ugyanis a munkavállaló könnyen hátrányt szenvedhet. Juba-Nagy Ágnes, a Don’t Panic Nyelviskola hálózat szakmai vezetője elmondta, drasztikusan nőnek a nyelvtudásra vonatkozó elvárások a cégeknél, az elmúlt pár évben ezzel párhuzamosan jelentősen emelkedett azoknak a száma, akik a leendő munkahelyük feltételrendszere miatt iratkoznak be tanfolyamra. A tapasztalt angol nyelvtanár arról is szót ejtett, 2021-re nagyrészt a pandémia hatásainak következtében az online nyelvoktatás ugyanolyan népszerű lett, mint a személyes órák.

A nyelvtudás a mai globalizált világban elengedhetetlen, főleg, ha multinacionális vállalatnál szeretnénk dolgozni. Szilágyi-Bécsi Tímea, az INT-Solution Üzleti Tanácsadó Kft. tulajdonos-ügyvezetője szerint alapesetben ilyenkor a munkanyelv egy bizonyos szint felett már az angol, vagy esetleg a német, a francia. A szakértő szerint gyakran fordul elő, hogy gyártási környezetben a szakvégzettséggel rendelkező munkatársnak is jól jön az alap nyelvtudás, hiszen egy új technológia, gyártósor telepítése során gyakran van külföldön a betanítás.

A nyelvvizsga papír mellett fontos az is, hogy ki mennyire meri használni az idegennyelvtudását. A kiválasztások során nem egyszer találkoztam azzal a jelenséggel, hogy bár papírja van a nyelvtudásról, használni nem tudja éles helyzetben, vagy munkakörnyezetben. A bizonyítvány jól jön akkor, ha a közszférában olyan munkakörben helyezkedünk el, ahol nyelvpótlékot adnak, egyéb esetben fontosabb a praktikus tudás, és a bátorság, hogy használjuk a tudásunkat

– magyarázta Szilágyi-Bécsi Tímea. Hozzátette azt is, a munkán túl azt sem szabad elfelejteni, hogy milyen jól jön az angol nyelv ismerete, ha a tudásunkat akarjuk fejleszteni, hiszen sokkal több blog, szakmai cikk, podcast, videó érhető el angol nyelven.

Mire kell figyelni egy idegen nyelvű állásinterjún?

Juba-Nagy Ágnes, a Don’t Panic Nyelviskola hálózat szakmai vezetője ezzel kapcsolatban elmondta, az angoltudásra vagy nyelvvizsgára manapság már leginkább azért van szükség, hogy ne szenvedjünk hátrányt a munkahelyünkon. Mint mondta, a középfokú nyelvtudás alapvető elvárás a nemzetközi cégeknél. A nyelvvizsgának azért van még ma is nagy szerepe, mert ez az első szűrő, amit az önéletrajzon megnéznek. Ha ez nincs alátámasztva dokumentummal, akkor a legtöbbször interjúra sem hívnak be.

Sokszor a bizonyítvány sem elég, mert valaki hiába tette le húsz éve a nyelvvizsgát, nem használja az angolt aktívan. Az interjún főként magunkról, az előző munkatapasztalatokról kell beszélni, de beleszőnek egy-egy olyan kérdést is, amire nem lehet előre felkészülni. Mivel drasztikusan nő a nyelvtudás iránti elvárás, hozzánk is egyre többen érkeznek tanfolyamokra azért, mert a leendő munkahelyükön komoly szintű angolra van szükség. Sokszor már a pozíciók megnevezése is angolul szerepel a multiknál és alig van olyan irodai állás, ahová nem kell a nyelvismeret

– értékelt. Megjegyezte, a legtöbb vállalatnál könnyen megtanulható a formális mondatalkotás, de ha valaki tárgyalási szituációban van vagy konferencián vesz részt, ahol napi témákról kell beszélgetni, akkor ez kevésnek bizonyul, pedig ezeken az eseményeken értékes munkakapcsolatokra lehetne szert tenni.

Juba-Nagy Ágnes az állásinterjúra készülőknek azt tanácsolja, gyakoroljanak be olyan kifejezéseket, amiket a mindennapi magyar kommunikációban is használnak. Ezen kívül ajánlott otthon is akár egymagunkban gyakorolni az angolt, hogy halljuk a hangunkat, miként beszélünk angolul. Hozzáfűzte, nyelviskolájukban lehetőség van üzleti angolt is tanulni, amit kommunikció alapon oktatnak.

A többség az online tanfolyamokat preferálja

Érdekesség, hogy a nyelviskola belső körben végzett kutatása szerint hallgatóik 50-60 százaléka már nem is szeretne visszatérni a személyes oktatáshoz és inkább online végezné a tanfolyamokat. Ez 2020 elején, a járványt megelőzően még elképzelhetetlen lett volna.

„Rendkívül jön fel az online csoportos órák támogatottsága és már csak egy nagyon szűk réteg ragaszkodik a személyes nyelvoktatáshoz. Nem véletlenül, hiszen aki nagyon elszánt, az online is meg fogja tanulni az angolt és ugyanolyan eredményeket képes elérni, mint offline. A kiscsoportos feladatokat is le tudjuk már képezni a Zoomon, nem kell végigvárni, míg mindenki egyesével megadja a megoldást” – magyarázta. Közölte, a kisgyermekes anyukák inkább személyesen szeretnek tanulni, hogy kiszakadjanak otthonról, míg a kevésbé szociális hallgatóknak ideálisabb az online oktatás, mert kicsit személytelenebb, számukra kevésbé stresszes folyamat.