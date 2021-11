Tombol a járvány a magyar iskolákban: sem maszk, sem karantén, sem távoktatás

Portfolio Link a vágólapra másolva

A koronavírusjárványról szóló napi adatközlés sosem tér ki az iskolai helyzetre, pedig olyan időszak is lehetett, amikor az intézmények közel 5%-a érintett volt, még úgy is, hogy alig-alig tesztelnek, rendkívül döcögős a karanténok elrendelése, az oltás miatt pedig sok esetben nincs is karantén. Természetesen továbbra is igaz, hogy a gyerekek ritkábban kerülnek súlyos állapotba, hazánkban azonban arról sincs adat, hogy hány fiatal szorul kórházi kezelésre. Annyi biztos: a negyedik hullámban egyre többen.

Már rosszabb a vírushelyzet jelenleg, mint a járvány második hullámában, és az előrejelzések szerint a következő hetekben még romolhat a helyzet - írja a Portfolio. A járvány az iskolákban is terjed, erről azonban csak szórványos információk vannak, amikor kiderül, hogy egy-egy nagyobb területi járványgóc kialakulása miatt egy településen egyszerre több iskolát, óvodát is érint a vírus. A koronavirus.gov.hu viszont semmilyen adatot nem közöl az iskolák fertőzöttségéről. A járvány negyedik hullámában már a második és a harmadik hullámhoz képest is sokat romlott a vírushelyzettel kapcsolatos transzparencia. Amíg korábban közöltek információt arról, hogy hány iskolában, óvodában van jelen a vírus, és emiatt hány intézményben rendeltek el rendkívüli szünetet vagy digitális oktatást, ma ezt nem lehet tudni. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az utolsó publikus adatok idén márciusiak (még a tavalyi tanévről), az adatközlést akkor az iskolabezárás szakította meg. A negyedik hullámban viszont nem kezdték el közölni ezeket a számokat. Az elmúlt hetekben egy-egy újságírói megkeresésre közölt annyit a kormányzat, hogy az intézmények 1-2%-ában van jelen a vírus. Ennél többet azonban nem lehetett megtudni. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár közlése szerint a Coviddal érintett osztályok, iskolák aránya sosem haladta meg az 5%-ot a 4. hullámban. Bár nem haladta meg, ha a közelében volt, akkor ez azt jelenti, hogy volt olyan időszak szeptember óta, amikor 100-ból 5 iskolában egyszerre igazoltan jelen volt a koronavírus, ami erős vírusterhelést jelent. Az őszi szünet „kisöpörte” a karanténokat, ezért ismét alacsony szintről emelkedik a koronavírussal érintett iskolák aránya, de azt nem lehet tudni, hogy hol tart. A Nemzeti Népegészségügyi Központ, a Koronavírus Sajtóközpont, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériuma mindeddig nem válaszolt a megkeresésekre, utoljára tehát a harmadik hullámban voltak elérhető adatok az óvodákról és az iskolákról. Minden bizonnyal sokkal több intézményben terjed a vírus, mint amennyit érintenek a korlátozások - írja a lap. Tanári tesztelés már nincs az iskolákban, mint ahogy a korábbi hullámokban elvétve volt, a kormány szinte egyetlen válasza a járványra az oltás. Csakhogy a 12 év alatti gyerekeket továbbra sem lehet oltani, ráadásul az oltottak is fertőznek, de kisebb mértékben – ezzel a helyzettel pedig nem igazán tudnak mit kezdeni az iskolák vezetői sem. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 2,9 százalékos THM-el, és havi 82 061 forintos törlesztővel fel lehet venni a Gránit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az MKB Banknál 3,21% a THM; a Raiffeisen Banknál 3,44%; a CIB Banknál és a Gránit Banknál 3,45%; míg az Unicredit Banknál 3,58%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni a K&H Bank, az ERSTE Bank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Minközben az iskolákban semmilyen központi kormányzati védelmi intézkedés nincs, még lázmérés sem, egyre több a beteg gyerek. Magyarországon arról sincs adat, hogy milyen a kórházi kezeltek kormegoszlása, vagyis semmit sem tudni arról, hogy hány koronavírusos gyermek van kórházban. Pedig a gyerekek is súlyos állapotba kerülhetnek, és ugyanúgy terjesztik a betegséget. Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesületének elnöke azt mondja, hogy hétről hétre több koronavírus-fertőzött gyermekkel találkoznak. Zacher Gábor, a hatvani kórház orvosa beszélt arról, hogy „nemcsak a 20-as, 30-as éveikben járók közül kerülnek be egyre többen a kórházba, hanem a járvány 4. hullámában egyre több az olyan gyermekbeteg is, aki ellátásra szorul.”

Címlapkép: Getty Images

