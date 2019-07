Ennyiért árulja vidéki birtokát a rádiós legenda, Boros Lajos

Lassan elfogyhatnak Boros Lajos tartalékai, ezért most a család eladásra kínálta a veresegyházi telkét. Az már korábban is ismert volt, hogy az egykori rádiós nincs a legjobb anyagi helyzetben, a nyugdíja például alig 110 ezer forint.

Boros Lajosnak az elmúlt egy évben komoly egészségügyi problémákkal kellett szembenéznie. Megműtötték a szívét, pacemakert kapott, utána pedig öt hétig kómába is került. A rádiós csak pszichológus segítségével tudta feldolgozni a történteket, ráadásul rehabilitációja azóta is folyamatosan tart -emellett cukorbetegsége sem könnyíti meg az életét, több gyógyszert is szed, és a súlyával is küzd.

A Ripost most azt írja, egészségügyi problémái miatt Boros és családja lassan feléli a tartalékokat. Vélhetően ezért hirdették meg eladásra a veresegyházi telküket. Az ingatlan nélküli területért a lap szerint 25 millió forintot kérnek.

Az már korábban is ismert volt, hogy Boros Lajos nincs a legjobb anyagi helyzetben: tavaly például azt mondta, tartalékai maximum 1-2 évre elegendőek a nyugdíja mellett.

Olyan száztízezer a nyugdíjam, de nem kell sajnálni. Amikor jól kerestünk annak idején, akkor tartalékoltam, nem tudom, mire számítottam, de most jól jön. Úgy számolom, hogy olyan két évre elég a tartalékunk

- mondta például az Esti Frizbiben tavaly Boros, akit borzasztóan zavar, hogy már nincs rendes bevétele, és így nem tud olyan életszínvonalon élni, mint korábban. Feleségével azt beszélték meg, ha már nagy gondban lesznek, akkor eladják szeretett VII. kerületi lakásukat, és egy kisebb otthonba költöznek.

Címlapkép: Facebook