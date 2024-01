1 millió magyar nyugdíjas kap nagyon fontos levelet a hetekben: dönteni kell, sok pénzről van szó

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

Jelenleg nagyjából 1 millió magyar nyugdíjasnak utalják ki járandóságát bankszámlára, ők is meg fogják kapni a pénzintézetektől azt a részletes kimutatást, amelyben felsorolnak minden költséget, amely a 2023-as évben a bankolás tekintetében felmerült. Ennek alapján dönthetnek a hogyan továbbról, és adott esetben kedvezőbb ajánlatot is kereshetnek. Ugyanakkor az Országos Nyugdíjas Parlament szerint sok tényező hátráltatja, hogy az idősek körében is a banki megoldások vegyék át a készpénz helyét: például a 150 000 forintos, ingyenesen felvehető összeg ma már kevés, emellett a vidéki idősek készpénzfelvételi lehetőségei folyamatosan szűkülnek, sorra szűnnek meg a bankfiókok, ATM-ek, posták. Pedig nekik az életmódjuk megkívánja, hogy legyen a zsebükben is pénz, ne csak a számlán: ezért a szervezet azt javasolja, lehessen a nyugdíj egyik részét bankszámlára, egy másik hányadát pedig készpénzben kérni - jelenleg vagy az egyikre, vagy a másikra van lehetőség.

