Nyugdíjemelés 2024: sok idős kaphat plusz 13 ezer forintot januártól, másnak egy fillér se jár

Nyilvánosságra hozta a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), mekkora volt az öregségi nyugellátás átlagos havi összege novemberben. A friss adatok szerint 1 millió 995 ezer nyugdíjas átlagosan 217 494 forintot kapott tavaly a nyugdíjkorrekciót követően. Előtte, októberben 210 940 forint volt átlagnyugdíj, vagyis a juttatás átlagos összege 3,1 százalékkal nőtt novemberre, ahogy előzetesen ígérték. Mutatjuk, ez alapján mekkora összeg érkezhet hamarosan közel kétmillió idősnek.

2023 novemberétől 3,1 százalékkal emelkedtek a nyugdíjak. Az emelt nyugdíjösszeg alapját a 2023-as évi, az év eleji emeléssel (15%-kal) megnövelt nyugdíj összege adta. A rendelet úgy szólt: "A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (3) és (4) bekezdése alapján 2023. november 1-jétől – 2023. január 1-jei visszamenőleges hatállyal – 3,1 százalékkal hivatalból kell emelni azt az öregségi nyugdíjat" és számos egyéb nyugdíjszerű ellátás, melyet a rendelet részletesen felsorol, "amely után a jogosultnak a nyugellátások és egyes más ellátások 2023. január havi emeléséről szóló 506/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. §-a alapján emelés (a továbbiakban: januári emelés) járt". A már év elején 15 százalékkal megemelt nyugdíjat újabb 3,1 százalékkal emelve 18,565 százalékkal kapunk többet. Ez pedig egybevág a kormány akkori, a 2023-as év egészére vonatkozó inflációs előrejelzésével.

A KSH legfrissebb adatai szerint 217 494 forint volt novemberben az öregségi átlagnyugdíj összege, ez pedig azt jelenti, hogy a januárban esedékes 6%-os emelést követően 230 544 forintra emelkedhet átlagosan a magyar idősek nyugdíja. Ez nem kevés emelkedés az év eleji 208 ezer forintos nyugdíjhoz viszonyítva, viszont ne feledkezzünk meg róla, hogy 2023-ra az éves inflációt 18,5 százalékra becsülték, és jövőre is 6 százalékos éves inflációval számoltak. Ezeket a becsléseket már lefelé korrigálták, azonban a nyugdíjemeléseket ez alapján hajtották és hajtják végre. 2023. januárjához képest (208 168 Ft) 2024. januárjában (becslésünk szerint: kb. 230 544 Ft) 10,7 százalékkal lesz magasabb a magyar idősek nyugdíja átlagosan.

A Magyar Közlönyben 2023. december 1-jén megjelent rendelet szerint a nyugdíjemelés mértéke 2024. januárban 6 százalékos lesz. A Pénzcentrum 2024. januári nyugdíjemelés kalkulátorával pedig egyszerűen kiszámolható, mennyi lesz jövőre emelt nyugdíj összege, illetve mekkora lesz a 13. havi nyugdíj összege:

Fontos, hogy az emelésre csak az jogosult, aki 2023. december 31-ig nyugdíjjogosultságot szerez. Akinek 2024-ben állapítják meg a nyugdíjjogosultságát, az nem várhat emelést sem januárban, sem az év további részében, ha szükség lenne olyan korrekciókra 2024-ben is, mint az elmúlt években.

A januári nyugdíjak utalása bankszámlára a hivatalos nyugdíjfolyósítási naptár szerint január 12-én esedékes. Amennyiben a nyugdíjasok postai kifizetést kértek, akkor az ellátások kézbesítésének ütemezését az adott hónapon belül a Magyar Posta Zrt. végzi el. A Posta az ellátásban részesülő személyeket a kézbesítési napokról rendszerint előző év november hónapban ún. Nyugdíjkifizetési naptár formájában tájékoztatja.

Rosszul számolta ki a nyugdíjemelést a kormány?

A kormány 18,5 százalékra becsülte erre az évre az inflációt, ezért 3,1 százalékos nyugdíjemelésről döntött novembertől, viszont megtörténhet, hogy a kabinet alulbecsülte a 2023-as áremelkedések várható mértékét. A 2023. januárjától novemberéig tartó időszakban, vagyis az első 11 hónapban az általános áremelkedés 18,7 százalékos volt. Azonban a nyugdíjemelésnél mindig figyelembe kell venni, hogy a nyugdíjas fogyasztói árindex mennyiben tér el az általános inflációtól. Ha a nyugdíjas infláció magasabb, azt kell az emelésnél figyelembe venni. 2023 első 11 hónapjában pedig 19,5 százalékos volt a nyugdíjas infláció - ez egyelőre 1 egész százalékponttal magasabb, mint az előre számított 18,5 százalék. Kérdés, hogy a december hónap tudta-e 1 százalékponttal korrigálni ezt, vagy idén megint rosszul járnak a nyugdíjasok.

Farkas András nyugdíjszakértő korábbi számításai szerint például 19,1 százalék lesz az idei nyugdíjas áremelkedések mértéke és nem a kabinet által figyelembe vett 18,5 százalék. A szakértő felhívta a figyelmet rá, hogy ugyanez történt tavaly is: 2022-ben is alulbecsülte a kormány az inflációt és az akkori tévedését sem korrigálta a kabinet. Tavaly ugyanis 14 százalékkal növelték a nyugdíjakat, míg az idén a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által februárban közölt hivatalos áremelkedés 15,2 százalék volt 2022-ben. Ez idén is megtörténhet, bár nem ilyen mértékben.

Viszont az biztos, hogy idén minden eddiginél magasabb lesz az általános és a nyugdíjas infláció, ráadásul már a 2022-es évben is kiugróan magas volt a pénzromlás. A nyugdíjasok pedig jobban ki vannak téve az inflációs hatásoknak, mivel jövedelmüket jellemzően a nyugdíjemelések befolyásolják. Aki már nem aktív a munkaerőpiacon - bár friss elemzésünkből kiderül, hogy minden tizedik 65-74 közötti lakos még aktívan dolgozik! - az nem kérhet fizetésemelést, vagy válthat munkahelyet, vállalhat másodállást, hogy meg tudjon élni a rekordinfláció mellett.

Az alábbi ábrán látható, hogy az utóbbi évtized során hogyan veszítették el a nettó átlagbérhez képest értéküket a magyar nyugdíjak. 2022-ben már a nettó átlagbér felét sem tette ki az öregségi nyugdíj átlagössze. Ezen némiképp javított a nagymértékű nyugdíjemelés 2022-ben, melyet a bérek nem tudtak lekövetni. A 2023-as évben október havi adatot tudunk csak hasonlítani a korábbi évek éves adataihoz, de a kérdés az lesz, hogy az évi átlagbér is így viszonyul majd a nyugdíjahoz, vagy sem, illetve mit tartogat 2024 a dolgozók, illetve az idősek számára.

Akárhogy is alakul, azt bizonyosan megtapasztalták a magyar nyugdíjasok, hogy válságos években, amikor az infláció kiszámíthatatlan, mennyire kiszolgáltatottak annak, hogy adott évben ad-e rendkívüli nyugdíjkorrekciót a kormány, és ha igen, akkor mennyit. Ráadásul, mivel az emelés, korrekció, mindig százalékos mértékben történik, a magas nyugdíjat kapók életszínvonala egyre növekedhet, míg a kisnyugdíjasok még inkább elszegényednek ebben a rendszerben.