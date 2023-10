Nyugdíj utalás 2023 november: néhány héten belül érkezik a nyugdíjemelés, itt vannak a pontos összegek

Már három hét sincs addig, hogy a nyugdíjasok és más jogosultak megkapják az emelt összegű járandóságot, amelyről a hivatalos rendelet október elején jelent meg. Magyarországon közel kétmillió öregségi nyugdíjas, illetve további félmillió fő más jogcímen részesül olyan ellátásban, járadékban, melynek emelése 2023. novemberben esedékes, így rengetegen várakozhatnak már a magasabb novemberi összegre. Így a novemberi nyugdíj utalás dátuma még fontosabb lehet idé. A nyugdíjak utalása, illetve kézbesítése most is a meghatározott rend szerint történik: az utalás mindig a hónap 12. munkanapjához legközelebb eső munkanapon történik, ez idén novemberben 10-e, péntek lesz.

A Magyar Posta minden hónapban 12 munkanapon át viszi ki a havi rendszerességű nyugdíjakat. A nyugdíjasok minden év novemberében megkapják az úgynevezett nyugdíjkifizetési naptárt, amelyben megtalálják a következő év minden hónapjára a konkrét kifizetési napokat. A nyugdíjak kifizetése nyugellátási utalványon történik készpénzben, a címzett lakóhelyén, összeghatártól függetlenül. Általánosságban igaz, hogy a hónap 15. napjáig meg szoktak érkezni a nyugdíjak a postán keresztül is.

Mikor utalják a novemberi nyugdíjat 2023-ban?

2023-ban is a hónap 12. munkanapjához legközelebb eső, azt megelőző munkanap a nyugdíj utalásának a napja, amely november 10-re esik majd, mivel november 12-e vasárnapra esik. Fontos, hogy a szabály alól, miszerint a nyugdíj utalásnak a hónap 12. munkanapjához legközelebb eső munkanapon kell megtörténnie, egy kivétel van: december. Decemberben ugyanis már 1-jén utalják a nyugdíjakat.

Mekkora nyugdíjösszeg érkezik 2023 novemberében?

2023 novemberétől 3,1 százalékkal emelkednek a nyugdíjak. Mit is jelent azonban ez a gyakorlatban? Mekkora lesz az emelt nyugdíj és az egyösszegű kompenzáció? Mivel százalékos emelésről van szó, ezért attól függ, ki mekkora összeget kap novemberben, hogy eddig mennyi volt a nyugdíja (vagy egyéb járandósága). A Pénzcentrum novemberi nyugdíjkalkulátorával könnyedén kiszámolható, mekkora összegre számíthatnak az idősek a legutoljára kapott nyugdíj összegéből - csak be kell írni a jelenlegi nyugdíjösszeg mértékét:

Rosszul számolta ki a nyugdíjemelést a kormány?

A kormány 18,5 százalékra becsülte erre az évre az inflációt, ezért 3,1 százalékos nyugdíjemelésről döntött novembertől, viszont a legfrissebb számítások szerint a kabinet alulbecsülte a 2023-as áremelkedések várható mértékét. Vagyis szakértők szerint a novemberi nyugdíjemeléssel nem lesz inflációkövető az idősek járandósága, mint ahogy azt a törvény előírja!

Farkas András nyugdíjszakértő szerint a kormány az idén nem jól becsülte meg az inflációt, az ő számításai szerint 19,1 százalék lesz az idei nyugdíjas áremelkedések mértéke és nem a kabinet által figyelembe vett 18,5 százalék. A szakértő felhívta a figyelmet rá, hogy ugyanez történt tavaly is: 2022-ben is alulbecsülte a kormány az inflációt és az akkori tévedését sem korrigálta a kabinet. Tavaly ugyanis 14 százalékkal növelték a nyugdíjakat, míg az idén a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által februárban közölt hivatalos áremelkedés 15,2 százalék volt 2022-ben. Ez idén is megtörténhet.