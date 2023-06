Ezeknek a magyaroknak nem kell rettegniük, hogy nem lesz nyugdíjuk: mit csinálnak ilyen jól?

Rákapcsoltak a jövő nyugdíjasai, legalábbis friss adatok erre utalnak. Az idei első negyedévben ugyanis a tavalyi év ugyanezen időszakához képes 73 százalékkal nőtt az állami támogatással - adóvisszatérítéssel igénybe vehető - nyugdíjbiztosítási szerződések száma az egyik hazai szolgáltatónál. A magyarok egyre korábban döntenek az öngondoskodásról, a nyugdíjbiztosítással rendelkezők átlagéletkora 2020 óta két évvel, alig több mint 41 évre csökkent.

Nagyon látványosan megugrott az öngondoskodók száma az idén, amiben szerepet játszhat a bizonytalan környezet, valamint az, hogy a magyarok túlnyomó része szerint nem elég az állami ellátásra támaszkodni a nyugdíjba vonulás után, hanem szükség lesz saját tartalékra is - közölte a K&H saját idei statisztikáit ismertetve.

Plusz 70 százalék

Az év első három hónapjában a szolgáltatónál – 2022 első negyedévéhez képest – 73 százalékkal nőtt az új nyugdíjbiztosítási szerződések száma, amelyekhez állami támogatás, konkrétan évi 20 százalékos, maximum 130 ezer forintos adóvisszatérítés jár.

A kiemelkedő növekedésben szerepet kapott, hogy a múlt év elején az infláció meredek emelkedése miatt sokan a mindennapi kiadásokra tartogatták a pénzüket, így a takarékoskodás nem volt elsődleges szempont. Ugyanakkor pont a korábbi évekhez képest bizonytalan környezet sokakat ráébresztett arra, hogy bármikor beköszönthet egy válságidőszak, amikor a megtakarítások kiemelt szerepet kapnak

- mondta Székely Pálma, a pénzintézet életbiztosításokért és saját értékesítési csatornákért felelős vezetője. A szakember idézte a K&H biztos jövő reprezentatív felmérés korábbi eredményeit, amelyek szerint a 30-59 éves korosztály tagjainak túlnyomó része, közel 90 százaléka tavaly azt mondta, hogy nem elég az állami nyugdíjra támaszkodni időskorban, hanem szükség lesz saját megtakarításra is.

Milyen idősek? Mennyit fizetnek?

A pénzintézet idei adataiból kiderül az is, hogy egyre korábban vágnak bele az öngondoskodásba az érintettek. Ezt mutatja, hogy az idén az új nyugdíjbiztosítást kötők átlagéletkora alig több mint 41 év, míg 2022-ben és 2021-ben még 42 év felett volt, 2020-ban pedig meghaladta a 43 évet. Székely Pálma úgy látja, az átlagéletkor csökkenése is egyértelműen jelzi, hogy a fiatalabb korosztály egyre tudatosabb az öngondoskodás terén, melyet jól példáz az is, hogy a K&H nyugdíjbiztosítással rendelkező ügyfelei az idei első negyedévben átlagosan havonta több mint 18 ezer forint biztosítási díjat fizettek. Ez az összeg 2022 egészében még 17 ezer forint alatt volt, 2021-ben alig haladta meg ezt a szintet, 2020-ban pedig éppen 16 ezer forintot tett ki.

A legjobb nyugdíjbiztosítási ajánlatot keresed? Találd meg a Pénzcentrum kalkulátorával!