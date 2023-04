Itt kiskirályként élhetnek a nyugdíjasok 2023-ban: nem kell tartaniuk az inflációtól, rezsitől?

Sok tényezőt kell együttesen vizsgálni ahhoz, hogy ki lehessen jelenteni, hogy a legjobb a nyugdíjasok helyzete a világon. Egy friss elemzés szerint - a megélhetés költségei, az egészségügyi ellátórendszer minősége, az életminőség, az időskori eltartottsági ráta, az éghajlat, a boldogság és biztonság indexek figyelembevételével - a legjobb Dániában nyugdíjasnak lenni. Mutatjuk azokat az országokat, amelyek valódi nyugdíjasparadicsomnak számítanak.

A nyugdíjasok helyzetét a világ különböző országaiban a Wise friss kutatása. Eszerint a dán, a holland és a finn nyugdíjasok járnak a legjobban a világon. A TOP20-as listán 16 ország ráadásul itt van Európában, kettő pedig egyenesen Magyarország tőszomszédságában. A friss rangsorból az is kiderül, hol a legköltséghatékonyabb, legboldogabb az idősek élete.

A listavezető dánoknál az egészségügyi rendszer kifogástalan, a boldogságrangsorban is élen járnak és az életminőségre sem lehet panasz. A megélhetőségi költségek viszonylag magasak, de minden mutatót összevetve még mindig itt a legjobb a nyugdíjasok dolga a világon. Hollandiában igen hasonló a helyzet, a világ egyik legjobb egészügyi rendszerével rendelkeznek. A finnek pedig a legboldogabb nemzet a világon, országuk egyben az egyik legbiztonságosabb is, és nagy hangsúlyt fektetnek az életminőségre és az egészségügyre is.

A megélhetési költségek szempontjából a nyugdíjasoknak Thaiföldön a legjobb a dolga, viszont a TOP5-ben a másik négy helyezett európai ország: Portugália, Litvánia, Horvátország, és Csehország. Azt viszont kiemelték, hogy az alacsony megélhetési költségek nem feltétlen jelentik a magasabb életminőséget. Az olyan országokban, ahol a megélhetési költségek a legmagasabbak, mint például Svájc, Norvégia vagy Izland, a boldogság index is magas. A drága megélhetés tehát nem jelenti, hogy rossz életük lenne ettől az időseknek, akik abban az országban mennek nyugdíjba.

Mi a helyzet Magyarországon?

Bár ebből a kutatásból nem derült ki, hogy Magyarország hol helyezkedik el a világranglistán, egy nagyon hasonló kutatás a közelmúltban megmutatta, milyen a nyugdíjasok helyzete hazánkban a többi országhoz képest. A 2022-es Natixis Global Survey of Financial Professionals kutatásában 44 országot vizsgáltak 18 indikátor alapján, amellyel mérték az országok teljesítményét. Az egyes mutatók összesítéséből született a Global Retirement Index (GRI), azaz nyugdíjindex, mely megmutatja, milyen a nyugdíjasok helyzete az adott országban. A friss elemzésben felállított rangsor alapján Norvégiában, Svájcban, Izlandon, Írországban, Ausztráliában, Új-Zélandon, Luxemburgban, Hollandiában, Dániában és Csehországban a legjobb a nyugdíjasok helyzete jelenleg.

Amíg az összesített nyugdíjindex (GRI) alapján a 32. helyen áll Magyarország a 44 ország közül, addig az egészségindex (59%) alapján már csak a 38. helyig jutottunk, a pénzügyek a nyugdíjas korban mutató szerint pedig a siralmas, 42. helyet szereztük meg. (Csak Görögország és Törökország marad el tőlünk.) Az életminőség-indexünk a 37. helyre volt elegendő, az anyagi jólétüket tekintve pedig 13. helynek örülhetnek a magyar nyugdíjasok. Erről a kutatásról bővebben ebben a cikkben írtunk:

A Pénzcentrum idén készített felmérése a magyar nyugdíjasok helyzetéről szintén nem fest túlságosan pozitív képet. A 2023-as kutatás eredményeit vizsgálva egyértelműen az látszik, hogy a 2022-ben végzett felmérésünkhöz képest romlott a nyugdíjasok helyzete, mind az anyagiakat, mind az egészségüket tekintve. Az általános elégedettség szintén romló tendenciát mutatott.

Amíg 2022-es felmérésünkben a Mennyire elégedett az életével mostanában? kérdésre a válaszadók 16,6 százaléka adta az adható legrosszabb értéket, 2023-ban már több mint a 20 százalékuk. Az anyagi helyzetre vonatkozó válaszokból kirajzolódik, hogy sokaknak romlott az anyagi helyzete 2022-ben. A jelenlegi anyagi helyzetre kérdezve a legsúlyosabb eredmény, hogy minden hatodik (16,9%) nyugdíjas válaszadónk úgy nyilatkozott: hónapról hónapra anyagi gondjai vannak. 2022-ben is nagy volt az arányuk (13,2%), de a változás jelentős. Azoknak az aránya is nőtt, akik éppen kijönnek a jövedelmükből, de félretenni már nem tudnak (37,7%).

A fizikai, vagyis a testi egészség tekintetében is a válaszadók csaknem ötöde érzi úgy, hogy mindennapi nehézséget jelent számára a rossz egészségügyi állapota! Ezzel párhuzamosan 2022-höz képest idén arányaiban többen vannak azok is, akiknek mindennapi problémát jelent, hogy nehezen birkóznak meg az érzéseikkel, napi teendőikkel; és azok is, akiknek az érzéseikkel, teendőikkel való megbírkózás gyakran, vagy időről-időre gondot jelent.

