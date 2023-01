Halottnak a csók a 13. havi nyugdíj: így viszi el a horrorinfláció az idősek pénzét

Több százezer forint üti az átlagnyugdíjasok markát februárban, amikor a megemelt nyugdíjjal egyszerre a 13. havi járandóság is megérkezik postán vagy banki átutalással. Farkas András nyugdíjszakértő szerint szerint az emelés mértéke még mindig nincs pariban a folyamatosan dübörgő áremelkedésekkel, Török Zoltán, a Raiffeisen elemzője szerint pedig a nyugdíjas fogyasztói kosár arányosan még mindig drágább, mint a bérből és fizetésből élőké. Lássuk, mikor utalják a megemelt nyugdíjakat 2023-ban!

Csütörtöktől érkeznek a 15 százalékkal emelt nyugdíjak - hívta fel a figyelmet Varga Mihály pénzügyminiszter szerdai Facebook-bejegyzésében. Kiemelte: az idei nyugdíjkifizetések összege meghaladja a 6150 milliárd forintot. "Jövő hónapban az emelt nyugdíj mellett 13. havi nyugdíjat is fizetünk - írta a miniszter a posztban. Hozzátette: ez azt jelenti, hogy a nyugdíjasok átlagosan 416 ezer forintot kapnak februárban. A miniszter arra is rámutatott, hogy 2010 óta a nyugdíjak összegét kétszeresére növelték, vásárlóerejük 20 százalékkal javult. A Pénzcentrum két szakértőt is megkérdezett arról, hogy vajon ez tényleg elégséges segítség-e a nyugdíjasoknak, és arra is kíváncsiak voltunk, vajon a fogyasztást is megnöveli-e, ha több pénzt kapnak a nyugdíjasok.

Mikor jön a nyugdíj?

Természetesen a nyugdíjat továbbra is lehet postai úton, illetve utalással is kérni. A nyugdíj utalás általánosságban mindig a hónap 12. munkanapjához legközelebb eső első munkanapjára esik (a nyugdíj utalás 2022-ben is így történt), az utalás a Magyar Államkincstártól érkezik. Amennyiben a nyugdíjat 2023-ban utalással kéri az érintett, akkor a nyugellátás összegének jóváírása egy napot vesz igénybe, de a postai nyugdíj kifizetés sem tart sokkal tovább – utóbbi dátumokat egyszerűen ellenőrizhetjük a postai nyugdíj kifizetési naptárban. 2023-ban tehát az alábbi napokon érkezik meg a nyugdíj:

Nyugdíj utalás 2023 január: 2023. január 12. (csütörtök)

Nyugdíj utalás 2023 február: 2023. február 10. (péntek)

Nyugdíj utalás 2023 március: 2023. március 10. (péntek)

Nyugdíj utalás 2023 április: 2023. április 12. (szerda)

Nyugdíj utalás 2023 május: 2023. május 12. (péntek)

Nyugdíj utalás 2023 június: 2023. június 12. (hétfő)

Nyugdíj utalás 2023 július: 2023. július 12. (szerda)

Nyugdíj utalás 2023 augusztus: 2023. augusztus 11. (péntek)

Nyugdíj utalás 2023 szeptember: 2023. szeptember 12. (kedd)

Nyugdíj utalás 2023 október: 2023. október 12. (csütörtök)

Nyugdíj utalás 2023 november: 2023. november 10. (péntek)

Nyugdíj utalás 2023 december: 2023. december 1. (péntek)

De mint a miniszter is elmondta, a februári nyugdíjjal együtt a 13. havi nyugdíjat is megkapják a jogosultak. A 2023. év novemberi nyugdíjprémium a jövő évi GDP-növekedésen áll vagy bukik, a kilátások viszont nem túl rózsásak. A III. negyedévi növekedés 4,1 százalékos volt, lassulás mutatkozik, a jövő évi várakozások már nem feltétlenül haladják meg a 3,5 százalékot. Ha így lesz, nyugdíjprémiumra nem lehet számítani.

Mire elég ez?

Jó az az intézkedés, hogy megemelik a nyugdíjakat, csakhogy nem oldja meg a 15%-os emelés a nyugdíjasok napi szintű problémáig - így véli Farkas András nyugdíjszakértő. Amint a Pénzcentrumnak elmondta: még mindig kitart amellett, hogy évközi emelés is szükséges lenne a nyugdíjaknál, csakhogy ennek továbbra is kevesebb az esélye még a minimálisnál is.

A nyugdíjemelések még mindig nincsenek pariban az áremelkedésekkel, és ha csak azt vesszük, hogy a pénteki adatokban a legtöbben 25 feletti inflációval számolnak, a nyugdíjasok helyzete egyre rosszabb és nehezebb lesz. A 13. havi nyugdíj februári folyósítása is üdvözlendő, csak a helyzet az, hogy hiába kap az átlagnyugdíjas 400 ezer forint fölött februárba, azt élelmiszervásárlásra, rezsire és gyógyszerekre szinte teljes egészében kénytelen szinte azonnal elkölteni

- fogalmazott Farkas András.

Nem lesz növekedés a fogyasztásban, hiába lesz több a pénz

Török Zoltán, a Raiffeisen elemzője úgy véli: hiába üti nagyobb összeg a nyugdíjasok markát, nem igazán látja esélyét annak, hogy megismétlődjön a tavalyi helyzet, mikor az SZJA-visszatérítések után jelentősen megugrott hazánkban a fogyasztás.

A nyugdíjas fogyasztói kosár a "rendes" fogyasztói kosár fölött van, vagyis számukra sokkal jobban drágul az élet. Hazánkban jelenleg 40 százalék felett van az élelmiszerdrágulás, valamint olyan rezsidíj-emeléssel is szembe kell nézni, ami komolyan érinti a nyugdíjas társadalmat. Nem lehet tehát csodálkozni azon, hogy az vé második felében erőteljesen lelassult a fogyasztás, és nem is látok esélyt arra, hogy ez érdemben változzon - akkor sem, ha a nyugdíjasok februárban egyszerre egy nagyobb összeget kapnak

- fogalmazott lapunk kérdésére Török Zoltán.