13. havi nyugdíj 2022: hivatalos, 332 ezer ütheti egy átlagnyugdíjas markát februárban

December 7-én, éjjel jelent meg a Magyar Közlönyben az a rendelet, amely szerint februárban a nyugdíjasok a teljes 13. havi nyugdíj összegére számíthatnak. Ezen felül a nyugdíjemelés is magasabb lesz jövőre, hogy kompenzálja a 2021. évi elszálló inflációt. Orbán Viktor miniszterelnök hétfői bejelentésében szerint 5 százalékos emelést ígért, amelyről hamarosan rendelet is születik.

A novemberi magas összegű kiegészítés és nyugdíjprémium után 2022 februárjában ismét nagyobb összeget juttat az időseknek az állam. Ősszel nem csak egységesen 80 ezer forintnyi nyugdíjprémiumot fizettek, hanem megkapták a jogosultak a visszamenőleges nyugdíjemelés összegét egyben - amire a rendkívül magas infláció kompenzálása végett volt szükség -, illetve az emelés aktuális havi összegét. Jövő februárban is több jogcímen kapnak majd magasabb összeget a magyar nyugdíjasok: egyrészt 5 százalékos emelésre, másrészt a 13. havi nyugdíj összegére számíthatnak. Mutatjuk, pontosan mekkora lesz ez az összeg.

A megszokott év eleji nyugdíjemelés és a 13. havi juttatás összege egyaránt attól függ, mekkora nyugdíjösszeg alapján számítják - aki alapvetően kevesebbet kap, az kisebb, aki alapvetően többet kap, az most is nagyobb összegre számíthat. A magyar nyugdíjas szervezetek évek óta próbálják felhívni a figyelmet ennek a számítási módnak az igazságtalanságára a kevés nyugdíjból élőkkel szemben, eddig hiába. A Nyugdíjas Parlament legutóbbi közlése szerint ráadásul "az alacsony jövedelemmel rendelkező nyugdíjasokat halmozottan sújtja a több mint egy éve tartó koronavírus-járvány és a gazdasági visszaesés".

Békeidőben is látható volt, hogy a nyugdíjolló egyre szélesebbre nyílik, most viszont a járvány, válság, rekordinfláció fokozottan hátrányosan érinti azokat, akik kevés nyugdíjból élnek. A számításokon való változtatásokra eddig azonban nem érkezett ígéret.

Nyugdíjemelés 2022-ben

Jövőre a tervezett 3 helyett 5 százalékkal emelik a nyugdíjakat, jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök december 6-án. 2021-ben, az év elején 3 százalékos emelést kaptak a nyugdíjasok, viszont már januárban prognosztizálható volt, hogy a fogyasztói árak ennél nagyobb ütemben drágulnak majd. Az inflációt ellensúlyozandó 2021 júniusában a kormány 0,6 százalékos előrehozott kompenzációról döntött, viszont ez nem volt elég a drágulás ellentételezésére, további kompenzációra volt szükség. Novemberben végül 1,2 százalékos emeléssel egészítették ki a nyugdíjakat, illetve visszamenőleg egy összegben kifizették az emelést a megelőző 10 hónapra is.

Így tehát egy 100 ezer forint nyugdíjban részesülő jövő februártól 105 ezer forint juttatásra számíthat. A KSH szerint 2021. január 1-jén a teljes öregségi ellátás átlaga 150 571 forint/hó volt. Ha hozzászámoljuk az év során történt emeléseket, akkor nagyjából 158 ezer forint lehet jelenleg az öregségi nyugellátás átlagos összege. Ezt 5 százalékkal emelve már 165 800 forintra nőhet majd az átlagnyugdíj. Látva a jelenlegi inflációs mutatókat - novemberben átlagosan 7,4 százalékkal magasabbak voltak a fogyasztói árak, mint tavaly! - szükség is lesz az 5 százalékos emelésre. Elemzői becslések szerint jövőre is átlagosan 4,9-5 százalékos inflációra lehet majd számítani.

13. havi nyugdíj 2022-ben

Az eredeti tervek szerint 2022-ben még csak félhavi juttatás járt volna a magyar nyugdíjasoknak 13. havi nyugdíj címén - ugyanis a kormány lépcsőzetesen tervezte visszaépíteni a plusz összegeket. Viszont az sem érhette váratlanul most a nyugdíjasokat, hogy az éjjel megjelent rendelet alapján a teljes összeget megkapják: már szeptember végén felmerült, hogy lehet szó a teljes összeg kifizetéséről és Orbán Viktor későbbi nyilatkozatai szinte egyértelművé tették, hogy így is fog történni. Teljesen biztossá viszont csak a rendelet aláírása tette tegnap.

A nyugdíjasok 2022 februárjában számíthatnak tehát a teljes 13. havi összeg kifizetésére. Az utalás 2022. február 11-én (pénteken) esedékes, a nyugellátás összegének jóváírása egy munkanapot vesz igénybe. A postai nyugdíj kifizetésének időpontját a postai nyugdíj kifizetési naptárban ellenőrizhetik maguknak a nyugdíjasok, melyet már elviekben kézhez is kaptak novemberben.

Novák Katalin családokért felelős miniszter novemberi bejelentése szerint februárban mintegy 2,5 millió nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő kaphatja meg a 13. havi nyugdíjat. Erre a juttatásra ugyanis nemcsak az öregségi nyugellátásban részesülők számíthatnak, hanem más nyugdíjszerű ellátások jogosultjai is, ha a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév januárjában már jogosult volt. Számíthatnak ez alapján a plusz összegre a

korhatár előtti ellátásban,

szolgálati járandóságban,

átmeneti bányászjáradékban,

táncművészeti életjáradékban,

rokkantsági ellátásban,

rehabilitációs ellátásban,

baleseti járadékban,

bányászok egészségkárosodási járadékában,

fogyatékossági támogatásban,

vakok személyi járadékában

rokkantsági járadékban,

házastársi pótlékban vagy

házastárs után járó jövedelempótlékban részesülők is.

A többség kevesebbet kap, és az eleve magas nyugdíjjal rendelkezők járnak jól:

Ki kap többet, ki kevesebbet?

Kiket is érint ez a százalékos emelési rendszer hátrányosan? Hányan vannak a kisnyugdíjasok, és hányan lesznek, akik milliós nyugdíjuk mellé rengeteget kapnak "ajándékba"? A Magyar Államkincstár (MÁK) utolsó hivatalos közlése szerint 73 ezer magyar nyugdíjas ellátása a 60 ezer forintot sem érte el havonta a 2020-as év elején. Az is kiderült, hogy a hazai nyugdíjasok csaknem 60 százaléka alacsonyabb öregségi nyugdíjat kap a MÁK által akkor kimutatott havi 142,1 ezer forintos országos nyugdíjátlagnál. Ez azóta természetesen már emelkedett.

A 13. havi nyugdíj pedig nem úgy működik, mint a nyugdíjprémium, ott ugyanis van felső korlát: 80 ezer forint. (Idén mindenki egységesen 80 ezer forintot kapott, más években viszont ezt is százalékos alapon határozták meg.) A 13. havi nyugdíj esetében pedig nincs felső korlát, így akinek 80 ezer forint a nyugdíja, plusz 80 ezret, akinek 800 ezer forint a nyugdíja, az plusz 800 ezret kap. Ez, ha havi összegekre lebontanánk, akkor a 80 ezer forintos nyugdíj esetében 5 ezer, míg a 800 forintos nyugdíj esetében 50 ezer forintot jelentene.

A 2020. január 1-i adatok alapján a Magyar Statisztikai zsebkönyv szerint összesen 2014 ezer nyugdíjas kapott 80 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat. Köztük is a legnépesebb azoknak a tábora volt, akik 60-80 ezer forint közötti juttatást kaptak: 142 ezer magyar idős tartozik ebbe a jövedelmi csoportba. 300 ezer forint feletti nyugdíjjal 54 ezren rendelkeztek - azok száma pedig, akiknek a félmilliót is meghaladja a nyugdíja, már igen kevesen, mostanra is nagyjából 50-en lehetnek. Viszont lehetnek köztük, akik milliós nyugdíjat kapnak.

Az alábbi táblázatból kiolvasható, hogy amíg közel 380 ezer nyugdíjasnak 5-6 ezer forinttal nő a havi juttatása 2022-ben, 67 ezer nyugdíjasnak 11-12 ezer forinttal, és lesznek több tízezren, akik 15 ezer forintnál is nagyobb emelésre számíthatnak. A 13. havi összegek tekintetében pedig ugyanilyen különbségek adódnak. 1,2 millió nyugdíjas kap majd plusz 84-168 ezer forintot, 615 ezren ennél többet, 216 ezren pedig ennél kevesebbet várhatnak:

Januártól más változás is lesz: a magyar nyugdíjkorhatár 2022. január 1-jétől 65 évre emelkedik azok számára, akik 1957-ben vagy később születettek. 2021. második félévben a korhatár aktuális betöltése alapján nem volt (és lesz) nyugdíjmegállapítás, éppen úgy, ahogyan 2020. első félévében sem volt. Viszont fontos tudni, hogy Magyarországon nincs nyugdíjkényszer, így a nyugdíját senki sem köteles igényelni akkor, amikor teljesíti annak feltételeit. Tehát nem kötelező a korhatár betöltése után nyugdíjba is vonulni.