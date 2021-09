Egy lépésre vagyunk a nyugdíjkatasztrófától: a magyar idősek nagy részének felkopik az álla

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Több tényező is fenyegeti a nyugdíjasok jólétét, ezek közül az egyik legsúlyosabb, hogy időzített nyugdíjbombán ül a világ: nem csak egyre többen vagyunk, de egyre tovább is élünk. De még ezen veszélyek közepette is vannak országok, ahol a nyugdíjasok jóléte garantált. Magyarország nem tartozik közéjük.

Négy kockázat is fenyegeti a mai nyugdíjasok jólétét a Natixis Global Retirement Index friss elemzése alapján: A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Infláció

Hozamkörnyezet

Államadósság

Egyéb aggodalmak A globális index négy fő kategória mentén vizsgálja a nyugdíjasok életszínvonalát a világban, ezek az egészség, nyugdíjas pénzügyek, életminőség és anyagi jólét. Érdekes eredményekről számol be a tanulmány annak kapcsán is, hogy a különféle generációkba tartozók hogyan vélekednek saját nyugdíjas éveikről. Arra a kérdésre például, hogy ki mikor tervez nyugdíjba menni, a fiatalabb generációk válaszolták a legoptimistábban: minél fiatalabb valaki, annál inkább úgy gondolja, hogy a jelenlegi nyugdíjkorhatárnál hamarabb tud nyugdíjba menni (60-62 évesen). Abban nagyjából egyetértés volt a baby boomerek és az Y generáció között, hogy hány évet töltenek majd nyugdíjban (22-23 évet). A fiatalabb válaszadók úgy tűnik, jobban elfogadják azt a tényt is, hogy a tervezettnél több időt kell majd a munka világában tölteniük. Az évente kiadott tanulmány 44 országot rangsorol a nyugdíjasok jóléte és pénzügyi biztonsága alapján, ez alapján nyugdíjasnak Izlandon, Svájcban és Norvégiában a legjobb lenni a világon. Az első tíz helyezés az alábbiak szerint alakul: Izland Svájc Norvégia Írország Hollandia Új-Zéland Ausztrália Németország Dánia Kanada Magyarország a rangsorban nem fért fel a legjobb 25 ország közé, a 44 ország közül a 33. helyen végeztünk, ugyanott, ahol tavaly is - írja a Portfolio. Egy lépésre vagyunk a nyugdíjkatasztrófától Az idősek elszegényedése évről évre nagyobb problémát jelent Magyarországon. Az elszegényedési kockázati ráta a 60 év alattiak körében folyamatosan csökken 2013 óta, míg az idősödő korosztályban egyre több azok aránya, akiket a szegénység fenyeget. Valószínűleg az elmúlt évben a járvány, az infláció és más együttes hatások növelték meredeken a kockázatot, ugyanis 2019-ben még a 60 éves vagy idősebb lakosságnak 11,4 százalékát fenyegette a szegénység, 2020-ra ez az arány 15,3 százalékkal nőtt. Bár évek óta hangoztatják elemzők, hogy közeleg a nyugdíjkatasztrófa - ugyanis a jelenlegi nyugdíjrendszer nem fenntartható, túl sok nyugdíjas ellátását kellene kitermelnie egyre kevesebb aktív dolgozónak; a kisnyugdíjasok egyre szegényebbek, míg a luxusnyugdíjasok egyre gazdagodnak, és az infláció fokozott hatással van a nyugdíjasokra. További részletek itt: EZ IS ÉRDEKELHET Egy lépésre vagyunk a nyugdíjkatasztrófától: rámehet az idősek háza, lakása is 10-ből 4 magyar idős él igényeit meghaladó méretű házban, lakásban, amelynek a fenntartása egyre nagyobb kiadást jelent a számukra a kis összegű nyugdíjból.

Címlapkép: Getty Images

