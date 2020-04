13. havi nyugdíj: lesz, aki milliókat kap, de a többség csak ennyire számíthat

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az április 16-i kormányinfón ismertette, hogy mekkora összegre számíthatnak a nyugdíjasok évről-évre 13. havi nyugdíj jogcímen. Ez alapján 2021-ben az egy havi nyugdíj egynegyedét (tehát egy heti nyugdíjat), 2022-ben a felét, 2023-ban a háromnegyedét, és 2024-ben egy egész havi nyugdíjat kapnak pluszban a nyugdíjasok. Viszont mekkora összeget jelent is ez valójában? Van, akinek 2,5 millió lesz a nyugdíja így jövő februárban, más viszont még 7125 forinttal sem kap majd többet. Ezt számolta most ki a Pénzcentrum.

Mivel korábban Orbán Viktor miniszterelnök Facebook bejelentésében egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy "2021 februárjában a januári nyugdíjon felül egy heti nyugdíjat utalnak majd, ez lesz majd 2022-ben, '23-ban és '24-ben is", nem volt egyértelmű, hogy minden évben ugyanúgy egy heti járandóságnak megfelelő, vagy évről évre növekvő összegre számíthatnak a nyugdíjasok.

Amikor a miniszterelnök megtette a bejelentést, a Pénzcentrum már akkor kiszámolta, mekkora összeg járhat a nyugdíjasoknak 2021-ben, most megmutatjuk, évről évre mennyire számíthat, aki nyugellátásra jogosult. Egyelőre még mindig csak annyit tudhatunk a 13. havi nyugdíj lépcsőzetes visszavezetéséről, amennyi a különböző nyilatkozatokból kiderült, az erről szóló javaslat, vagy rendelet még nem jelent meg. Gulyás Gergely április 16-án ismertette, hogy 2021 februárjában plusz egy heti, 2022-ben már plusz két heti, 2023-ban plusz három heti összeget, míg 2024-től minden évben plusz egyhavi összeget kapnak majd a nyugdíjasok. A Magyar Nemzetnek Tállai András államtitkár is hasonlóan nyilatkozott, elmondása szerint 2021-ben az első negyedhavi nyugdíjakat az év elején számolják ki, amely nagyjából 70 milliárd forint plusz kiadást jelent majd a Magyar Államkincstárnak, mivel egy hónapra 280 milliárd forint körüli összeget utalnak ki nyugdíjként. Azt is megerősítette:

2024 után minden évben teljes összegű 13. havi nyugdíjjal számolhatnak az idősek.

Fontos kiemelni, hogy a pontos tervezet ismeretének hiányában nem tudható, hogy ennek lesz-e összegben felső korlátja, ahogy azt sem, hogy erre csak az öregségi nyugellátásra jogosultak számíthatnak csak, vagy például a rokkant nyugdíjasok, vagy például özvegyi nyugdíjban részesülők. Ezért ezt a számításunk során sem tudtuk figyelembe venni.

2021 februárjában érkezik az első összeg

A Magyar Államkincstár (MÁK) korábban publikált adatai alapján a tavalyi évben folyósított összegeket figyelembe véve, 21 ezer olyan idős ember él az országban, aki kevesebb mint 12500 forint plusz juttatásra számíthat 2021-ben, mivel a nyugdíjuk nem éri el az 50 ezer forintot havonta. Ez pedig még nem is a legkisebb összeg, hogyha nem határoznak meg minimum (és maximum) összegeket.

A MÁK által korábban közölt adatok szerint 17 777 fő számíthatna kevesebb, mint 7125 forint 13. havi nyugdíjrészletre 2021-ben, 28981-en pedig 7125 és 12500 forint közötti összeget várhatnak jövőre. 532 803-an 12500 és 25 ezer forint közti összegre számíthatnának. 809 879 fő számíthat 25 ezer és 37500 forint közötti összegre. A legtöbb nyugdíjas ebbe a kategóriába tartozik, az ő havi juttatásuk 100 000 és 149 999 forint közé esik.

37500 és 50 ezer forint közötti plusz juttatásra nagyjából 374 ezer fő számíthat mindössze, 50 ezer és 75 ezer forint közti összegre már csak 220301 fő. 31762 fő a tavalyi adatok alapján 75 és 100 ezer forint közötti összeget is várhat. Majdnem 5 ezren vannak azok, akik 400-500 ezer forint közé esik a havi járandóságuk, ők 100-125 ezer forint plusz egy heti kiegészítést kaphatnak jövő februárban. 1373 fő nyugdíja 500 ezer és 1 millió forint közti sávban mozog. Ők 125 ezer forinttól akár 250 ezer forintig terjedő összeget is kaphatnak 2021-ben.

1 és 2 millió forint közötti öregségi nyugellátást tavaly 23-an kaptak az országban, az ő számukra ez a bejelentés jövőre 250-500 ezer forint plusz összeget jelenthet. 9 fő pedig 2 millió forintnál is magasabb nyugdíjat kap: ez azt jelenti, hogy az ő 2021 februárjában kézhez kapott járandóságuk 2,5 millió forintnál is több lehet.

13. havi nyugdíj várható összege 2022-ben, 2023-ban és 2024-ben

A nyugdíjasok 2022-ben már a duplájára számíthatnak annak, amit 2021 februárjában kaptak kézhez, 2023-ban a triplájára, és 2024-ben a négyszeresére, vagyis egy teljes havi nyugdíj összegre pluszban. Ez - ismét hangsúlyozzuk, ha nem lesz sem minimum, sem maximum összeg meghatározva, akkor - több tízezer nyugdíjasnak ez 50 ezer forintnál is kevesebb plusz juttatást jelent, míg tavalyi adatok alapján 9 magyar nyugdíjasnak akár 2 millió forint plusz jövedelem lehet négy év múlva.

A táblázatból látható, milyen egyenlőtlen az összegek eloszlása. A magyarországi nyugdíjas szervezetek üdvözlik ezt az intézkedést, azonban a Pénzcentrum megkeresésére azt is elmondták, hogy nagyobb szükség lenne most gyors segítségre.

Örülünk a 13. havi nyugdíjnak, de fenntartjuk, hogy az továbbra sem segít a mostani válság elhárításában: amit mi kérünk, az 50 ezer forintos egyszeri juttatás a nyugdíjasoknak, az is hozzávetőleg 70 milliárd forintot venne ki a költségvetésből, amennyivel a 2021-es negyedhavi nyugdíj esetében is számolnak

- fejtette ki Juhász László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozatának elnöke.

Azonnali segítségre lenne szükség, annak lenne érdemi eredménye, ha a nyugdíjasok már most megkapnák a beígért 13. havi nyugdíj első felét

- mondta Karácsony Mihály, a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesületének elnöke lapunknak. Kitért arra is, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak a nyugdíjasok, magányosak, elszigeteltek, kiszolgáltatottak, sokan szenvednek a szeretteik hiányától, és tartanak attól is, vajon életben lesznek-e, amikor véget ér a karantén. Épp ezért lenne kiemelten fontos az egyesület elnöke szerint érdemi segítséget nyújtani ezeknek az embereknek.

