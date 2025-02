Óriási vagyont hagyott egyetlen örökösére Návai Anikó: csak az amerikai háza majdnem 2 millió dollárt érhet

Több százmilliós vagyon maradhatott Návai Anikó örökösére, miután a hollywoodi sztárriporter 76 évesen elhunyt. Ingatlanvagyona egy budapesti lakásból, egy Balaton melletti birtokból és egy 732 millió forintot érő Los Angeles-i házból állhatott. Emellett értékes műtárgyai, luxusruhái és relikviái is jelentős értéket képviselhetnek.

Tetemes vagyont hagyhatott örököseire a hétfőn, 76 éves korában elhunyt Návai Anikó. A Blikk szerint a sztárriporternek több magyarországi és egy amerikai ingatlana is volt, és az évtizedek alatt megkeresett pénzét sem szórta el. A lap azt is hozzáteszi, Návai Anikó transznemű lánya, Cadence örököli az ingatlanokat.

A hollywoodi riporternek volt egy 70 négyzetméteres lakása a Normafa közelében, amely a megszólaló szakértő szerint 110-140 millió forintot érhet. Emellett a lap szerint Návai Anikónak a Balaton mellett, a Káli-medencében is volt egy – gazdálkodásra bérbe adott – telke, ami akár 40 millió forintot is érhet. A legnagyobb érték az egykori újságíró Los Angelesben található otthona, amely állítólag alig 15 percnyi autóútra található a Universal Studiotól, a Sherman Oaks városrészben található ház akár 1,9 millió dollárért, azaz 732 millió forintért is meghirdethető.

Emellett a sztárriporter egyik ismerőse arról is beszélt, hogy az ingóságok is komoly értéket képviselnek, budapesti lakása tele volt régiségekkel, szinte minden bútor különleges, a festmények is milliós értéket képviselhetnek - emellett sok egyedi kiadású könyve is volt, a szekrénye tele volt értékes Chanel-ruhákkal és táskákkal, drága Cartier-órákkal. Amerikai házában olyan relikviák is lehetnek, amelyek egy sztárokkal kapcsolatos árverésen vagyonokért kellhetnek el, amennyiben Návai Anikó örököse az eladás mellett dönt.