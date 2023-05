Tarolnak a nullás számlacsomagok: ezek az ügyfelek jogosultak, az alábbi bankokban elérhetőek

Szeptembertől várhatóan több mint 100 ezer magyar fiatal kezdi majd meg az egyetemet, vagy a főiskolát és ez sokuknál egybeesik első bankszámlájuk megnyitásának idejével is. Persze rengetegen aki egy diákmunka miatt, vagy valamilyen más megfontolásból már a középiskolai tanulmányaik alatt számlát nyitnak. Az viszont az összes ilyen fiatalban közös, hogy fontos pénzügyi döntés előtt állnak, amit érdemes alaposan véggigondolniuk. Hiába látszanak ugyanis első blikkre igen hasonlónak az egyes bankok ajánlatai, mind a hagyományos diákszámlák, mind a szélesebb körben elérhető, hasonlóan jó kondíciókkal kínált ajánlatok között hatalmas eltérések lehetnek. A Pénzcentrum most összegyűjtötte az ország 9 legnagyobb bankjának számlacsomagjait, hogy segítsen az első szerződésük előtt állóknak a választásban.

Jövő héten az olasz nyelv érettségikkel lezárulnak az írásbeli érettségi vizsgák aztán június 7-14-től az emelt- majd június 19-30 között a középszintű szóbeli vizsgák is lezajlanak. Persze rengeteg fiatal számára ezzel még nem zárulnak tanulmányaik, a felsőoktatási intézmények képzéseit megcélzó ifjak számára pedig a nyár további izgalmakat és feladatokat tartogat.

Ők pedig igen sokan vannak, ugyanis idén 10 éves csúcsot jelentő számban, több mint 126 ezren jelentkeztek a magyar egyetemekre és főiskolákra és izgulhatnak ponthatárok július 26.-i kihirdetése előtt. Mint ismeretes, tavaly mindössze 99 ezren jelentkeztek valamilyen felsőoktatási intézménybe és közülük majdnem 76 ezren felvételt is nyertek, nem tűnik tehát túlzó várakozásnak, hogy (különösen a módosult felvételi rendszerben) 100 000 feletti számú hallgató kezdheti majd meg tanulmányait szeptembertől.

Persze a tanév nem csak nekik, hanem a még a középiskolák, vagy gimnáziumok padjait koptató fiataloknak is megkezdődik a nyár végén. Nekik is bőven lesz tehát más teendőjük is az előző tanulmányi év kipihenése mellett. Legyen szó ugyanis bármilyen diákmunkáról, a bankszámlanyitás a munkavégzéshez ma már gyakorlatilag elengedhetetlen dolog. Rájuk is gondoltunk tehát, mikor utánanéztünk, hogy melyek jelenleg a magyar diákoknak elérhető legjobb számlacsomagok.

A diákok "kedves" ügyfelek a bankoknak

A bankok mindig is kiemelten jó ügyfeleknek tekintették a diákokat, emögött pedig számos jól megfontolt, racionális indok áll. A tanulók bevonzásával ugyanis kiváló ügyfeleket szerezhetnek meg "elsőként", jó eséllyel hosszabb távon elnyerve bizalmukat. Az egész Európai Unióban visszaigazolják ugyanis a statisztikák, de Magyarországon különösen jellemző, hogy az ügyfelek alapvetően igen "hűségesek" és nem igen váltanak pénzügyi szolgáltatót. Egy frissen megszerzett ügyfél ezért hosszú távú pénzforrás lehet a pénzintézet számára.

Ezen kívül az érettségit megszerző, de különösen a felsőfokú képzettséggel is rendelkező szerződők személyében jól kereső ügyfelekhez juthatnak. Az is igazolt tény ugyanis, hogy lényegesen jobb az átlagjövedelem a magasabb végzettséggel rendelkezők, mint a 8 általánossal, vagy annyival sem rendelkezők körében.

Többfaktoros kérdés a számlaválasztás

A bankok motivációjánál persze sokkal érdekesebb kérdést, hogy ügyfélként mit érdemes szem előtt tartanunk. Amennyiben életünk első bankszámlájáról van különösen, de ha már rendelkeztünk szerződéssel és váltanánk is érdemes első körben végiggondolni, hogy pontosan mire is fogjuk majd használni azt.

Ha diákmunkát vállalunk és csupán azért van szükségünk rá, hogy legyen mire megkapnunk a fizetésünket, egész másmilyen szempontok dönthetnek, mintha az is motivál, hogy készpénz helyett, esetleg online vásárlásokra használjuk majd a hozzá kapcsolódó kártyánkat. Persze bármelyik bankszámlához kapcsolt bármelyik kártya alkalmas lehet az összes célra, de abban hogy egyik, vagy másik ajánlat a számunkra legkedvezőbb már nagyban függ egyéni pénzügyi szokásainktól.

Itt kerül képbe a szokásaink által gyakran befolyásolt költségvonzat, azaz, hogy mennyibe is kerül a bankszámla fenntartása és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások. Mint említettük, a diákokat kiemelten "kedves" ügyfélként kezelik a bankok, így a nekik kínált csomagok jellemzően kimondottan kedvezőek. Ettől még az éves díjuknál és az alap számlavezetésen túlmutató költségekben is előfordulnak igen komoly eltérések, ezért érdemes minden díjtételnek utánanézni mielőtt számlát nyitnánk.

A szokásaink fontosságára visszatérve a végső döntésnél sokat nyomhat a latba az is, hogy az egyes bankok milyen plusz szolgáltatásokat nyújtanak és mennyi pénzért. A kártyás vásárlások például az összes általunk vizsgált pénzintézetnél ingyenesek egy utalás, vagy készpénzfelvétel viszont már komoly költségekkel járhat, a kondíciók pedig bankonként igen eltérőek lehetnek. Célszerű ezeken kívül arra is gondolni, hogy szükségünk van-e SMS szolgáltatásra, illetve hogy netbankban, vagy személyesen intéznénk-e gyakrabban pénzügyeinket, mindezek tükrében is változhat ugyanis, hogy melyik bank ajánlata éri meg nekünk a leginkább.

Ami ingyenes, az sem feltétlen jár automatikusan

Nagy könnyebbség a készpénzzel fizetőknek, hogy 2014. február 1. óta havonta két ingyenes készpénzfelvétel 150 000 forintig a 16 éven felüli számlatulajdonosoknak törvényileg biztosított. Fontos viszont azzal is tisztában lenni, hogy mielőtt élhetnénk a kedvezménnyel nyilatkoznunk kell róla, hogy melyik számlánknál szeretnénk használni. Persze első számlanyitóként egy figyelmesebb ügyintéző a szerződéskötéskor figyelmeztet minket erre, fontos azonban, hogy egyetlen fizetési számlánál vehetjük csak igénybe a kedvezményt, ezért ha a későbbiekben újabb számlát nyitnánk, döntenünk kell majd róla, hogy melyikre vesszük igénybe a könnyítést. A Magyar Nemzeti Bank közlése szerint ezen felül a kedvezmény feltétele még az is, hogy rendelkezzünk Magyarországon állandó lakcímmel.

Igazodjunk ki a bankok versenyében

A Pénzcentrum kalkulátorát segítségül hívva most kilenc nagy hazai bank diákoknak kedvező ajánlatait vizsgáltuk meg egy havi mindössze 80 ezer forintos diákbért összekuporgató 20 éves példadiák szemszögéből. A csomagok között találni specifikusan (és kondícióban kötötten) diákoknak és/vagy fiataloknak hirdetett és bárki számára elérhető számlákat is, az viszont általánosan megállapítható, hogy a bankok más és más stratégiákkal próbálják megnyerni a fiatal, illetve kevesebb szolgáltatást igénylő ügyfeleket.

A diákszámlák között egyébként lényegesen kisebb a különbség, mint hagyományos társaik esetében, de ez nem jelenti azt, hogy kevesebb szempontra kéne figyelni, vagy hogy a költségek között ne lenne olykor egészen drasztikus különbség. Nem szabad tehát irracionális döntést hozni olyan szempontok alapján, hogy melyik pénzintézet hirdetése ér el hozzánk, vagy hogy hol bankolnak a szüleink. Ettől függetlenül viszont az olyan szempontok, mint az ATM-, illetve a fióklefedettség hangsúlyosabbá válhatnak egy-egy valóban kisebb költségbeli eltéréssel rendelkező ajánlat összehasonlítása során.

Ettől függetlenül általánosságban nézve a költségvonzat itt is sarkalatos pont, hiszen hiába engedi el a legtöbb bank például a számlavezetési díjat, a bankkártya után például jellemzően több ezer forintot kell kicsengetnünk minden évben.

Ezen felül adott esetben a korhatárokra is fontos odafigyelni, bankunk ugyanis ahogy megugorjuk őket, átrak egy másik számlacsomagba, ami nem feltétlenül lesz számunkra annyira kedvező csomag. Ha nem figyelünk tehát egyik hónapról a másikra ugorhat a 0 forintos számlavezetési díjunk több ezresre, illetve számolhatnak fel nekünk díjat olyan szolgáltatásért is, amihez korábban ingyenesen jutottunk hozzá. Nézzük hát át alaposan az ajánlatokat:

Az Unicredit Banknál 14 és 26 éves kor között lehet diákszámlát igényelni, nem kérik a tanulói jogviszony igazolását. A pénzintézetnél támasztott 26 éves korhatár egyébként magasabb mint a legtöbb közvetlen piaci vetélytársnál. Táblázatunkon végignézve látszik ugyanis, hogy jellemzően csak 24, illetve 25 éves korig állítanak ki diákszámlát.

A számlavezetés díjmentes, úgy ahogy a telefonbank, illetve az SMS értesítés is a készpénzfelvételekről. A netbank havi díja 171 forint, de gyakran visszatérő akció keretében rendszeres használat esetén jellemzően ezt nem számolják fel.

A bankkártya éves díja 6 660 forint az első évben, azután viszont 8 840 forintra ugrik. Egy belföldi átutalás a bankok belül 0,422 százalékos illeték mellett legfeljebb 14 311 forintba kerül. Az összes havi költség ennél a csomagnál (az extra díjtételeket nem számítva) a második évtől is 0 forint.

A CIB Banknál 24 éves korig lehet diákszámlát igényelni 0 forintos alapdíj mellett. Mindezért Mastercard típusú bankkártya dukál Eco ForYou névre keresztelt számlacsomag mellé, melynek költsége az első évben szintén 0 forint. A második évtől ezért az alap kártyáért 5 5 546 forintot kell kicsengetnünk.

A tranzakciókról értesítő SMS is ingyenes a banknál, úgy ahogyan a mobilbankért sem számolnak fel külön díjat. A belföldi átutalás díja itt a bankon belül 0,467 százalékos és az illeték maximum összege 13 980 forint. Az alap havi költség a második évtől 529 forintra rúg.

A Raiffeisen Banknál 18 és 24 év között igényelhetjük a Yello névre keresztelt csomag, havi számlavezetési díj pedig a diákoknak kínált ajánlatnál itt sincs. Az SMS szolgáltatásért és a netbankért sem kell fizetni és az első évben a bankkártya éves díját is elengedik. Utóbbi költsége a második évtől 6 616 forint, a 20 ezer forintot meghaladó átutalások után fizetendő illeték pedig 0,3 százalékos. Extra tranzakciók és szolgáltatások nélkül a második évtől havi 596 forintba kerül egy ilyen számla havi fenntartása.

A Gránit Banknál nincsen hagyományos diákszámla, a Digitális Számlacsomagjukat viszont kiemelten ajánlják a fiataloknak, az pedig valóban a diákszámlákhoz hasonlóan kedvező kondíciókat kínál.

Ennek megfelelően a számlavezetésnek itt sincs díja és az iSMS (a hagyományos SMS szolgáltatás nem elérhető), valamint a netbank is teljesen ingyenes. Az első évben az egyébként a második évtől is csak 1 390 forintot kóstáló bankkártya után fizetendő díjat is elengedik egy belföldi átutalás költsége pedig 0,40 százalékos és legfeljebb 8 000 forintot kell fizetnünk utána.

Az egyetlen dolog, ami komoly hátránynak tűnik, hogy a pénzintézetnek nincsenek saját ATM-ei és hagyományos fiókhálózata ezért számos ügyletet idegen banknál kell intéznünk. Igényeiktől függően ezt persze sokak szemében kompenzálhatják az alacsony költségek, összesen csupán 249 forintba kerül a második évtől a számla fenntartása.

Az MBH Bank Diák számlacsomagját 14 és 25 év közötti diákok igényelhetik, tehát a kedvezményezettek köre igen tág, de elvárt a tanulói jogviszony. Az alapdíj itt is 0 forint úgy ahogyan az SMS szolgáltatás és netbank díja is. A legolcsóbb bankkártya díját az első évben elengedik, de a második évtől is igen baráti, csupán 584 forint, egy belföldi átutalás után 100 forintot + (0,30 százalékot, maxium 6 000 forintig) számítanak fel. A számlavezetés havi összköltsége a második évtől itt 294 forint.

Az Erste Bank Diák EgySzámláját 14-26 év közötti ügyfelek igényelhetik - ez a sáv magasabb, mint a legtöbb pénzintézet által megadott. A számlavezetésnek viszont itt van egy 365 forintos alapdíja. Az SMS szolgáltatásért itt sem kell külön fizetni, az egyes üzenetek után viszont 25 forintot felszámolnak a netbak viszont teljesen ingyenes.

A kártya 2692 forintos éves díját itt már az első évtől fizetni kell, a bankok belüli belföldi forint átutalás költsége pedig 0,156 százalék, de minimum 9 268 forint + tranzakciós illeték. Összességében 634 forintba kerül a számla fenntartása a második évtől az extra díjakat nem számítva.

A K&H ifjúsági számlacsomagok struktúrája kicsit összetettebb a többi bankénál, náluk ugyanis korosztályonként változnak a kondíciók. A havi számlavezetési díj mindenhol 0 forint, illetve az sms szolgáltatás, valamint a netbank is díjmentes. Az SMS-ek után a tanulói jogviszonnyal rendelkezőknek 24 forintot kell fizetnie, a bankkártya díja viszont életkorfüggő.

Az első évben ingyenes plasztik után a 14-18 év közöttieknek minden további évben 4 155 forintot, a 18-26 év közöttieknek pedig 6 232 forintot kell fizetniük. A tanulói jogviszony nélküli teljes költség eközben elég magas, 8 310 forint. Az átutalások havi öt alkalommal 20 000 forintig díjmentesek, az ezt meghaladó részre pedig csak a tranzakciós illetéket (0,3 százalék) kell kifizetnünk 10 000 forintos összeghatárig. Az összes havi költség itt 1 014 forint.

Kalkulátorunk szerint OTP Bank számos ajánlata közül is egy korlátozások nélkül elérhető csomag a legkedvezőbb ma egy 20 éves diák részére. Bár a Smart Számlacsomagnak van egy éves szinten 949 forintos alapdíja az SMS és netbanki szoláltatások itt is ingyenesek és az első évben a bankkártya után sem kell fizetnünk. Utóbbi éves költsége a következő évtől 2978 forint, míg egy bankon belüli forint átutalás után 0,2 százalékot számít fel a bank maximum 6 870 forintig. Összesen 1301 forintba kerül évente a számla fenntartása, nem számolva persze különböző plusz költségekkel.

A MagNet Bank nem kínál hagyományos diákszámlát, Házhozszámla névre keresztelt csomagjukat viszont kimondottan még tanulóknak és fiatal pályakezdőknek ajánlják. A számlának nincs alapdíja, ahogyan az SMS szolgáltatás és a netbank díjával sem kell számolnunk. A bankkártya évente 3 390 forint, de az első évben ennek díját is elengedik, az átutalás pedig havi két alkalommal díjmentes. A harmadik alkalomtól 20.000 Ft/tételig 0,075% és 131 Ft, 20.000 Ft/tétel felett 2.000.000 Ft/tételig 0,470% és 131 forint. A bankszámla és a hozzá tartozó kártya extra díjtételek nélkül a második évtől 260 forintba kerül.

Ahhoz, hogy megfontolt döntést hozzunk érdemes figyelembe venni a fent tárgyalt díjtételek maximális és minimális összegét is, adott esetben pedig a készpénzfelvételek táblázatunkban ábrázolt, de külön nem tárgyalt díjait is. Bár a többséget ez utóbbi az államilag garantált ingyenes alkalmak miatt nem érinti az átlagnál nagyobb keresettel rendelkező, vagy több készpénzt igénylő diákoknál ezek is fontos szempontok lehetnek. Ezen kívül érdemes utánanézni, hogy a lakóhelyünk, esetleg iskolánk, egyetemünk környékén mely bank ATM-jeit találjuk meg, hiszen az idegen bankoknál a legtöbb esetben kevésbé éri meg a készpénzfelvétel, mint a sajátunknál. Ezentúl a sokat emlegetett 150 000 forintig havi két alkalommal járó pénzfelvételi lehetőségről se felejtsünk el nyilatkozni a szerződéskötés során.