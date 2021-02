Változásokra számíthatnak a gyógyszerészek: új javaslatcsomagot nyújtott be a kamara

Megújulhat a hazai gyógyszerészképzés az egészségtudományi egyetemeken - mondta el Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK) elnöke. A Magyar Rektori Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Bizottságán keresztül az MGYK és a négy gyógyszerésztudományi kar közös javaslatcsomagot tett le az Innovációs és Technológiai Minisztérium asztalára.

"Abból indultunk ki, hogy ha egy végzős gyógyszerészhallgató elmegy egy közforgalmú gyógyszertárba, klinikára, kórházba vagy az ipar területére dolgozni, akkor milyen ismeretekkel, készségekkel és attitűdökkel kell rendelkeznie" - mondta el Hankó Zoltán az új javaslattal kapcsolatban a a Világgazdaságnak. A végzősök 70 százaléka közforgalmú gyógyszertárban, 10-10 százalékuk kórházi-klinikai és ipari vonalon helyezkedik el, a többi friss diplomás pedig az oktatói vagy kutatói pályát választja.

A most benyújtott tervezetben igyekeztek a három területet megfelelő hangsúllyal kezelni és egyben tudományos alapokkal alátámasztani. A képzés ideje nem változik, megmarad a tíz félév, valószínű viszont, hogy néhány új tárgyra is szükség lesz, miközben a meglévő tananyagot és az oktatási módszert is fel kell frissíteni - fejtette ki a kamara elnöke.

