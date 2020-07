Ők a munkaerőpiac nagy vesztesei: esélyük sincs elhelyezkedni

A hátrányos megkülönböztetés az élet minden területén jelen van a mai napig, és rengeteg oka lehet: diszkriminálhatnak valakit származása miatt egy állásinterjún, végzettsége miatt létszámleépítéskor, neme alapján hivatalos ügyintézés esetén, családi körülményei alapján - például azért, mert kisgyermeket nevel - vagy életkora miatt is. Azonban még ezeken túl is számos ok adódhat hátrányos megkülönböztetésre, és számos élethelyzet. A Pénzcentrum most összegyűjtötte, melyek leggyakrabban előforduló okok és élethelyzetek, és a magyar lakosság hány százaléka él már át megkülönböztetést.

Általában a hátrányos megkülönböztetés témája kapcsán az ember arra asszociál, hogy valakit etnikai hovatartozása miatt nem vesznek fel egy munkahelyen, vagy arra, hogy a kolléganők kevesebbet keresnek, mint a kollégák, esetleg hogy a létszámleépítés esetén elküldik az idős munkavállalókat, mert nekik úgyis már csak kis idő van a nyugdíjig. Sokféle különböző élethelyzet és ok létezhet viszont a diszkriminációra, amely bárkit érinthet hátrányosan: érdemes tehát nagyobb távlatokból is megnézni, hogy a magyar lakosság mennyire kitett a diszkriminációnak és milyen helyzetekben fordul ez elő.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2010 óta csökkent azoknak az aránya, akik hátrányos megkülönböztetést tapasztaltak. Tíz éve még a lakosság 14,5 százaléka élt meg diszkriminációt, 2012-ben még rosszabb volt a helyzet: minden 7. magyar elszenvedett valamilyen megkülönböztetést. Az utolsó adatfelvétel 2019. IV. negyedévében volt, és úgy fest, 10,7 százalékra csökkent a megkülönböztetettek aránya. Ez azonban még mindig a lakosság jelentős hányada.

A megkülönböztetésnek sokféle oka lehet, és sokféle élethelyzetben előfordulhat. Az adatokat elemezve látható, hogy a diszkriminációnak leginkább a 30-34 éves, a 60-64 éves és az 55-59 éves korosztály van kitéve. Valószínűleg a 30-34 éves korosztály kiugró eredményének hátterében az állhat, hogy ebben a korban nevel a leggyakrabban kisgyermeket az ember, amely megnehezíti a munkavállalását. Bár az is előfordulhat, hogy a napi munkavégzésben kell többet teljesítenie családos kollégáinál (ez a szinglizmus jelensége).

Az idősebb korosztály valószínűleg hátrányosan ériti a koruk a munkakeresésnél ("minek alkalmazni, ha csak pár éve van a nyugdíjig"), a létszámleépítéseknél, de beleszólhat már a számok alakulásába az is, hogy jellemzően a kor előrehaladtával az egészségi állapot is romlik. Ezért is érheti őket megkülönböztetés.

Ha pedig megnézzük a legmagasabb iskolai végzettség szerint, mely csoportok tapasztalják leginkább a diszkriminációt, látható, hogy minél alacsonyabb fokú végzettséget szerzett meg valaki, annál kitettebb a hátrányos megkülönböztetésnek. Míg a felsőfokú végzettséggel rendelkező magyar lakosok "csak" 7,1 százaléka tapasztalt diszkriminációt, azok, akik csak 8 általánost végeztek, 3-szor gyakrabban vannak kitéve ilyesminek. A még alacsonyabb végzetségüek pedig még többen, többször.

Kiket és miért ér a leginkább megkülönböztetés?

Összesítve a statisztikákat, az látható, hogy a megkülönböztetés leggyakrabban álláskereséskor éri a magyarokat, ezt a napi munkavégzés során elszenvedett hátrány követi, majd a létszámleépítések esete. Minden egyéb, mint a hivatalos ügyintézés, csak ezek után következik.

Az adatfelvételkor a megkülönböztetés okaként meg lehetett jelölni származást, végzettséget, egészségi állapotot, nemet, életkort, családi körülményt és egyéb okot. Érdekesség, hogy az álláskereséskor történt megkülönböztetések esetén az "egyéb ok" vezet. Mi lehet ez az egyéb ok, ami nem életkor, végzettség, nem, etnikai hovatartozás, családi ok? Talán a külső? Vagy valamilyen személyes ellentét? Vallási vagy politikai nézetek? Anyagi helyzet, lakóhely távolsága? Ez nem derült ki adatfelvételkor.

A munkahelyen, napi munkavégzés során leginkább az iskolai végzettség, a származás és a családi körülmények állnak a diszkrimináció hátterében. Gyakran előfordul, hogy bár a dolgozók ugyanugyan szerződéssel, ugyanolyan munkakörbe vannak felvéve, egyesek irányába kisebb az elvárás, vagy a munka kevésbé kellemes részét olyan kolléga végzi, akit megkülönböztetnek valamilyen okból. Ez a diszkrimináció történhet a vezetőség jóváhagyásával, de a tudta nélkül is.

Elbocsátás esetén szintén az iskolai végzettség a legfontosabb tényező, ha hátrányos megkülönböztetésről van szó, amelyet a származás és az egészségi állapot követ. Ezek szerint ha létszámleépítésre kerül a sor, előbb küldik el azt, akinek az egészsége - feltételezhetően - rosszabb. Más élethelyzetekben (pl. hivatalos ügyek intézése) szintén a származás mutatja a legmagasabb értéket - ezért éri a legtöbb magyar lakost megkülönböztetés. Viszont ismételten magas az egyéb kategória aránya, és a családi körülmény is jelentős hátránynak számít.

Pedig a munkaerőhiány nyertesei lehetnének

Amíg a járvány nem rendezte át a munkaerőpiaci viszonyokat, 2019 második felében felerősödtek azok a hangok, hogy a munkaerőhiányt eddig kiaknázatlan csoportokkal lehetne megoldani: ilyenek a megváltozott munkaképességűek, a kismamák, vagy kisgyermekes anyák, a nyudíjasok, vagy a diákok.

Nemzetközi viszonylatban Magyarországon kiugróan alacsony a kisgyermekes anyák munkavállalása, nemcsak az OECD-átlaghoz, hanem a szomszédos országok átlagához képest is. Dániában a legmagasabb ez az arány, meghaladja a 80 százalékot, de Svédország, Szlovénia, Hollandia és Ausztria is szorosan követi a dánokat. A lista legalján Görögország és Magyarország szerepel, 50 százalék körüli aránnyal.

Címlapkép: Getty Images