Megkongatták a vészharangot: újabb elbocsátási hullámra számíthatnak a magyarok

A COVID-19 járvány megjelenésével a foglalkoztatottsági mutatóknak az elmúlt években tapasztalt trendszerű javulása megtört. A járvány által leginkább sújtott szektorokban intenzív keresletcsökkenés volt tapasztalható, melynek következtében jelentősen csökkent a foglalkoztatás és nőtt a munkanélküliség. A bértámogatási programmal eddig közel 230 ezer munkahelyet sikerült megvédeni. Bár július végére a foglalkoztatottságban javulás következett be, a foglalkoztatottak száma júliusban így is csaknem 80 ezer fővel elmaradt a tavaly júliusi szinttől. A második hullám esetleges erősödésével pedig újabb elbocsátási hullám is bekövetkezhet, ezért célszerű lehet a munkavállalók ágazatok közötti átáramlásának intenzívebb támogatása.

A COVID-19 járvány megjelenésével a foglalkoztatottsági mutatók elmúlt években tapasztalt trendszerű javulása megtört. A Kormány 2020 tavaszán a COVID-19 járvány okozta gazdasági válságra reagálva gazdaságvédelmi akciótervet hirdetett, amelynek teljes értéke 9200 milliárd forintot tett ki. A gazdaságvédelmi intézkedések 5 fő területre koncentráltak:

munkahelymegtartás,

munkahelyteremtés,

ágazati támogatás,

vállalkozás-finanszírozás, valamint

család- és nyugdíjasvédelem.

A támogatások a munkahelyvédelmet célzó intézkedések vonatkozásában 380 milliárd forintot, míg a munkahelyteremtés 804 milliárd forintot tett ki. A COVID-19 járvány által leginkább sújtott szektorokban (pl. vendéglátás, turizmus, autóipar) intenzív keresletcsökkenés volt tapasztalható, de más, kevésbé érintett szektorok foglalkoztatásában is megjelentek a mobilitás korlátozásának és a társadalmi távolságtartásnak a következményei. A hirtelen keresletcsökkenés jelentősen kihatott a foglalkoztatásra is, ugyanis a munkaerő-piaci kilátások jelentősen romlottak: nőtt a munkanélküliség és csökkent a foglalkoztatás - olvasható az Állami Számvevőszék elemzésében.

A bértámogatási programokkal eddig közel 230 ezer munkahelyet sikerült megvédeni. A munkahelyvédelmi bértámogatásban országosan mintegy 185 ezer munkavállaló részesült, a munkahelyteremtő bértámogatás pedig 25 ezer ember elhelyezkedését tette lehetővé. Emellett a kutatás-fejlesztési munkakörben dolgozók után járó kedvezmény esetében is több mint 16 ezer munkavállalóra érkezett be kérelem.

A foglalkoztatottsági helyzet kezdeti romlását követően július végére a foglalkoztatottságban javulás következett be, de a foglalkoztatottak száma júliusban így is csaknem 80 ezer fővel elmaradt a tavalyi szinttől.

Gyors válasz, gyors eredmény

A COVID-19 járvány újabb megjelenése, időbeli elhúzódása, súlyossága, illetve az ezekre adott nemzetközi és hazai kormányzati válaszok jelentősen befolyásolják a gazdasági folyamatok alakulását, a munkaerő-keresletet, így a foglalkoztatottsági helyzetet is, ezért a munkaerőpiac szereplőit számos kockázati tényező fenyegeti. Az ÁSZ elemzői a felmerülő kockázati tényezők tekintetében arra hívták fel a figyelmet, hogy a munkáltatók többsége a gazdasági visszaesést átmenetinek tartotta, és ekként is kezelte, ami azt jelentette, hogy szignifikáns anyagi áldozatok árán a munkaerő egy részét megtartotta. Az állami támogatások ebben segítséget nyújtottak, de

egy esetleges második hullám erősödésével a gazdasági visszaesés már nem lenne átmenetinek tekinthető, ezért újabb elbocsátási hullámok is bekövetkezhetnek.

A COVID-19 járvány a különböző ágazatokat eltérő mértékben érintette, ezért várhatóan a felépülés is különböző mértékű lesz. Így célszerű lehet a munkavállalók átáramlásának intenzívebb támogatása a gazdasági visszaesésben tartósan érintett ágazatokból a gyorsabban magukra találó vállalkozások felé, aminek egyik elengedhetetlen eszközrendszerét az átképzések jelenthetik.

