Magányt és fejlődést is hozott a járvány: vallottak a magyar dolgozók

A világjárvány a munkaerőpiacra nem csak kereslet-kínálati szempontból volt komoly hatással, de a mindennapi munkafolyamatokat is radikálisan átalakította. A tapasztalatok szerint a feladatok kiosztása és összehangolása az együttműködést támogató technikai megoldások bevezetésével egyszerűbbé, míg a munkavállalói teljesítmény mérése a korábbinál nehezebbé vált - derül ki a Profession.hu és a Boston Consulting Group közös, friss, reprezentatív felméréséből, mely azt vizsgálta, milyen hatással volt 2020-ban a koronavírus-járvány a munka világára.

2020 jelentősen megváltoztatta azt, ahogyan a munkánkról, munkahelyünkről gondolkodunk, és azt is, ahogyan a mindennapi munkafolyamatainkat szervezzük. Átalakult a munkaidő megoszlása, egészen máshogyan működünk együtt vagy beszélgetünk kollégáinkkal, mint a járvány előtt. A helyzet befolyásolta a rugalmasságot, önállóságot, motivációt is. De pontosan hogyan? Erre kereste a választ közös reprezentatív, a munkaadói és munkavállalói oldalt egyaránt megszólító kutatásában a Profession.hu és a Boston Consulting Group (BCG), melynek most első részét mutatjuk be.

Ami 2020-ban történt, az korábban sosem látott sebességgel változtatta meg a munkaerőpiac átalakulásának folyamatát. Úgy gondolom, a lezajlott változások organikusan is megtörténtek volna, de az idei kényszerpálya hatására sok évet léptünk előre az időben. A járványhelyzet miatt számos cég fennállásának történetében először, éles környezetben próbálhatta ki a vállalati szintű távoli munkavégzést, tudatosabbá vált az online kollaborációs eszközök használata, és a vállalati kultúra részévé vált az új működési modell. Mindez alapjaiban írhatja át a korábbi rutinokat - ezt az új helyzetet vizsgáltuk számos szempontból friss kutatásunkban

- foglalja össze Tüzes Imre, a Profession.hu üzletfejlesztési vezetője.

Ha a jó oldaláról nézzük a dolgokat, a Covid felgyorsított egy sor, a munka világát jelentősen átalakító trendet, legyen szó a digitalizációról, a távmunkáról, a flexibilisebb munkavégzésről, vagy a közép- és felsővezetők szerepének az átalakulásáról. A kérdés az, hogy ezekből mennyi marad meg a jövőben, és mennyiben térünk vissza a Covid előtti időkhöz. Mi azt gondoljuk, hogy a vállalatok akkor lesznek sikeresek, ha építeni fognak 2020 tapasztalataira és nem ott kezdik majd a Covid utáni időszakot, mint ahol abbahagyták előtte

- mondta Kotsis Ádám, a BCG budapesti irodájának szenior HR szakértője.

Többet dolgozunk egyedül

Egy átlagos hazai munkavállaló a járvány következtében a munkahetéből több időt fordít egyéni munkára, mint korábban, míg ezzel páhuzamosan kevesebbet a munkatársakkal közösen végzett munkára, és a megbeszélésekre. Az elmélyedést igénylő tevékenységekre, mint például a tanulás, viszont több időt szántak egy héten a megkérdezettek, mint a járvány előtti időkben, hiszen az ilyen típusú feladatoknak kedvezett az otthoni munkavégzés széleskörű térnyerése.

Bár azt várnánk, hogy a kollégákkal töltött közösségi időt, közös beszélgetéseket a járvány időszaka megrövidítette, a visszajelzések azt mutatják, hogy az erre fordított idő - feltételezhetően a technikai megoldásoknak köszönhetően - változatlan maradt a járvány előtti szokásokhoz képest. Ugyancsak nem befolyásolta a járvány a felettessel egyeztetésekre, külsős (pl. ügyfelekkel folytatott) megbeszélésekre fordított munkaidő hosszát.

